Доломітові Альпи: Топ-8 готелів із акцентом на оздоровлення та духовне відновлення для гостей

Доломітові Альпи – це "шматочок раю на Землі", розташований у казковій Італії. Споглядаючи його пейзажі з величними горами, пишними лісами та смарагдовими долинами, неможливо не захоплюватися. Цей регіон, також відомий як Південний Тіроль, береже первозданну красу альпійських лісів і лугів. Місцеві села, такі як Кортіна-д’Ампеццо, Ортізеї та Бріксен, мають магічну атмосферу, унікальну для цих країв.

Південний Тіроль вважається одним із головних гірськолижних курортів Європи, з приголомшливими трасами як для початківців, так і для досвідчених любителів снігу.

Якщо ви плануєте подорож до цього спокусливого регіону, варто ознайомитися з найкращими готелями Доломітових Альп, які гармонійно поєднують ексклюзивний рівень сервісу, комфортне проживання та розкішні зручності.

У цій статті ми хочемо розповісти про шикарні готелі Південного Тіролю зі стильними номерами та просторими басейнами, розкішними спа-зонами та ресторанами з чудовою кухнею. Тут акцент робиться на приготуванні соковитих делікатесів середземноморської та альпійської кухні з натурального м’яса й молока, свіжих овочів і трав. Розкішним доповненням до королівських обідів і вечерь є ароматне вино з широкого алкогольного асортименту.

Південний Тіроль зачаровує мандрівників мальовничими краєвидами. Джерело: Pixels Південний Тіроль зачаровує мандрівників мальовничими краєвидами. Джерело: Pixels

Мандрівників приваблює багате розмаїття активностей у регіоні: від романтичних походів до катання на лижах по білосніжних гірських схилах. Тож влаштовуйтеся зручніше – наша віртуальна подорож починається.

Anders Suites

Перше місце, куди ми хочемо вас запросити, – це чудовий готель у Доломітових Альпах, Італія, під назвою Anders Suites. Цей заклад став логічним продовженням готелю Aurora, який відкрився ще в минулому столітті. Готель із 50 номерами був майстерно відреставрований Андреасом Платтнером. Цей заклад належав його батькам, тож новий власник вклав у цю сімейну "перлину" всю свою душу та енергію.

Сьогодні гостям пропонують сім розкішних люксів, у яких поєднуються стриманий затишок і королівська розкіш. Саме завдяки цій комбінації мандрівники почуваються тут максимально комфортно та розслаблено.

Фасад закладу з переважанням смарагдових і бежевих тонів тонко передає шарм навколишніх пейзажів. Інтер’єри готелю вирізняються меблями з ялинового дерева без обробки та бетонними підлогами, що вдало підкреслюють домінуючу велич гірських хребтів.

Щоб відчути магію топового готелю Доломітових Альп, уявіть тріскотіння вогню на тлі вечірньої тиші під бездонним зоряним небом. Біля палаючих гілок так приємно насолоджуватися майстерно приготованим м’ясом чи рибою та ароматними закусками з чашкою гарячої кави або келихом чарівного вина. Це ідеальна зона для душевних осяянь і переосмислення життєвих цінностей у мальовничій місцевості Альп.

Що ще цікавіше, власник готелю також виступає талановитим шеф-кухарем, який досконало розбирається в приготуванні м’ясних делікатесів, вишуканих десертів і корисних напоїв. Уранці його можна знайти в саду готелю, де він доглядає за свіжими овочами та пряними травами.

Шеф-кухар дбайливо зберігає традиції південнотірольської кухні та втілює їх у приготуванні пікантних шедеврів кулінарного мистецтва. Гості в захваті не лише від вишуканого смаку страв, а й від їхньої незвичайної подачі.

1477 Reichhalter

1477 Reichhalter пропонує вишуканое гурманське меню. Джерело: Pixels 1477 Reichhalter пропонує вишуканое гурманське меню. Джерело: Pixels

Південний Тіроль славиться не лише приголомшливими пейзажами, а й старими готелями, які дбайливо зберігають таємниці барвистої місцевості, просякнутої ароматами лугових трав. Ми не могли оминути один із відомих готелів Доломітових Альп із благородною назвою 1477 Reichhalter. Давайте швидше дізнаємося, що відбувається за масивними стінами цього закладу.

У готелі лише вісім номерів, тож, якщо ви вже хочете його відвідати, краще бронювати проживання заздалегідь. Його особливістю є сільська атмосфера в стилі добротних заміських будинків. Уранці весь будинок наповнюється ароматами хрусткого хліба, а довгі дерев’яні столи прикрашають букетами свіжозрізаних польових рослин.

Майстерні кулінари Андреас Хайніш і Мартіна Міттерхофер пропонують гостям різноманітне меню з безліччю страв із сезонних і екзотичних продуктів. Велика увага приділяється гастрономічним експериментам із найнесподіванішими комбінаціями інгредієнтів.

Гості закладу мають доступ до розкішних омолоджувальних процедур спа-центру сусіднього партнерського готелю Schwarzschmied, що додає закладу ще кілька зірок.

Hotel Saltus, Альто-Адідже

До топ-10 готелів Доломітових Альп, Італія, входить Saltus, шикарний заклад в екостилі. Він розташований у мальовничій місцевості Сан-Дженезіо з приголомшливими пейзажами. Готель із 26 затишними номерами спроєктували три романтичні жінки – Хевадж і її дві доньки Надя та Клаудія Мумельтер. Saltus відкрився у 2019 році, і відтоді тут вітають такі концепції:

Екологічні матеріали – якісна деревина, міцний камінь і пластична глина – переважно використовуються для облаштування просторів. Їх ідеально розбавляють насичені смарагдові, сірі та попелясто-рожеві відтінки елементів обстановки, наповнюючи кімнати яскравими акцентами.

– якісна деревина, міцний камінь і пластична глина – переважно використовуються для облаштування просторів. Їх ідеально розбавляють насичені смарагдові, сірі та попелясто-рожеві відтінки елементів обстановки, наповнюючи кімнати яскравими акцентами. Панорамні вікна є необхідним компонентом номерів, завдяки яким зовнішній простір плавно переходить у внутрішній.

є необхідним компонентом номерів, завдяки яким зовнішній простір плавно переходить у внутрішній. Готель приділяє велику увагу здоровій їжі зі стравами зі свіжих овочів і натуральних фермерських продуктів.

Оздоровчі процедури, медитативні практики та заняття йогою на відкритому повітрі чудово підтримують тему відновлення. Вони допомагають гостям зміцнити імунітет і досягти нового духовного рівня.

У готелі є спа-зони з паровими лазнями та саунами, а також затишний простір для відпочинку в тіні пишних дерев. Однією з екзотичних пропозицій готелю є похід місцевими пейзажами з купанням у кришталево чистому озері, оточеному густими альпійськими лісами.

Hotel Schgaguler

Наступний чудовий готель у Доломітових Альпах із автентичною атмосферою називається Schgaguler. У своєму "минулому житті" це було класичне місце для сімейного відпочинку, доки до справи не долучилися креативні брати Петер і Тобіас Шгагулер.

Вони реалізували крутий проєкт із привабливим фасадом і трьома функціональними блоками з 8 просторими спальнями. З них відкриваються неймовірні краєвиди на гострі вершини Альп із молочно-білими сніговими шапками.

Проживання в Schgaguler має чітку скандинавську тематику з домашнім теплом і мінімалістичним дизайном інтер’єру. Дерев’яні стіни щедро "діляться" позитивною енергією з мандрівниками, а крісла від данської компанії Carl Hansen & Søn допомагають відчути всі переваги заміських інтер’єрів альпійського регіону.

Апетитні вечері подаються в привітному ресторані з дещо інтимною атмосферою, яка сприяє душевним розмовам із приємними співрозмовниками.

Rosapetra, Кортіна

Ще одна сяюча "перлина" Доломітових Альп – готель Rosapetra, який велично розташувався в Кортіна-д’Ампеццо. Недарма цю локацію обрали для Олімпійських ігор 2026 року. Місцевість прикрашають не лише величні гірські хребти, а й блакитні озера з прозорою водою, включно з Лаго ді Мізуріна та Лаго ді Браєс.

Чудовий готель Доломітових Альп, оформлений у стилі заміського котеджу, пропонує 33 комфортні номери з практичними інтер’єрами. Тут є чудовий тренажерний зал і оздоровчий комплекс для гостей із крижаними водоспадами, саунами та величезним басейном із сріблястою водною гладдю.

Forestis Dolomites

Один із найкращих готелів Доломітових Альп, що називається Forestis, вирізняється приємною атмосферою єднання з божественною природою. Як шикарний бонус, його гості отримують захопливі краєвиди на величні гори Плозе.

Потрапивши сюди, мандрівники одразу відчувають цілющу енергію хвойних лісів і гірських масивів. Це своєрідна "оболонка" для розкішного відпочинку зі здоровим збалансованим харчуванням і потужним акцентом на відновлення гостей.

Гості Forestis насолоджуються панорамними видами на гори та долини. Джерело: Pixels Гості Forestis насолоджуються панорамними видами на гори та долини. Джерело: Pixels

Талановитий архітектор Армін Садер успішно втілив свої плани, спроєктувавши готель із панорамним склінням, а також оригінальним зовнішнім і внутрішнім оздобленням закладу. Пентхауси та преміум-номери мають чіткі вертикальні лінії, які асоціюються з високими соснами. Металеві та скляні декоративні елементи органічно інтегровані в інтер’єри затишних спалень.

Тема здорового ставлення до життя логічно продовжується кухнею топового готелю Доломітових Альп під керівництвом крутого шеф-кухаря Роланда Лампрехта. Він майстерно готує ароматні альпійські та міжнародні страви з органічних фермерських продуктів і свіжих овочів із місцевих угідь.

Професійні майстри спа-центру Forestis Dolomites використовують натуральні ефірні олії з цілющими властивостями, щоб допомогти вам повністю розслабитися або, навпаки, зарядитися енергією.

Hotel La Perla

Відомий готель Доломітових Альп отримав вишукану назву La Perla недарма. Він оформлений у дусі елегантного заміського маєтку в мальовничій місцевості Корвара в Альта-Бадії. Просторі номери дбайливо створені з теплою аурою завдяки використанню дерев’яних панелей і вінтажних елементів інтер’єру.

Милі дрібнички у вигляді букетів свіжих квітів допомагають створити особливий романтичний настрій для відпочивальників. Тут можна знайти такі оригінальні елементи декору, як антикварні друкарські машинки та поліровані пивні кухлі з милими візерунками.

Шеф-кухарі ресторанів при складанні меню надають перевагу здоровим стравам із свіжих фермерських продуктів. Один із них, під керівництвом Сімоне Кантафіо, має зірку Мішлен. Тут подають дивовижну альпійську кухню, яка гармонізує кулінарний досвід кількох європейських країн.

Hotel Fanes

Одне з найкращих місць для проживання в Доломітових Альпах – шикарний готель Fanes, який займає затишне місце в комуні Сан-Кассіано. Розкішні спальні в головному корпусі та двоповерхові шале з індивідуальними саунами з любов’ю підготовлені для мандрівників.

Оздоровча програма для гостей включає відвідування спа-центру з паровими процедурами, турецьким хамамом і масажами в гідромасажних ваннах.

Для активного дозвілля ідеально підходять походи рівнинною та гірською місцевістю. За бажання можна відвідати оленячий парк у Paraciora Sompunt Badia або класичне ранчо.

У зимовий сезон гості отримують щедру дозу адреналіну на запаморочливих схилах курорту Dolomiti Superski, який розташований у пішій доступності від готелю. Після фантастичного катання на лижах гості насолоджуються меню ресторану St. Hubertus, який багато років пропонує широкий асортимент делікатесів. Hubertus із роками довів свій високий статус.

Сьогодні ми прогулялися найкращими готелями Доломітових Альп, Італія. Складаючи описи, ми намагалися приділити більше уваги інтер’єрам, кухням готелів і їхнім оздоровчим програмам. Готелі Південного Тіролю вирізняються альпійською гостинністю, типовою для мешканців цієї казкової місцевості, і ви завжди можете переконатися в цьому самі.