У той час як проти росії введено найбільшу у світі кількість санкцій, ніж проти будь-якої іншої країни, а Франція є однією з найактивніших країн у питаннях підтримки України та протидії російській агресії, між Францією та росією зберігається стабільна торгівля... ураном!

Франція продовжує стабільний імпорт збагаченого урану з росії, але за допомогою схем, пов'язаних з Казахстаном і Узбекистаном.

Імпортером є французька компанія Orano (у минулому Areva), а експортна продукція у вигляді відпрацьованого урану здійснюється зі спеціалізованого підприємства в Сіверську, а так само Uranium one, яке є єдиним у світі промисловим об'єктом, здатним виконувати таку переробку.

Але тут слід зазначити, що ядерна галузь росії найменш схильна до санкцій, порівняно з усіма іншими, оскільки залежність багатьох європейських країн від російського урану навіть глибша і масштабніша, ніж від газу або нафти.

До сих пір, росія стабільно і легально продовжує торгівлю з європейськими країнами, з ядерною енергетикою, отримуючи живу валюту без будь-яких обмежень.

На жаль, досі ні МАГАТЕ, ні будь-хто інший не обмежив російську ядерну галузь та енергетику так, щоб вона впала в безпробудний анабіоз.

Санкції, правильні, цілеспрямовані, концентровані... Ні, не чули.