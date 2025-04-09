Дмитрієв, Трамп і як готується операція РФ-США

Криза, війна та сценарій для України

Розвиток подій у світі, зокрема політика Трампа щодо руйнування старої системи змушує задуматися "а що буде з Україною". Сьогодні, до речі, про це приблизно запитували на одному з ефірів. Але з часткою оптимізму, яку мені складно поділити. Хоча підстави начебто є — економічна криза може призвести до падіння цін на вуглеводні. А це основне джерело фінансування війни Росією. Якщо додати падіння на азіатських ринках, то, здається, що ось вона удача. Але не все так гладко. Тим більше, що такий розвиток подій я описував у прогнозі для України на 2025 рік. І це один із найскладніших для країни сценаріїв. Давайте розбиратися разом.

Далі текст мовою оригіналу.

Быстрый мир Трампа — логика действий и почему не получилось.

Дональд Трамп ещё до инаугурации обещал закончить российско-украинскую войну чуть ли не в 24 часа. Позже появился тезис про недели и роль КНР. После инаугурации "Китайская" часть тезиса исчезла из повестки но зато начались консультации с Киевом и Москвой. Что привело к предложению "сделки о ресурсах", которая в её теперешнем виде крайне не выгодна для Украины. И достаточно мягком диалоге с Москвой. Где Путин, в свою очередь, предлагает США подумать о совместных проектах. Среди которых ресурсы, совместная торговля углеводородами и Арктика.

Чуть не забыл. Есть результаты консультаций по линии Украина-США и РФ-США. В результате которых:

украинская сторона считает что есть перемирие касающееся ударов по инфраструктурным объектам

российская сторона утверждает что перемирие может быть (задним числом, с 18 марта) но лишь после выполнения Соединёнными Штатами целого ряда условий;

В США не говорят слово перемирие. А Трамп заявил, что ему "не нравится" то что происходит сейчас.

Можно придерживаться любой из точек зрения. Но для Дональда Трампа вопрос прекращения огня в Украине в ближайшие месяцы действительно важен. Речь, естественно, не в динамике на фронте. Просто ключевым вызовом для США является КНР. И в данной логике американский президент стремиться достигнуть хоть наименьшего прогресса в деле прекращения российско-украинской войны ДО встречи с председателем Си. Ибо, в противном случае "украинский вопрос" будет поднят на американо-китайских переговорах. Причём в разрезе участия Пекина в прекращении огня. Что противоречит стремлению Трампа доказать состоятельность и результативность американской внешней политики в деле урегулирования кризисов.

Однако, прекращение огня — это не мирные соглашения, это не прекращение войны. И для Украины важны сценарии развития ситуации, условия выхода на мирные переговоры. С этим пока всё сложно. В интересах США не допустить поражения Украины, поскольку это создаст дополнительные вызовы для безопасности стран НАТО, а так же усилит активность Кремля на других площадках (Африка, Азия, Латинская Америка). С другой стороны, в интересах США не допустить поражения РФ, поскольку (по мнению как республиканцев, так и демократов) это порождает зону нестабильности в Евразии и несёт риски резкого усиления Китая. Поэтому как раз Трамп и пытается найти точки диалога с Путиным — дабы через развитие американо-российских отношений вытянуть Кремль в позицию сдерживания Пекина.

Торговая война Трампа и угроза мирового кризиса

В описанную логику как раз укладывалось давление США на обе стороны (но, увы, больше на Украину) с целью выхода хотя бы на прекращение огня до начала диалога с КНР. Диалог пока не начался, но процесс уже переходит на следующий цикл. Причина — начало торговой войны США против всего мира. Точнее, не столько брошенная Трампом "перчатка", сколько то, что Си эту "перчатку" поднял и ответил на вызов. То есть, пусть заочно, но разговор двух супердержав начался. Вашингтон попытался поднять ставки, демонстрируя свою доминирующую позицию. Для Пекина "смолчать" означало бы признать тщетность собственных амбиций на мировое лидерство. Соответственно, КНР входит в торговую войну.

Этот процесс сопровождается падением фондовых рынков по всему миру. Просели США, Япония, Сингапур, Тайвань, ЕС и, естественно Китай. В случае продолжения политики Трампа мы можем столкнуться с мировым экономическим кризисом. С падением ВВП (или уменьшением темпов роста, в лучшем случае) во всех ведущих экономиках мира.

Такой сценарий выглядит наиболее вероятным, по крайней мере на ближайшие месяцы. Трамп не может отступить, особенно в вопросах давления на КНР — тогда уже США "продемонстрируют слабость". Но тема сосуществования двух великих держав будет поднята на (вероятно) летнем американо-китайском саммите. Где возможны сразу несколько сценариев:

Возврат к режиму конкуренции, который был до начала 2022 года. То есть имеем резкую риторику Китая и Соединённых Штатов в отношении друг друга, но минимум конкретных действий, направленных на эскалацию.

Дальнейшее развитие текущего кризиса отношений и переход к полномасштабной торговой войне между двумя мировыми экономиками. В таком случае вероятность мирового кризиса приблизится к 100%. И для США и для КНР это будет сложным, но не "смертельным" периодом. А вот для более слабых государств (независимо от уровня тарифов, установленных для них Вашингтоном) возможен риск полного обвала. Вопрос лишь во времени его начала. Увы, но сегодня это один из наиболее вероятных сценариев.

Переход к военным угрозам и военной эскалации по линии США-КНР. Крайне маловероятно, поскольку и Вашингтон и Пекин сегодня не готовы к военному противостоянию. Что будет означать стремление не допустить такого развития событий, по крайней мере на ближайшие пару лет.

Выработка некоего нового механизма сосуществования, который бы включал в себя как инструменты сотрудничества между двумя государствами, так и алгоритмы минимизации рисков. В том числе совместной реакции на угрозы начала военных конфликтов в регионах, где присутствуют интересы обоих государств.

Но пока мы существует в режиме начала кризиса. И для Украины, увы, это несёт дополнительные риски.

Кризис и перемирие

Экономический кризис, естественно, больно ударит по российской экономике. Ведь, в первую очередь, это будет означать падение цен на сырьевые товары. В том числе нефть и нефтепродукты. Причём государства ОПЕК будут работать на максимализацию своих прибылей — то есть увеличивать добычу и предложение на нефти и газа на мировом рынке (что кстати уже начинает происходить). Россия столкнётся с падением цен на свою нефть и уменьшением рынков сбыта (что тоже уже начинает происходить). То же самое будет происходить по другим товарным позициям. При этом количество государств, которые будут рисковать играть с Кремлём в "обход санкций" уменьшится — в условиях кризиса создавать дополнительные риски для собственной экономики желающих будет мало. На этом месте неисправимым оптимистам, видимо, стоит прекратить читать текст. Ведь создаётся впечатление, что Кремль потеряет ресурсы для ведения войны.

С одной стороны, да. С другой, деньги на войну в России есть. По крайней мере, на полтора года. Кроме того, падение цен на ряд сырьевых продуктов расширяет возможности обеспечения сырьём российского ВПК. А общий экономический спад (падение доходов населения) сделает найм на войну более дешёвым. Как внутри России, так и за рубежом.

Таким образом, РФ будет ограничена по срокам ведения войны. Но при этом получит возможность для 1-2 попыток, нарастив интенсивность боевых действий, выйти на желаемые результаты.

Для Украины создаются свои границы манёвра. В частности:

Падение цен на сырьевые товары крайне сильно ударит по Украине. Дефицит внешней торговли вырастет, налоговые поступления от экспортёров упадут.

Уже сейчас мы наблюдаем резкое уменьшение объёмов переводов из-за рубежа. Украинцев за границей стало больше в разы, а вот по количеству пересылаемых (или передаваемых налом) денег в Украину мы вернулись к уровню 2017 года. Экономический кризис лишь ускорит процесс. То есть страна уже "недополучает" около 3 млрд в год от "заробитчан", эта сумма увеличится по крайней мере на половину.

Но у Украины есть плюс — внешняя поддержка. И, на первый взгляд, при ухудшении ситуации в РФ страна может обеспечить устойчивость за счёт денег от партнёров. Но в случае мирового экономического кризиса логично предположить, что часть партнёров будет не в состоянии финансировать войну и устойчивость экономики в Украине в обещанных объёмах. Или, как минимум, партнёры будут настроены как можно скорее прекратить боевые действия. То есть просто заморозить войну до "лучших времён". Как говорится, ничего личного — просто кризис и надо заботиться о своих интересах. То есть сценарий просто "заморозки" войны без какого-либо выхода на устойчивые мирные соглашения становится наиболее вероятным.

К слову, этот же сценарий в случае войны экономик США и КНР становится наиболее желанным для Пекина и Вашингтона. Причина проста — минимизация рисков. В обоих столицах понимают, что они сегодня не готовы к вооружённому противостоянию. А риск возникновения регионального конфликта (то есть разрастания российско-украинской войны в нечто большее) создаёт и одним и другим дополнительные вызовы во время кризиса. Таким образом, и для США и для КНР наиболее логичным сценарием будет просто вывод войны на этап замороженного конфликта.

Для РФ такой вариант, если он будет сопровождаться частичным снятием санкций, так же приемлем. Поскольку положительный эффект от снижение санцкионного давления позволит России смягчить удар от экономического кризиса.

Для Украины? С одной стороны несомненный позитив в остановке боевых действий. С другой, в условиях экономического кризиса рассчитывать на сохранение существующих объёмов поддержки экономики европейскими и американскими партнёрами не приходится. То есть разрушенная экономика, мировой кризис и минимальная внешняя поддержка. На этом месте могут перестать читать любители "зрады" и "всё пропало". Для них идеальная картина уже есть. Для остальных стоит подумать о возможностях подстраховки для страны и участия сразу в нескольких глобальных инициативах.

Ради того, чтобы выжить (кстати, независимо от сценария завершения войны) Украине крайне необходимо трезво и рационально оценить изменения в мире и регионе. В частности, предложить своё участие в реализации глобальных экономических проектов, которые будут реализовываться в условиях кризиса:

турецкие проекты создания новых логистических маршрутов в черноморском регионе. Это, в первую очередь оценка трансформации региональной системы после завершения строительства канала "Стамбул". Это реализация турецкого проекта Iraq Development Road. Это, в конце концов, турецко-китайская идея южной ветки "пояса и пути". Все они могут затрагивать украинскую территорию (как минимум Дунай, как максимум Украина как транзитёр). А значит инвестиции в логистику, рост транзита, расширение возможностей экспорта и, возможно, локализация отдельных производств.

инициирование (либо участие) в обсуждении формирования региональных экономических систем. Речь идёт об экономической базе проекта "Межморье" и выстраиваемой Китаем оси сотрудничества Румыния-Венгрия-Сербия.

Оценка возможностей (и реализация) идей о поставках углеводородов из Центральной Азии в страны ЕС. Тут вопрос не только транзита, но и собственного потребления. А так же уменьшения возможностей по возвращению на европейский рынок для России.

Максимальная интенсификация диалога с европейскими государствами о военно-техническом сотрудничестве. Но не с точки зрения реципиентов, когда страны ЕС за свои деньги на своих предприятиях заказывают для нас оружие, а шире. Поставить вопрос в участии в проектах перевооружения Европы и предложить варианты локализации производств (и частично разработки) на своей территории. Это инвестиции, прибыль и развитие национальной экономики.

Это сотрудничество с региональными и европейскими партнёрами по усилению влияния на рынки развивающихся стран. За счёт нашего участия (как поставщика, как места локализации производств) в политике Турции, Франции, Испании, направленной на государства Ближнего Востока и Африки. Простой пример — можно говорить о новой "большой стройке" (и это надо) в Украине, но есть (и будет больше) программы турецкой экспансии в Сирию. В том числе в создании новой экономики данной страны. Есть политика ЕС в отношении Африканских государств и есть место (образование, поставка товаров, силовая компонента) где Украина может иметь своё место.

В конце концов, это формирование региональной системы безопасности. Где Украина не пытается идти в фарватере желаний партнёров а пытается занять свою нишу, с одной стороны в польско-американском проекте "Межморье". А с другой выстраивает механизмы сотрудничества с Турцией и Румынией в черноморском регионе.

Но для реализации такого подхода необходимо малое — кардинальное изменение украинской внешней политики в сторону рационализации, стремления выстраивать отношения одновременно с различными партнёрами, умения планировать более чем на один год (либо до выборов) и действовать исходя из долгосрочных интересов.