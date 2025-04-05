Довгий хід США з митами та розвідка Парагваю

Указ Трампа від 2 квітня про мито на ввезення товарів у США для всіх повторять те, що він та Байден робили з НАТО. Тепер Трамп робити це зі Світовою організацією торгівлі (СОТ), якою США заявили 4 березня, що призупиняють виплату внесків за 2024 рік. та на 2025 р. Після указу Трампа кілька десятків країн одразу звернулися до СОТ із запитанням, що так теж можна, і що це взагалі означає. Можливо, США хочуть вийти зі СОТ?

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Оба президента США одинаково добивались от членов НАТО двух вещей – повысить расходы на оборону и готовиться лично участвовать в войне с РФ, а не настраиваться, что американцы придут, накажут РФ и вернут Украине всё, вплоть до унитазов, украденных россиянами.

Поэтому Трамп сразу как пришёл в Белый дом в 2017 г. передал Украине "Джавелины" с просьбой пока по московитам не стрелять, даже если очень хочется. В 2020 г. он стал грозить выходом США из НАТО, если европейцы не увеличат расходы. Конгресс из-за этого принял закон, запрещающий президенту без своего согласия делать такое, даже если его фамилия Трамп.

Вэнс на 61-ой конференции по безопасности в Мюнхене 14-16 февраля как сумел, так и довёл до европейцев неизменность партийной линии в США по вопросам войны и мира. Заодно высказался о справедливости и демократии в Евросоюзе. Два решения ЕСПЧ – о событиях мая 2014 г. в Одессе и требование к правительству Финляндии объяснить до 7 июля, почему оно закрыло границу с РФ, чем грубо нарушило право девяти граждан той, живущих в Финляндии, ездить туда-сюда, наводят на мысль, что Вэнс прав. Если не во всём, то в ряде случаев точно.

В итоге в первые дни апреля два Марка – Рютте и Рубио категорично объявили: США из НАТО не выйдут, и не уговаривайте. Но это не исключает появления в Европе нового военного альянса, параллельно с НАТО. В некоторых теориях параллельные прямые могут пересекаться, в подтверждение чему датская компания Maersk заявила 3 апреля о покупке у компаний Канады и США железной дороги, идущей параллельно Панамскому каналу и соединяющий Тихий океан с Атлантическим. Возможно, это имеет какое-то отношение к Гренландии, а возможно к обеспокоенности генерала Кристофера Каволи тем, что между Исландией и датскими Фарерскими островами есть "дыра", через которую подводные лодки РФ могут проходить в Атлантический океан, где их потом сложно искать.

Эта обеспокоенность Каволи, являющегося главнокомандующим Объединённых сил НАТО в Европе, наглядно демонстрирует – США не смогут уверенно обеспечить свою безопасность без использования территории стран Европы. Поэтому Трамп не будет ни выводить США из НАТО, ни американские войска из Европы.

Аналогичная ситуация и с ВТО. Трамп пробует реализовать старую американскую мечту о свободной торговле без пошлин по всему миру. Если не по всему миру, то по обе стороны Атлантики. Для этого приостановил выплату взносов и издал закон о пошлинах. Трамп хочет дебатов в ВТО о них, подобных тем, до которых он с Байденом довёл НАТО.

По этой причине Трамп не внёс в свой указ Канаду и Мексику, так как переговоры с ними об этом ведёт второй месяц. Указ не распространяется на товары, которые плывут уже в США или лежат на складах в ожидании отправки. Это означает, пошлины Трампа начнут реально работать лишь через пару недель, и у заинтересованных стран есть время, чтобы начать переговоры с США о них индивидуально или через ВТО.

Проблема лишь в том, что любые торговые пошлины – это доход государства, и даже Канада вряд ли готова отказаться от этих денег. Поэтому не согласится стать 51 штатом и этим взаимно обнулить пошлины, как предлагает Трамп, которому нужно их обнуление, а не сама Канада. Защита национального производителя вторична к данному доходу.

В том, что Трамп устроит дебаты в ВТО о свободе торговли от пошлин, можно уже не сомневаться. Но глобального изменения ситуации быстро не будет. На практике он лишь добьётся каких-то шагов от Евросоюза и части стран Азии в направлении к двум Общим рынкам – Атлантическому и Тихоокеанскому. Идея создания их витала ещё при младшем Буше и её продвижение в сторону Европы возлагали на Обаму. Но Обама всё провалил, кроме реформы здравохранения в США. Теперь Трамп пытает придать ей новый импульс в свойственной ему манере.

У этого начинания есть и военный аспект. Не только в контексте российского вторжения в Украину, но и больших манёвров, начатых с 1 апреля Китаем вблизи Тайваня. Это вторые крупные манёвры за месяц. Трамп логично ведёт к тому, что нельзя одновременно воевать и покупать у Китая товаров на полтриллиона долларов. Поэтому в его указе нет РФ, Кубы, Ирана, Беларуси и КНДР. Но Венесуэла в нём есть с 15% пошлиной. Это означает, в Белом доме ещё не поставили крест на чавистской Венесуэле.

В Москве зря радуются, что РФ нет, а Украина есть со стандартной пошлиной в 10%. Зря, поскольку это означает, что РФ как торговый партнёр даже не рассматривается, в отличие Китая. Для Трампа расея – это уже страна 404, и похоже, не только в качестве торгового партнёра. Вероятно, об этом и сообщили дмитриеву, срочно летавшему в Вашингтон. Законопроект о пошлинах в 500% на товары из стран, которые продолжат торговать с РФ, в Конгрессе лежит и ждёт Пасхи и согласия кремлёвцев на прекращение огня.

Один из его авторов и лоббистов сенатор Линдси Грэм второй год числится в РФ как террорист и экстремист. Очень вероятно, что Грэм будет в числе тех, кто после принятия этого закона в Конгрессе придёт с ним на заседания ВТО о пошлинах Трампа. Разумеется, в кремле делают крупную ставку на проведение 9-10 мая в Москве заседания платформы "Друзей мира в Украине", созданной осенью 2024 г. в Нью-Йорке в кулуарах Генассамблеи ООН китайцами и бразильцами.

Но на Бразилию в марте наехала разведка Парагвая и обвинила пока в экономическом шпионаже и взломе правительственных компьютеров. Лулу да Силва факт шпионажа не отрицал, но заявил, что это было при предыдущем "правом" президенте Жаире Болсанару, которого он судит по пяти обвинениям, включая попытку госпереворота после выборов. Если надо, то может добавить и шпионаж. Но Парагвай это не устроило. Он отозвал посла и намекнул на возможность отключения электроэнергии Бразилии или вводе пошлин за её экспорт. До поднятия темы, что Бразилия в XIX в. захватила треть территории Парагвая и было бы прилично за это заплатить и извиниться, пока не дошло. Лулу предупреждают, – сначала надо прояснить отношения с Парагваем, прежде чем бороться за мир в Украине без упоминания агрессии РФ.

Администрация Трампа сделала длинный ход с пошлинами, последствия от которого уходят за горизонт. Из Украины сейчас вряд ли экспортируют в США что-то в значимых объёмах, чтобы волноваться. Тарас Качка, замминистра экономики Украины, предложил 4 апреля подписать с США соглашение о свободной торговле и взаимно обнулить пошлины, чего и добивается Трамп. Тем более, что Украина больше покупает у США, чем продаёт им. Похоже, революция здравого смысла добирается и до Банковой.