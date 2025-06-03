Дипломатичні ініціативи Трампа лише допомагають Путіну продовжувати війну

Сенатор Ліндсі Грем назвав черговий допис колишнього російського президента Дмитра Медведєва, в якому той пояснює, що перемовини потрібні виключно для того, щоб продовжувати війну — рідкісним проявом відвертості з боку російського керівництва. І цей коментар американського політика вже підхопила ціла низка медіа.

Але я впевнений: справжні відкриття можна зробити лише тоді, коли ти готовий їх зробити. Протягом усіх цих трьох років Кремль і не приховував, що використовує переговорний процес виключно як інструмент для тиску та капітуляції України. Саме тому президент Байден та інші західні лідери припинили контакти з Путіним — адже побачили повну відсутність будь-якого бажання російського президента домовлятися бодай про щось.

І саме тому рішення президента Трампа перервати дипломатичну ізоляцію російського лідера було або грубою дипломатичною помилкою, або свідомим бажанням підіграти президентові Росії. І навіть після того, як цю ізоляцію було порушено, Путін не проявив жодної готовності до реальних переговорів — усі його умови залишалися ультимативними. Під час їхньої останньої телефонної розмови Трамп навіть просив Путіна висунути хоча б такі пропозиції, які не були б відкинуті одразу. Але Путін, передбачувано, проігнорував це прохання.

Бо якщо ти даєш можливість топтати себе ногами — тебе й топтатимуть.

Реальність полягає в тому, що дипломатичні ініціативи Трампа нині лише допомагають Путіну продовжувати війну. І це для російського президента — задача мінімум. А задача максимум — перетворити Трампа на співучасника власних злочинів.

Сподіваюся, що американський президент вчасно усвідомить ту катастрофу, до якої він наближається — і до якої потроху наближає власну країну.