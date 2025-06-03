Сенатор Линдси Грэм назвал очередное сообщение бывшего российского президента Дмитрия Медведева, в котором тот объясняет, что переговоры нужны исключительно для того, чтобы продолжать войну — редким проявлением откровенности со стороны российского руководства. И этот комментарий американского политика уже подхватил целый ряд медиа.

Но я уверен: настоящие открытия можно совершить только тогда, когда ты готов их сделать. В течение всех этих трех лет Кремль и не скрывал, что использует переговорный процесс исключительно как инструмент давления и капитуляции Украины. Именно поэтому президент Байден и другие западные лидеры прекратили контакт с Путиным — ведь увидели полное отсутствие какого-либо желания российского президента договариваться хотя бы о чем-нибудь.

И именно поэтому решение президента Трампа прервать дипломатическую изоляцию российского лидера было либо грубой дипломатической ошибкой, либо сознательным желанием подыграть президенту России. И даже после того, как эта изоляция была нарушена, Путин не проявил никакой готовности к реальным переговорам — все его условия оставались ультимативными. Во время последнего телефонного разговора Трамп даже просил Путина выдвинуть хотя бы такие предложения, которые не были бы отвергнуты сразу. Но Путин, предсказуемо, проигнорировал эту просьбу.

Если ты даешь возможность топтать себя ногами — тебя и будут топтать.

Реальность состоит в том, что дипломатические инициативы Трампа сейчас только помогают Путину продолжать войну. И это для российского президента – задача минимум. А задача максимум – превратить Трампа в соучастника собственных преступлений.

Надеюсь, что американский президент вовремя осознает ту катастрофу, к которой он приближается и к которой понемногу приближает собственную страну.