Дешеві напрямки подорожей у 2025 році: ціла палітра розкішних відпусток за доступними цінами

З інтенсивним розвитком міжнародних авіаперевезень кількість дешевих місць для подорожей постійно зростає. Щоб організувати гарну відпустку за доступною ціною, важливо враховувати пору року та ресурси для бронювання квитків. Для економії бюджету найкраще планувати поїздку в низький сезон або міжсезоння. Це також час, коли можна чудово відпочити в найкращих і найдешевших місцях для подорожей. Вони дозволяють зарядитися енергією без натовпів і з хорошим доступом до популярних туристичних напрямків.

Мексика

Мексика — дивовижна країна з переважно тропічним кліматом, яка вважається дешевим напрямком для подорожей. Тепла в усіх сенсах країна, немов скарбниця, зберігає безліч затишних природних куточків і цікавих історичних пам’яток. Тут є багато захопливих таємниць минулих століть, які вчені не можуть розгадати й досі.

Найкращий час для бюджетного відпочинку на курортах Карибського басейну — весняні та осінні місяці. Джерело: Freepik Найкращий час для бюджетного відпочинку на курортах Карибського басейну — весняні та осінні місяці. Джерело: Freepik

Узбережжя Мексики омивають лагідні води Тихого океану, Мексиканської затоки та Карибського моря. Країна славиться чудовими умовами для пляжного відпочинку, тому тут завжди багато туристів. Мексика входить до списку найдешевших місць для подорожей у 2025 році, але це не означає, що країна нудна. Багато мандрівників обирають відпочинок саме тут, особливо тому, що ціни на авіаквитки часто доступні та привабливі.

Популярні бюджетні місця:

Канкун;

Сан-Хосе-дель-Кабо;

Пуерто-Валларта.

Поради для бюджетного відпочинку в Мексиці:

Щоб заощадити, купуйте квитки до Канкуна та інших карибських курортів у середині весни або восени. У цей період є ймовірність дощів і тайфунів, але це не гарантовано.

Часто погода сприятлива, і ви можете відвідати бюджетні місця, які подарують багато позитивних емоцій, не обтяжуючи гаманець. Взимку готелі в Мексиці дорожчі.

Для економії на подорожах краще використовувати чартерні рейси з Європи. Вони запускаються в пік туристичних сезонів для масового перевезення пасажирів. Якщо після виконання рейсу залишається багато вільних місць, квитки можна придбати за дуже привабливою, часто символічною ціною.

Дешеві квитки до Мексики також доступні для регулярних рейсів. Однак звертайте увагу, чи будуть пересадки в містах США, Канади чи Великої Британії — у таких випадках може знадобитися транзитна віза. Якщо її немає, краще купувати квитки на прямі рейси або з пересадками в Туреччині чи арабських країнах.

Обирайте бюджетні місця для проживання, трохи віддалені від пляжів, щоб готелі коштували дешевше.

Колумбія

Бюджетні місця для подорожей, включно з Колумбією, поєднують доступне житло з чудовими можливостями для відпочинку. Яскрава культура країни та багатий вибір розваг на будь-який смак приваблюють мандрівників улітку та взимку.

Ночівля в хостелі коштує $9–14.

Бюджетні готелі пропонують номери від $36 за ніч.

Дешеві місця для відпочинку частіше зустрічаються в сільській місцевості, де їжа значно дешевша, ніж у місті.

У сільських барах можна замовити смачні млинці з м’ясом і севиче з морепродуктів за привабливою ціною. Міжміські автобуси завжди дешевші, ніж інші види транспорту.

Канада

Шукаєте дешеві місця для відвідування у 2025 році? Радимо звернути увагу на Канаду, яка пропонує безліч варіантів для шикарного відпочинку. Дешеві авіаквитки доступні в лютому.

Торонто — одне з улюблених міст для відвідування туристами. Джерело: Freepik Торонто — одне з улюблених міст для відвідування туристами. Джерело: Freepik

У Монреалі обов’язково замовте місцеві парові хот-доги, які коштують лише $2.

Торонто та Онтаріо завжди популярні для бюджетних подорожей. Торонто — місто з яскравою культурою та дивовижною кухнею, яке подобається людям різного віку. Його також називають "Голлівудом Півночі" через велику кількість знаменитостей.

У Торонто популярна Маленька Італія з її затишними ресторанами, пекарнями та супермаркетами.

Одне з найкращих бюджетних місць у Торонто — Маленька Португалія, де шеф-кухарі пропонують чудову португальську кухню.

Взимку в місті проходить оригінальний Фестиваль світла, де демонструються твори мистецтва та світлові інсталяції в лікеро-горілчаному районі. Відвідування безкоштовне, тож це точно варто побачити. Не пропустіть можливість покататися на ковзанці Bentway Skate Trail лише за $5.

Бюджетні місця для відвідування в січні включають Ванкувер, також відомий як Британська Колумбія.

Канада, одне з найкрутіших дешевих місць для подорожей, найкраще відвідувати в низький сезон — з жовтня по березень, за винятком грудня, коли кількість туристів зростає. З аеропорту Нью-Йорка до Канади можна долетіти за 2 години за доступною ціною лише $180 в один бік.

Індонезія

Мальовничі та гостинні острови Сумба або Ломбок — менш дорогі місця для подорожей, ніж відомий Балі в Індонезії. Ціни тут розумні, а розваг достатньо, щоб відчути всі принади відпочинку з східним акцентом. Мандрівників приваблюють просторі пляжі та захопливі екскурсії.

Найкращий час для бюджетної подорожі до Індонезії — з жовтня по березень. Джерело: Freepik Найкращий час для бюджетної подорожі до Індонезії — з жовтня по березень. Джерело: Freepik

Обов’язково відвідайте Джакарту, одне з дешевих туристичних місць, де можна насолодитися смачними делікатесами індонезійської кухні та побачити яскраві пам’ятки.

Бронювання готелів у дешевих красивих місцях для подорожей із січня по лютий значно дешевше, ніж улітку та у вересні. Номери в тризірковому готелі взимку коштують трохи більше $30, тоді як у вересні ця сума зростає більш ніж у 10 разів.

Вірменія

Вірменія — одне з найкращих дешевих місць для відвідування. Це велична країна з автентичною культурою та мальовничими пейзажами.

Прогуляйтеся сільськими ландшафтами, щоб відчути потужну енергію.

Багато туристів поспішають відвідати монастир Хор Вірап, збудований у далекому VI столітті. Мандрівників приваблюють захоплюючі краєвиди гірської місцевості та оригінальний стиль стародавньої архітектури. Монастир розташований лише за 45 хвилин їзди від Єревану, знаменитої столиці Вірменії.

Якщо знайдете сили доїхати до ущелини Гарні з благородним римським храмом, емоції вас переповнять. Вірменські монастирі завжди ваблять мандрівників. Джерело: Freepik Вірменські монастирі завжди ваблять мандрівників. Джерело: Freepik

Бюджетні напрямки для подорожей, включно з Вірменією, найкраще відвідувати взимку. Авіаквитки з Нью-Йорка до Єревану дешеві в листопаді, а також із січня по березень.

Туреччина

Найкращі дешеві місця для подорожей включають Туреччину з її добре розвиненою інфраструктурою. На ринках країни пропонують величезний вибір екзотичних овочів, фруктів і спецій. Усе в розкішних готелях продумано до дрібниць.

Звичайно, вартість подорожі до Туреччини різниться в різні пори року, і туристи відчувають різницю в ціні, якщо не враховують сезонність.

Белек із п’ятизірковими готелями, Фетхіє з мальовничою набережною та Бодрум із величезним аквапарком і нічними клубами — найдорожчі варіанти. Для відпочинку в Туреччині краще обирати бюджетні курорти, такі як Мармаріс і Сіде. Джерело: Freepik Для відпочинку в Туреччині краще обирати бюджетні курорти, такі як Мармаріс і Сіде. Джерело: Freepik

Список найкращих бюджетних місць для подорожей у Туреччині:

Аланія , де просторі пляжі обрамлені благородними Таврськими горами. Цей курортний регіон підходить для груп друзів, сольних подорожей, пар і закоханих. Місто завжди радо приймає гостей, пропонуючи готелі з різним рівнем сервісу. Навіть тризірковий готель тут забезпечить гідний відпочинок.

, де просторі пляжі обрамлені благородними Таврськими горами. Цей курортний регіон підходить для груп друзів, сольних подорожей, пар і закоханих. Місто завжди радо приймає гостей, пропонуючи готелі з різним рівнем сервісу. Навіть тризірковий готель тут забезпечить гідний відпочинок. Кемер — одне з найдешевших місць для подорожей із розкішними природними пейзажами та безліччю розваг. Завдяки невеликому розміру курортного містечка його можна обійти за годину, не витрачаючи багато грошей на транспорт.

— одне з найдешевших місць для подорожей із розкішними природними пейзажами та безліччю розваг. Завдяки невеликому розміру курортного містечка його можна обійти за годину, не витрачаючи багато грошей на транспорт. Сіде прикрашає список найкращих бюджетних місць для відпочинку. Курорт славиться шикарними пляжними зонами та багатим вибором екскурсій. Тут можна знайти багато цікавих історичних пам’яток, які завжди ваблять туристів. Численні готелі розкидані вздовж мальовничого узбережжя міста. Бюджетні варіанти проживання можна знайти в історичному центрі курорту.

прикрашає список найкращих бюджетних місць для відпочинку. Курорт славиться шикарними пляжними зонами та багатим вибором екскурсій. Тут можна знайти багато цікавих історичних пам’яток, які завжди ваблять туристів. Численні готелі розкидані вздовж мальовничого узбережжя міста. Бюджетні варіанти проживання можна знайти в історичному центрі курорту. Мармаріс — яскравий приклад крутого місця для дешевих подорожей. Він розташований у затишній бухті, оточеній горами та лісами. Молодь із задоволенням приїжджає сюди завдяки великій кількості дискотек і нічних клубів. Житло тут пропонують три- або чотиризіркові готелі з гідним рівнем сервісу.

— яскравий приклад крутого місця для дешевих подорожей. Він розташований у затишній бухті, оточеній горами та лісами. Молодь із задоволенням приїжджає сюди завдяки великій кількості дискотек і нічних клубів. Житло тут пропонують три- або чотиризіркові готелі з гідним рівнем сервісу. Бельдібі, одне з найкращих дешевих місць для подорожей у 2025 році, часто обирають любителі різноманітного курортного відпочинку. Тут можна відвідати тихі локації біля гір, ідеальні для релаксу, і яскраві фестивалі з ритмічною музикою та великими натовпами людей. Усе залежить від вашого настрою та особистих смаків. Готелі, віддалені від моря, завжди дешевші, ніж на пляжі.

Поради для бюджетних подорожей у Туреччину:

На екскурсії, їжу та сувеніри зазвичай потрібно від 50 до 100 доларів.

Смачно поїсти в курортних кафе можна за 5–10 доларів.

Брісбен, Австралія

Цікавлять найкращі бюджетні напрямки в Австралії? Розгляньте столицю Квінсленда на східній частині континенту, яку вважають дизайнерською столицею штату.

Обов’язково знайдіть час для відвідування Інституту сучасного мистецтва, Квінслендської художньої галереї та Галереї сучасного мистецтва.

Район Фортітуд Веллі пропонує оригінальні вироби від відомих дизайнерів Австралії та світу.

Одне з найкрутіших дешевих місць для подорожей славиться веселою дикою природою. Заповідник коал Лоун Пайн розташований лише за 20 хвилин від Брісбена. Тут представлено понад сто видів фауни.

Звичайно, Австралію важко класифікувати як дешевий напрямок для відпочинку через віддаленість континенту від Євразії, але Брісбен, прибережне місто Австралії, часто включають до списку найдешевших місць для подорожей.

Найдешевший час для бронювання авіаквитків до Австралії — вересень.

Вартість проживання в тризірковому готелі зазвичай становить близько $150 із середини весни до піку літа, з помітним зростанням у серпні.

Гранд-Ест, Франція

Якщо ви завжди мріяли поїхати до Франції, не обов’язково відвідувати Париж чи Лазурний берег. Ви завжди можете обрати найкращі дешеві місця в цій романтичній країні.

Подорож до Страсбурга завжди яскрава і вражаюча. Джерело: Freepik Подорож до Страсбурга завжди яскрава і вражаюча. Джерело: Freepik

Район Гранд-Ест обожнюють туристи. Він не такий переповнений, як великі міста Франції, але має особливий шарм, який вабить відвідувачів.

Відвідайте Кайзерсберг, одне з найкращих бюджетних місць для подорожей з оригінальною архітектурою, відомими винними погребами та чудовою ельзаською кухнею. Це улюблене село французів.

Якщо хочете чогось яскравого та незвичайного, організуйте поїздку до Страсбурга у Франції. Це місто — одне з найдешевших і найкрасивіших місць для подорожей.

Поради:

Авіаквитки до Страсбурга дешевші в лютому та березні, ніж в інші місяці року.

За спостереженнями мандрівників, ціни на готелі з кінця серпня до середини осені будуть доступнішими, ніж на початку та в середині літа.

Мадейра

Список найкращих бюджетних місць для подорожей включає Мадейру, яка вражає мандрівників своєю первозданною чарівністю.

Приємно гуляти вздовж вигнутої берегової лінії та відчувати свіжі атлантичні вітри.

Обов’язково купіть пляшку автентичного вина з легендарної Мадейри як сувенір із поїздки.

Найкращі місця для подорожей за доступними цінами пропонуються наприкінці осені, з середини до кінця зими та навесні. Бронюйте проживання в тризірковому готелі з чудовим дизайном номерів і широким спектром зручностей.

Туніс

Чудовим прикладом найкращих бюджетних напрямків є теплі середземноморські країни, включно з Тунісом. Гостинна та сонячна країна славиться безкрайніми піщаними пляжами та величезними ринками з чудовими килимами та широким вибором керамічних і металевих виробів.

Бюджетні місця для подорожей запрошують відвідати Туніс у листопаді за найкращими цінами.

У вересні-жовтні та з січня по травень вартість проживання буде трохи вищою.

Найдоступніші ціни на проживання в готелях країни — із вересня по березень.

Етьєк, Угорщина

Угорщина — одне з найкращих дешевих місць для подорожей. Якщо хочете значно заощадити, їдьте до Етьєка, який розташований приблизно за півгодини від столиці.

Це місто часто називають "виноградниками Будапешта", де соковиті ягоди вирощують уже 300 років.

Відібраний виноград використовується для виготовлення вишуканого вина, яке за смаком нагадує шампанське. Особливо популярні вина Совіньйон Блан і Шардоне.

Етьєк також вважається колискою кінематографу. Тут знімалися відомі фільми, такі як "Марсіанин" і "Той, хто біжить по лезу 2049".

Етьєк пропонує відпочинок із найкращим співвідношенням ціни та якості. Авіаквитки сюди можна купити за найкращими цінами з вересня по листопад і з січня по квітень. Зверніть увагу, що проживання в готелях у вересні дорожче, ніж із січня по березень.

Сент-Вінсент і Гренадини

Цікаві бюджетні місця для подорожей включають британські колонії Сент-Вінсент і Гренадини, розташовані в мальовничому Карибському басейні.

Тут є вічнозелені тропічні ліси та сплячі вулкани.

Авіаквитки до Сент-Вінсента і Гренадин, найдешевших місць для подорожей, дешевші в березні, травні та листопаді, ніж в інші місяці року.

Панама-Сіті, Панама

Панама-Сіті — одне з найкращих бюджетних місць для відпочинку. Відпустка тут сповнена романтики та іспанського шарму.

Тут можна насолодитися смачною панамською кухнею, включно з соковитим курячим рагу та рибною юшкою.

За короткий час можна доїхати до тропічних джунглів із мальовничими пейзажами.

Чудові недорогі відпустки можна організувати з травня по грудень. Єдиний нюанс — у цей період у Панама-Сіті часто йдуть дощі. Авіаквитки зазвичай дешевші з квітня по червень і з вересня по жовтень.

Гватемала

Серед недорогих красивих місць для подорожей варто згадати Гватемалу з її привабливою іспанською архітектурою.

Ця країна гармонійно поєднує природну чарівність і цікаві історичні таємниці.

Тут можна прогулятися руїнами майя та вулицями Антигуа. Серпень — найкращий час для недорогої подорожі до чарівної Гватемали. Джерело: Freepik Серпень — найкращий час для недорогої подорожі до чарівної Гватемали. Джерело: Freepik

Найдешевший час для авіаперельотів до цієї частини світу — травень або вересень. У серпні можна забронювати номери в тризіркових готелях за найкращою ціною.

Ханой, В’єтнам

Коли експерти складають списки дешевих і найкращих туристичних напрямків, вони завжди включають В’єтнам. Це сонячна країна з унікальною історією та культурою.

Відвідайте Ханой, де численні вуличні візки гармонійно переплітаються з розкішними ресторанами.

Найдоступніші подорожі до Ханоя — восени, коли тепла дощова пора поступово змінюється сухим сезоном.

Ми розуміємо, що подорожі завжди дорогі, тому склали для вас список дешевих і крутих місць для подорожей. Вам залишається лише обрати правильні варіанти та перевірити наші поради на власному досвіді. Удачі та чудової подорожі!