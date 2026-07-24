Гроші з Москви закінчилися – ще один MAGA-блогер усвідомив важливість перемоги України над Росією

В останні кілька днів багато хто питав, чи справді Дональд Трамп стежить за Лорою Лумер, і найважливіше – чи побачить він її контент з України? Ввечері Трамп поширив фрагмент її інтервʼю з Володимиром Зеленським і прокоментував: "Дуже добре!" Сподіваюсь, це відповідає на запитання. Чекаємо на повне інтервʼю і на більше контенту з Києва і не тільки.

P.S. Тим часом інший MAGA-подкастер – Тім Пул – у себе на сторінці написав: "Україна бореться за своє існування проти злого диктатора. Тепер я усвідомлюю важливість перемоги України над Росією. Сподіваюся, що Трамп і народ Сполучених Штатів нададуть свою підтримку".

Два роки тому Тім Пул у своєму подкасті говорив, цитата: "Україна – один з найбільших ворогів США. Ми повинні забрати всю нашу військову допомогу і вибачитись перед Росією". Згодом стало відомо, що компанія, пов'язана з Тімом Пулом, отримувала гроші від Москви за поширення проросійських наративів у США. Мабуть, гроші закінчились.