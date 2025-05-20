Чудеса Чорногорії: Як провести незабутню відпустку в Будві

Чи любите ви сонце, море та пригоди? Тоді вам обов’язково варто відвідати Будву, перлину Чорногорії, яка вразить вас своєю красою та чарівністю.

Будва – це не лише популярний курорт із чудовими пляжами, а й місто з багатою історією, яка відображається в його унікальній архітектурі. Кожен турист знайде в Будві щось цікаве, незалежно від уподобань. Тут можна не лише насолоджуватися відпочинком, а й зануритися в культуру, мистецтво та розваги.

У цій статті ми поділимося з вами найцікавішими та дивовижними пам’ятками Будви, які зроблять вашу подорож незабутньою. Приєднуйтесь до нас і відкрийте для себе Будву – місто, у яке закохуєшся з першого погляду.

Що подивитися в Будві любителям історії?

Один із найкращих способів пізнати Будву – прогулятися її історичними місцями, які відображають багате та різноманітне спадщина цього міста. Любителі історії, готуйтеся! Ми розповімо про п’ять цікавих місць у Будві, які не залишать вас байдужими.

Старе місто

Це найстаріша частина Будви з історією понад 2500 років. Тут можна побачити сліди різних цивілізацій, які правили містом у різні епохи: греки, римляни, візантійці, венеційці, османи.

Старе місто вражає своєю архітектурою з елементами Середньовіччя, бароко та сецесії. Ви можете помилуватися прекрасними пам’ятниками – статуєю балерини, фонтаном "Морська німфа" та пам’ятником Мігелю де Сервантесу. Або відвідати цікаві музеї, такі як Музей Будви та Музей сучасного мистецтва. Не пропустіть також величні церкви, такі як Церква Святого Іоанна, Церква Святої Трійці та Церква Діви Марії.

Цитадель Будви

Це фортеця, яка датується XV століттям і слугувала захистом від нападів. Вона розташована на найвищій точці Старого міста та пропонує приголомшливі краєвиди на море та місто.

Адреса: 7RGQ+V66, Будва, Чорногорія

Вебсайт: http://www.imobilia.net/citadela_budva.html

Рейтинг: 4.6 ⭐

Тут ви можете дізнатися більше про історію міста, відвідати музей, розташований усередині цитаделі, який містить експонати, що розкривають не лише історію, а й культуру Будви. А з вершини цитаделі можна насолодитися неймовірними краєвидами міста та моря.

Монастирі на набережній Будви

Свідки давньої релігійної традиції та культури Будви, розташовані в мальовничих місцях на узбережжі. Ви можете відвідати монастирі, такі як:

Подмяне ;

; Прасквиця ;

; Ржевичі ;

; Станєвичі.

У цих монастирях ви знайдете старовинні ікони, фрески, реліквії та рукописи. І, звісно, тишу та спокій, які можна відчути лише в таких святих місцях.

Святий Стефан

Це колишнє рибальське село, перетворене на розкішний курорт. Воно розташоване на маленькому острові, з’єднаному з материком вузькою косою. Ви можете дізнатися про його унікальну історію, яка почалася в XV столітті, коли місцеві жителі побудували фортецю для захисту від піратів, і закінчилася в XX столітті, коли острів став улюбленим місцем відпочинку знаменитостей, таких як Софія Лорен, Кірк Дуглас та Єлизавета II.

Насолоджуйтесь атмосферою, яка поєднує традиційний і сучасний стиль, та красою, що включає пляжі, сади, церкви та морські краєвиди.

Пераст

Пераст, Бока-Которська затока. Джерело: Image by Michał from the Pixabay website Пераст, Бока-Которська затока. Джерело: Image by Michał from the Pixabay website

Це мальовниче містечко на березі Бока-Которської затоки, засноване в Середньовіччі. Воно славиться своєю архітектурою, яка відображає вплив венеційського стилю. Ви можете помилуватися палацами, такими як Буйчевич, Змаєвич і Смекія, а також церквами, такими як Церква Святого Миколая, Церква Святого Марка та Церква Різдва Богородиці.

Відвідайте церкви Богородиця на Скелі та Святий Георгій, які є символами Пераста та його морської історії.

Будва має багато що запропонувати любителям історії. Тут можна легко зануритися в минуле та насолодитися красою й атмосферою міста.

Дивовижна природа Будви

Якщо ви любите природу та хочете насолодитися її красою та свіжістю, Будва пропонує безліч можливостей для цього.

Пляжі Будванської Рив’єри

Це одні з найкращих пляжів Чорногорії, які простягаються на 35 кілометрів уздовж узбережжя. Тут можна знайти пляж на будь-який смак і настрій: від піщаних і галькових до скелястих і відокремлених. Відвідайте пляжі, такі як:

Могрен – відокремлений пляж;

– відокремлений пляж; Яз – пляж для кемпінгу;

– пляж для кемпінгу; Бечичі – південно-східне узбережжя Будви;

– південно-східне узбережжя Будви; Каменово – популярний гальковий пляж;

– популярний гальковий пляж; Дробні Піски – білий пісок, оточений прихованою бухтою.

На цих пляжах можна не лише засмагати та купатися, а й займатися різними водними видами спорту, такими як серфінг, віндсерфінг, кайтсерфінг і дайвінг.

Озеро Скадар

Озеро Скадар, Будва. Джерело: Image by Evgenii Tsapenko from Pixabay website Озеро Скадар, Будва. Джерело: Image by Evgenii Tsapenko from Pixabay website

Це найбільше озеро на Балканах і національний парк, де мешкає багато видів тварин і рослин.

Адреса: 7686+MV4, Рієка Црноєвича, Чорногорія

Вебсайт: https://www.montenegro.travel/

Рейтинг: 4.7 ⭐

На озері Скадар живуть різноманітні птахи, зокрема пелікани, чаплі та чайки. Візьміть екскурсію на човні озером і побачите його острови, монастирі, замки та болота. І обов’язково скуштуйте місцеві делікатеси, такі як коропова юшка, в’ялена риба та вино з винограду Вранац.

Чорне озеро та каньйон Тари

Це частина національного парку Дурмітор, розташованого в горах на півночі Чорногорії. Чорне озеро – найбільше та найгарніше льодовикове озеро в парку, оточене сосновим лісом і засніженими вершинами.

Каньйон Тари – другий за глибиною каньйон у світі після Великого каньйону, що прорізає гірську місцевість і створює вражаючі пейзажі. Ви можете помилуватися каньйоном з висоти пташиного польоту або вирушити на сплав річкою Тара.

Параглайдинг над Бечичами

Це один із найпопулярніших екстремальних видів спорту в Будві, який дозволяє відчути себе птахом і насолодитися неймовірними краєвидами моря та міста. Ви можете обрати різну тривалість і складність польоту залежно від вашого досвіду та бажання. Літати можна самостійно або в парі з інструктором, який забезпечить вашу безпеку та комфорт. Замовте відео та фото вашого польоту, щоб зберегти цей незабутній досвід.

Піші маршрути в горах

Це чудовий спосіб дослідити природу та культуру Будви, а також покращити здоров’я та настрій. Обирайте різні маршрути залежно від вашої фізичної підготовки та інтересів:

Будва-Браїчі;

Будва-Святий Стефан;

Будва-Котор.

На цих маршрутах ви побачите мальовничі села, старовинні церкви, величні краєвиди моря та гір.

Це лише деякі з місць, які дозволять вам побачити та відчути різні грані природи Будви.

Неймовірна культура Будви

Якщо ви любите культуру та хочете дізнатися більше про творчість і традиції Будви, вам варто відвідати її культурні пам’ятки, які відображають її дух і самобутність.

Театральний фестиваль "Град Театр"

Це найстаріша та найпрестижніша культурна подія в Будві, яка проводиться з 1987 року. Вона збирає найкращих акторів, режисерів, музикантів і художників із Чорногорії та інших країн. Ви можете насолодитися різноманітною програмою, яка включає драми, комедії, мюзикли, опери, балети та концерти. Також можна побачити унікальні сцени, розташовані в Старому місті, на площах, вулицях і в цитаделі.

Музей Будви

Це найбільший музей міста, який містить експонати з різних епох і цивілізацій. Ви можете дізнатися про історію, культуру та мистецтво Будви від античності до сучасності.

Адреса: 11 Petra I Petrovića, Будва, Чорногорія

Вебсайт: https://muzejiigalerijebd.me/muzeji-i-galerije/muzej-grada-budve/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Ви можете оглянути колекції, які включають:

археологічні знахідки;

монети;

зброю;

прикраси;

ікони;

костюми.

Також можна відвідати різні зали, присвячені різним темам, таким як венеційські часи, османські часи, народне мистецтво.

Церкви та монастирі Будви. Джерело: Image by Michał from the Pixabay website Церкви та монастирі Будви. Джерело: Image by Michał from the Pixabay website

Галереї сучасного мистецтва

Це місця, де представлені роботи місцевих і міжнародних художників, які працюють у різних жанрах і стилях. Ви можете помилуватися їхніми творами, що відображають їхні погляди, почуття та ідеї.

Адреса: ul. Cara Dušana, 19, Будва 85310, Чорногорія

Вебсайт: https://muzejiigalerijebd.me

Рейтинг: 5.0 ⭐

Відвідайте галереї, такі як:

Йова Іванович ;

; Стефан Мітров Любiша ;

; Ржевичі ;

; Црвена комуна.

У цих галереях можна побачити живопис, скульптуру, фотографію, графіку.

Музичні фестивалі

Це події, які відбуваються в Будві протягом усього року та збирають багато любителів музики різних жанрів і стилів. Насолоджуйтесь музикою від класики та джазу до року та реггі. Відвідайте фестивалі, такі як:

Budva M’yuzik Fest ;

; Budva Jazz Fest ;

; Budva Rock Fest ;

; Budva Reggae Fest.

На цих фестивалях можна побачити відомих і молодих виконавців і відчути атмосферу веселощів і радості.

Унікальні пам’ятки Будви

Якщо ви хочете розважитися та отримати заряд адреналіну, вам варто відвідати унікальні пам’ятки Будви, які подарують незабутні емоції та враження.

Аквапарк Будви

Це найбільший аквапарк у Чорногорії, який пропонує різноманітні атракціони, басейни, кафе та анімацію.

Адреса: 7RVC+6J, Подострог, Чорногорія

Вебсайт: https://www.instagram.com/aquaparkbudva/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Тут на вас чекають водні гірки різної складності та висоти, хвильові та дитячі басейни, джакузі та ледачі річки. Відпочиньте в зоні релаксу, пообідайте в ресторані чи барі, подивіться шоу чи концерт.

Аквапарк працює з червня по вересень з 10:00 до 18:00. Ціни на вхід залежать від віку та сезону, але в середньому становлять близько 20 євро для дорослого та 15 євро для дитини. Аквапарк забезпечує безпеку відвідувачів завдяки рятувальникам, медичному персоналу та відеоспостереженню.

Парк розваг Будви

Це сучасний парк атракціонів, розташований на набережній.

Адреса: 7RMV+X2G, Будва, Чорногорія

Вебсайт: https://www.facebook.com/LunaParkPopivoda/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Тут можна спробувати різні ігри, каруселі, симулятори та шоу. Ви можете покататися на колесі огляду, американських гірках, автодромі, гойдалках. Є тир, боулінг, більярд і аерохокей. А також чудові шоу-програми з трюками, ілюзіями та феєрверками. Парк працює цілий рік із 10:00 до 24:00.

Статуя балерини

Неймовірні пам’ятки Будви. Джерело: Image by Lena Helfinger from the Pixabay website Неймовірні пам’ятки Будви. Джерело: Image by Lena Helfinger from the Pixabay website

Це символ Будви та романтичне місце для закоханих. Це бронзова статуя дівчини в позі балерини, яка стоїть на скелі біля моря.

Адреса: 7RHP+228, Будва, Чорногорія

Вебсайт: https://budva.travel/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Статую встановили в 1962 році художник Градімір Алексич. Вона уособлює красу, грацію та свободу. За легендою, статуя присвячена молодій балерині, яка загинула під час війни, намагаючись втекти від ворогів, стрибнувши в море.

Мавзолей Петра II Петровича-Негоша

Мавзолей Петра II Петровича-Негоша – це пам’ятник-гробниця останнього духовного правителя Чорногорії, митрополита, поета та філософа, який жив у XIX столітті.

Адреса: Unnamed Rd, Raičevići, Чорногорія

Вебсайт: https://narodnimuzej.me/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Він розташований на вершині гори Ловчен у національному парку. Мавзолей був побудований у 1974 році за проєктом відомого скульптора Івана Мештровича на місці старої каплиці, яку Негош сам заснував і в якій хотів бути похованим. У мавзолеї можна побачити 28-тонну статую Негоша, його саркофаг і насолодитися панорамним видом на всю Чорногорію з оглядового майданчика.

Мавзолей Негоша є одним із символів чорногорської історії, культури та ідентичності.

Ці місця обов’язково варто відвідати в Будві для розваг і адреналіну, а також щоб дізнатися про легенди та історію міста.

Кулінарна подорож Будвою

Якщо ви любите кулінарію та хочете спробувати місцеві страви та напої, вам варто відвідати кулінарні місця Будви, які порадують вас своїм смаком і якістю. У цьому розділі ми розповімо про п’ять таких місць, які не залишать вас голодними.

Ресторани національної кухні

Це ресторани, які пропонують смачні та свіжі страви з м’яса, риби, овочів і сиру. Тут можна скуштувати традиційні чорногорські страви:

Бузара – страва з морепродуктів, тушкованих у вині з часником.

– страва з морепродуктів, тушкованих у вині з часником. Ягня в молоці – ніжне та ароматне м’ясо ягняти, тушковане в молоці з овочами.

– ніжне та ароматне м’ясо ягняти, тушковане в молоці з овочами. Приганиці – смажені пампушки без начинки, які подаються з сиром, йогуртом або копченим м’ясом.

– смажені пампушки без начинки, які подаються з сиром, йогуртом або копченим м’ясом. Негошський пршут – копчена шинка зі свинини, яка спочатку коптиться, а потім сушиться. Ця страва має особливий смак і аромат завдяки диму від букових дров.

– копчена шинка зі свинини, яка спочатку коптиться, а потім сушиться. Ця страва має особливий смак і аромат завдяки диму від букових дров. Чевапі – ковбаски з рубленого м’яса зі спеціями, які смажаться на грилі. Вони нагадують люля-кебаб і популярні по всьому Балканському регіону.

Відвідайте такі ресторани національної кухні:

Konoba Portun – ресторан, що спеціалізується на морепродуктах, розташований біля сучасної галереї. Тут можна замовити смачно приготовлені восьминога, морського окуня та кальмари на грилі. Ресторан має затишну атмосферу та уважний персонал.

– ресторан, що спеціалізується на морепродуктах, розташований біля сучасної галереї. Тут можна замовити смачно приготовлені восьминога, морського окуня та кальмари на грилі. Ресторан має затишну атмосферу та уважний персонал. Konoba Stari Grad – розташований в історичному центрі Будви, у будівлі епохи Відродження. Подає традиційні чорногорські страви, такі як пастицада (м’ясо у винно-вершковому соусі), ньокі (картопляні галушки) та пршут (в’ялена шинка). Ресторан також відомий своїми домашніми десертами, такими як палачинке (млинці) та кроштуле (хрустке печиво).

– розташований в історичному центрі Будви, у будівлі епохи Відродження. Подає традиційні чорногорські страви, такі як пастицада (м’ясо у винно-вершковому соусі), ньокі (картопляні галушки) та пршут (в’ялена шинка). Ресторан також відомий своїми домашніми десертами, такими як палачинке (млинці) та кроштуле (хрустке печиво). Konoba Langoust – названий на честь одного з найніжніших морепродуктів – лангуста. Тут можна насолодитися свіжими та якісними морепродуктами, приготованими на грилі, у тандирі чи в супі. Ресторан також пропонує різноманітні салати, різотто та пасту.

– названий на честь одного з найніжніших морепродуктів – лангуста. Тут можна насолодитися свіжими та якісними морепродуктами, приготованими на грилі, у тандирі чи в супі. Ресторан також пропонує різноманітні салати, різотто та пасту. Konoba Demizana – розташований на набережній Будви з видом на море. Тут можна скуштувати різноманітні рибні та морські страви, такі як філе, котлети, рагу та паелья. Ресторан також славиться своїм домашнім хлібом, томатною закускою та часником в оливковій олії.

У цих ресторанах можна насолоджуватися не лише їжею, а й атмосферою, сервісом і видом на море.

У Будві також є багато ресторанів, де можна насолодитися середземноморською та балканською кухнею:

Konoba Bocun – затишна таверна, де подають традиційні чорногорські страви, такі як ягня в молоці, м’ясні страви, салати та сири. Тут можна відчути справжню атмосферу Будви та насолодитися видом на старе місто.

– затишна таверна, де подають традиційні чорногорські страви, такі як ягня в молоці, м’ясні страви, салати та сири. Тут можна відчути справжню атмосферу Будви та насолодитися видом на старе місто. Restaurant & Beach Bar Azzurro – сучасний ресторан, розташований на пляжі Святого Стефана. Тут можна скуштувати італійську піцу, морепродукти, пасту та інші середземноморські страви. Ресторан має простору терасу з видом на море та острів.

– сучасний ресторан, розташований на пляжі Святого Стефана. Тут можна скуштувати італійську піцу, морепродукти, пасту та інші середземноморські страви. Ресторан має простору терасу з видом на море та острів. Rivijera Restaurant – елегантний ресторан, розташований у готелі Splendid. Тут можна замовити різноманітні морепродукти, м’ясні страви, салати та десерти. Ресторан відомий високою якістю сервісу та вишуканим інтер’єром.

– елегантний ресторан, розташований у готелі Splendid. Тут можна замовити різноманітні морепродукти, м’ясні страви, салати та десерти. Ресторан відомий високою якістю сервісу та вишуканим інтер’єром. Kuzina – сімейний ресторан, де готують смачну балканську кухню. Тут можна скуштувати чевапі, плескавицю, сарму, грах та інші національні страви. Ресторан має затишний дворик із зеленню та фонтаном.

– сімейний ресторан, де готують смачну балканську кухню. Тут можна скуштувати чевапі, плескавицю, сарму, грах та інші національні страви. Ресторан має затишний дворик із зеленню та фонтаном. Dvoriste by Bahce – ресторан, який поєднує чорногорську та турецьку кухню. Тут можна насолодитися м’ясними та рибними стравами на грилі, а також спробувати турецькі солодощі, каву та чай. Ресторан має гарний сад із квітами та пальмами.

Кав’ярні з морозивом

Приваблюють відвідувачів різними смаками та формами морозива. Тут можна скуштувати морозиво на будь-який смак: від класичного до екзотичного, від вершкового до фруктового, від кульок до ріжків. Відвідайте кафе, такі як:

Cafe Morgan – розташований біля пляжу Могрен і пропонує різноманітне морозиво, фруктові салати, напої та закуски. Тут можна насолодитися видом на море та свіжим повітрям.

– розташований біля пляжу Могрен і пропонує різноманітне морозиво, фруктові салати, напої та закуски. Тут можна насолодитися видом на море та свіжим повітрям. Il Gelato di Salvatore – кав’ярня з морозивом, що спеціалізується на італійському морозиві, включно з варіантами для веганів. Тут можна обрати з-понад 20 смаків, а також скуштувати торти, випічку та каву.

– кав’ярня з морозивом, що спеціалізується на італійському морозиві, включно з варіантами для веганів. Тут можна обрати з-понад 20 смаків, а також скуштувати торти, випічку та каву. Casper Bar – бар і кафе, де можна не лише поїсти та випити, а й послухати живу музику, подивитися спортивні трансляції та пограти в більярд. Морозиво тут також дуже смачне та якісне, а вибір великий.

У цих кафе можна не лише насолодитися морозивом, а й скуштувати інші десерти, такі як торти, випічка, вафлі.

Будва, перлина Чорногорії. Джерело: Image by ravisimo from Pixabay website Будва, перлина Чорногорії. Джерело: Image by ravisimo from Pixabay website

Виноробні

Це виноробні, які виробляють вино з місцевих сортів винограду та пропонують дегустації й екскурсії. Тут можна скуштувати вино різних кольорів, ароматів і міцності: від білих і рожевих до червоних і десертних, від сухих і напівсухих до солодких і напівсолодких. Відвідайте виноробні, такі як:

Plantage Winery ;

; Radovic Winery ;

; Lipovac Winery ;

; Kopitovic Winery.

У цих виноробнях можна не лише насолодитися вином, а й дізнатися про його історію, виробництво та зберігання.

Рибні ринки

Це ринки, де продають свіжу та якісну рибу та морепродукти. Тут можна купити рибу різних видів: від скумбрії та сардин до лосося та тунця, від цілої та філе до копченої та сушеної риби. Також можна придбати морепродукти різних видів: від кальмарів і креветок до устриць і раків. Відвідайте рибні ринки, такі як Будванський рибний ринок, Петровацький рибний ринок, Рибний ринок Святого Стефана та Которський рибний ринок. На цих ринках можна не лише купити рибу та морепродукти, а й проконсультуватися з продавцями щодо їхнього приготування.

Будва – один із найгарніших і найзахопливіших курортів на узбережжі Адріатичного моря в Чорногорії. Це місто підходить для кожного типу мандрівників, адже тут є щось для всіх. Будва поєднує стародавню історію, сучасну культуру, чарівну природу, розважальні активності та смачну кухню.

Будва – це місто, яке не залишить вас байдужими, адже тут можна отримати незабутні враження та емоції.

Наостанок кілька порад, як спланувати відпустку в Будві

Оберіть правильний час для поїздки. Будва має середземноморський клімат, тому тут тепло та сонячно майже цілий рік. Однак найкращий час для відвідування – весна або осінь, коли температура повітря та води комфортна, а туристів не так багато. Оберіть відповідне місце для проживання. Будва пропонує різні варіанти розміщення: від розкішних готелів і апартаментів до затишних хостелів і кемпінгів. Ви можете обрати місце, яке відповідає вашому бюджету, стилю та вподобанням. Оберіть правильний транспорт для пересування. Будва має гарну транспортну інфраструктуру, тож ви легко дістанетеся до будь-якого місця автобусом, таксі, велосипедом або пішки. Ви також можете орендувати автомобіль, мотоцикл або човен, якщо хочете бути більш незалежними та досліджувати околиці.

Сплануйте ідеальну відпустку в Будві та відкрийте всі її принади. Насолоджуйтесь подорожжю та отримайте незабутній досвід!