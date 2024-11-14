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Війна в Україні

Що таке мир на умовах Путіна

Ігор Ейдман

Що таке мир на умовах Путіна
Що таке мир на умовах Путіна

Спілка фашистів та "пацифістів"

Лев Шлосберг та Дмитро Медведєв за всієї різниці у стилістиці закликають фактично до одного: світу на умовах Путіна.

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В России, по крайней мере, в легальном поле нет противостояния партии войны и партии мира. Есть две партии войны: фашистская и лжепацифистская. Лозунг первой - воевать до победы, то есть до мира на условиях Путина. Лозунг второй - немедленно прекратить войну миром на условиях Путина (по-другому она закончиться якобы не может). Разницы в целях здесь нет. Раскрою секрет Полишинеля: мир на условиях Путина и победа Путина в войне - это одно и то же. То есть фактически и та, и другая партия добивается победы Путина (путинской России). Лжепацифисты: Шлосберг, Муратов, Венедиктов, Явлинский и т.д. работают в этом направлении на подхвате у путинских фашистов. Стиль разный, а суть одна.

Но самое главное, что и мир на условия Путина довольно быстро привел бы только к глобализации войны. Сильная, независимая Украина - краеугольный камень европейской безопасности. Если она будет уничтожена - а именно в этом "условия Путина" - Орда хлынет в Европу. Первой падет слабая в военном отношении Молдова, параллельно будет окончательно оформлен аншлюс Беларуси. А потом под прямой угрозой окажутся страны Балтии, Польша, Балканы. Цель Путина - максимальное восстановление советской сферы влияния. Помните ультиматум с требованием к НАТО вернутся к его позициям на 1997 год, который Россия объявила непосредственно перед широкомасштабным вторжением в Украину? Нет никаких сомнений, что он в еще более жесткой форме будет повторен в случае (не дай бог конечно) её победы в Украине. А дальше практически неизбежна новая ещё более кровавая война.

Джерело:Telegram

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