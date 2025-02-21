Що привело Трампа до стану нестримуваного словесного проносу?

Трамп...

За останню добу Дональда Трампа в нашому інформаційному просторі було більше ніж будь-коли. Що ж, після найемоційнішого етапу сприйняття будь-якої інформації та трохи охолонувши, давайте розставимо крапки над "ї", як у питаннях сприйняття заяв 47-го президента США, так і ймовірних подальших подій.

Але насамперед хочу нагадати 2024-й рік, коли багато хто, після перемоги Дональда Трампа на виборах, ставив собі просте запитання: "Що далі?" Я тоді називав Дональда Трампа людиною-казино. І, взаємодіючи з Трампом, ви взаємодієте з казино, робите ставку на чорне або червоне і залежно від того, який колір зіграє, ви будете на "даху світу", або в програші.

Але бувають рідкісні випадки, коли і саме казино програє...

Як я неодноразово наголошував, Дональд Трамп не класичний політик, тому у взаємодії з ним не має бути класичної дипломатії, політкоректності, великосвітських реверансів. Дональд Трамп бізнесмен, торгаш, який саме так і буде вести свої справи, не озираючись на стратегію, дипломатію та інші тонкощі міжнародних відносин. І якщо в першу каденцію він більш-менш балансував між внутрішнім "Я" торгаша і посадою президента, то зараз торгаш пустився у всі тяжкі. Але це поки що.

Дональд Трамп очікувано стартував із пріоритетом для нього майбутньої економічної війни з Китаєм. Це для нього головна мета і всі інші питання, зокрема й Україна - другорядні. І почав свою каденцію Трамп саме з точкових ударів по інтересах Китаю, в Гренландії, в Панамі. Результат? Результат нульовий.

Трампа спіткала невдача з 51-м штатом США - Канадою, де відзначається хвиля консолідації канадців, які в унісон освистують гімн США на хокейних матчах. І не менш болючою для США стала відмова Києва від кабальних умов щодо отримання контролю над рідкоземельними металами в Україні. Україна пропонувала рівні права, бізнес-інвестиції, а не рабовласницькі умови на рівні захоплення і повного контролю. І ця відмова для Трампа, як бізнесмена, який скуштував легку перемогу і перспективу нажитися на багатствах України без жодної допомоги країні, стала серйозним ляпасом, що призвів 47-го президента США до стану нестримуваного словесного проносу.

Підіб'ємо підсумки?

Минув місяць після інавгурації 47-го президента США, а він так нічого з обіцяного і вкрай гучно заявленого так і не досяг, а якраз навпаки - віддалився від можливості реалізації поставлених завдань. І це бачить весь світ. Весь світ бачить, наскільки загруз у словоблуддінні Дональд Трамп, заводячи себе в стан ізоляціонізму у відносинах з Європою і наближаючи цей момент у відносинах з Україною. При цьому спостерігають за одним фіаско Білого дому за іншим і в Піднебесній, де дуже добре оцінюють потенціал США, у чому вони сильні, у чому на них можна тиснути.

А тепер найцікавіше - Трамп це флюгер.

Те, що говорить Трамп, він не завжди робить, а робить те, що ніколи не анонсував. Тому його слова не завжди відповідають його діям. Просто подивіться, хто оточує Дональда Трампа. Джей Ді Венс ще кілька років тому називав Трампа нацистом, а сьогодні він його віцепрезидент. Ілон Маск критикував Дональда Трампа протягом його першої каденції, а сьогодні мало не прийомний син 47-го президента США. Як бачите, все мінливе.

Нагадаю жовтень 2023 року, коли в Конгресі трампістське крило республіканців стало блокувати допомогу Україні. Півроку тривало блокування, і воно негативно вплинуло на рейтинг Трампа і Республіканців. Щойно став знижуватися рейтинг, республіканці дали задню і риторика спікера Конгресу Майка Джонсона різко змінилася на 180°. Допомога, через півроку, знову пішла в Україну.

Нинішні дії Дональда Трампа популярності йому в США не додають, а отже, нинішня риторика господаря Білого дому так само зазнає з часом змін. Насамперед, хоча б тому, що нинішнім шляхом Make America Great Again ніколи не здійсниться і в період 2023-2024 років Дональд Трамп каталізував вперше в історії сумніви щодо надійності США, як партнера. У 2025 Дональд Трамп веде США шляхом, який заведе Америку в ізоляцію і самотність. Але з цього шляху він завжди встигне звернути.