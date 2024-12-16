Чи читав Папа Римський Біблію?

Папа Римський назвав росіян та українців чи то братами, чи то двоюрідними братами, які мають порозумітися.

Сподіваюся, він читав Біблію.

Тема братерства – одна з центральних у П'ятикнижжі й починається вона дуже погано: Каїн та Авель – братовбивство. Далі все також проблематично: Ісаак та Ізмаїл - невизнання, протистояння, вигнання. Ще проблематичніше: Яків та Ісав – суперництво, претензії, обман, вигнання.

Ще гірше, здається, далі вже нема куди: Йосиф та його брати – зрада, спроба вбивства, продаж у рабство. Правда, згодом примирення й прощення. Здається, це прокляття неспроможності братів порозумітися буде з людством завжди. Але ні! Аарон та Мойсей виправляють ситуацію й дають нам зразок, як має бути.

Ключ до порозуміння, як виявляється, нескладний: визнання гідності іншого та його права на власний шлях, а тоді взаємна підтримка й взаємодоповнення. Тож Папа, якщо читав Біблію, мав би передусім закликати росіян до визнання гідності українців та права йти власним шляхом. Бо це є основа братерства. А з того вже все решта. Ну, а якщо він не читав, то раджу йому почитати. Повчальна книга.