Найелегантнішою та витонченішою в роботі вважається бельгійська чорна вівчарка грюнендаль. Найголовніша її відмінність від інших порід вівчарок, це вугільно-чорна і густа шерсть.

Зовнішній вигляд

У вівчарок породи грюнендаль витончена, але міцна статура та середній розмір:

Зростання : (кобелі) - 58-66 см, (суки) - 56-62см

: (кобелі) - 58-66 см, (суки) - 56-62см Вага : від 25 до 30 кг

: від 25 до 30 кг Забарвлення : вугільно-чорний без будь-яких відтінків та міток

: вугільно-чорний без будь-яких відтінків та міток Шерсть : довга, густа і має щільний підшерсток, що забезпечує надійний захист від холоду та дощу.

: довга, густа і має щільний підшерсток, що забезпечує надійний захист від холоду та дощу. Голова : середнього розміру та має чіткі та витончені лінії.

: середнього розміру та має чіткі та витончені лінії. Очі : мають мигдалеподібний розріз, темні з проникливим поглядом.

: мають мигдалеподібний розріз, темні з проникливим поглядом. Вуха: стоячі та мають трикутну форму

Завдяки своїй зовнішності ці вівчарки виглядають елегантно та благородно.

Чорна Бельгійська вівчарка: Особливості, характер, догляд Чорна Бельгійська вівчарка: Особливості, характер, догляд

Поведінка та характер

Грюнендалі дуже віддані, розумні та енергійні вівчарки. До їх особливостей можна віднести:

Інтелект : легко і швидко навчаються, запам'ятовують команди як рівня-початківця, так і складні. Також вони схильні самостійно приймати рішення

: легко і швидко навчаються, запам'ятовують команди як рівня-початківця, так і складні. Також вони схильні самостійно приймати рішення Активність : грюнендалю необхідні як розумові, так і фізичні навантаження Ця порода підійде людям з активним способом життя

: грюнендалю необхідні як розумові, так і фізичні навантаження Ця порода підійде людям з активним способом життя Охоронні якості : у них вроджена настороженість до незнайомих людей

: у них вроджена настороженість до незнайомих людей Соціальність: дуже ласкаві зі своїми господарями та дітьми, і це незважаючи на службові інстинкти

Зміст та догляд

Щоб вівчарка виглядала здоровою і красивою, їй необхідний регулярний догляд:

Шерсть Для того, щоб шерсть грюнендаля виглядала здоровою, його потрібно вичісувати 2-3 рази на тиждень. Фізична активність: їм необхідні активні ігри, тренування та тривалі прогулянки щодня ХарчуванняДля енергії та красивої вовни їм необхідне збалансоване харчування (білки, мінерали, вітаміни). Ідеальним кормом буде Purina - він досить збалансований і містить усі необхідні мінерали та вітаміни Здоров'я: незважаючи на те, що порода відрізняється відмінним здоров'ям, регулярні огляди у ветеринара допоможуть запобігти можливим захворюванням.

Висновок

Бельгійська чорна вівчарка грюнендаль, це поєднання елегантності, відданості та розуму. Це не просто собака, а справжній партнер, друг та захисник. Якщо ви вирішите завести собаку не тільки для прикраси, а й стане активним учасником вашого життя, ця порода собак буде прекрасним вибором.