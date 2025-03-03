Чим заїсти стрес: перелік ідеальної їжі

Коли ми стресуємо, а очевидно ми стресуємо днями на максималках…є сенс заїдати цей самий стрес не солодощами і булками, що призведе зрештою до ще більшого стресу, який знову треба заїдати, а замінити чимось менш травматичним.

Дивитеся новини..наріжте собі тарілку із гіркою моркви, перцю, селери…..прям багато і жуйте. По суті нам не важливо, що в цей момент вкидати в себе особливо коли увага не на їжі. Тверда їжа сприятиме зниженню напруги, руки зайняті, ви жуєте, воно хрустить і вже добре, принаймні не шкодите здоровью.

Якщо переживаєте за якість овочів взимку, то візьміть квашену капусту чи щось інше. Ну принаймні там не буде максимально шкідливих трансжирів, які 100 відсотків є в солодощах і точно шкодять максимально.