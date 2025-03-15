Чого коштуватиме Москві зустріч Трампа з Путіним

Не слід поспішати приймати за чисту монету слова "путіна" 13 березня про те, що РФ згодна на 30-денне перемир'я за умови виходу на вічний мир. Американцям доведеться ще працювати і працювати над кремлівцями, перш ніж вдасться домогтися від них реального припинення вогню. Але Трамп має сильні карти і він може довести цю угоду до фіналу.

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Прежде всего, Трампу удалось в Джидде поставить кремлёвцев в ситуацию, когда те просто не могли отказаться о прекращении огня. После того как Рубио объявил на весь мир 11 марта, что Украина приняла предложение Трампа, а Зеленский, спрятанный в Эр-Рияде как рояль в кустах, это подтвердил, Москве ничего другого не оставалось, как побурчать и тоже согласиться. Отказ означал бы, что РФ поджигательница войны и всё такое, а это не смогли бы оправдать даже в Пекине. Американцы выстроили модель, в которой Москва не могла сказать "нет".

Поэтому "путин" и поспешил уже в день приезда Уиткоффа в Москву заявить, что он согласен на переговоры о прекращении огня. На данном отрезке слишком долго молчать было неприлично и означало имиджевые потери. Если бы Уиткофф просидел в Москве два-три дня, а кремлёвцы всё думали бы и думали, что лучше – война или мир, то всем стало бы очевидно – россиянцы своего кумира Льва Толстого не читают.

Поэтому "путину" пришлось быстро заявить о принятии предложения Трампа, пока Уиткофф не начал жаловаться журналистам, какие тупые эти русские, третий день не могут понять, чем мир отличается от войны.

Но эти слова "путина" на пресс-конференции вместе с лукашенко не означают, что кремлёвцы вот так сразу взяли и согласились. Наоборот, именно теперь они вошли в фазу конкретного растягивания резины и выкатывания Трампу пула своих хотелок.

Начали с того, что на день приезда Уиткоффа вызвали в Москву и лукашенко, который сидел в Минске под домашним арестом за самовольное переназначение президентом. В начале января лукашенко заявил, что едет в Китай. До сих пор едет и никак не доедет. При том, что переназначился ещё 26 января. По данным беларуссов, кремлёвцы не пропустили его самолёт не только в Китай, но и в КНДР. Переназначился, но даже в Зимбабве слетать и похвастаться этим не может.

Из-под домашнего ареста его извлекли из-за приезда Уиткоффа, так как у кремлёвцев возник ассоциативный ряд – лукашенко и Минские соглашения. Вместе с ним возникла и мысль, а не выкатить ли условием прекращения огня подписание его в Минске. Заодно кремлёвцы захотели показать Трампу и всем, что РФ не одинока, с ней лукашенко. Из аналогичных побуждений "путин" на следующий день 14 марта устроил и видео-сеанс с мадуро и стал требовать от Трампа снять санкции с того.

Кремлёвцев понесло. Патрушев обеспокоился Финляндией, опасаясь возникновения темы возврата отнятых у неё земель. Ушаков заявил в день приезда Уиткофф, что тот "не будет посредником в переговорах между США и РФ". Как сказал бы Добкин: "Текст немножечко по дебильному написан". Вероятно, ушаков хотел сказать, что кремлёвцы хотят видеть в Москве госсекретаря Марка Рубио. Ведомство лавров сообщило 14 марта, что на авиабазе в Хмеймиме якобы находится 9 тыс. мятежников-асадистов с семьями, и попыталось сделать из этого зацепку, чтобы не возвращать её Сирии. Из Хмеймима в РФ начали делать второй Севастополь – "город русской славы", но воздушной, а не морской.

Госсекретарь Рубио, оценивая ситуацию, заявил 14 марта – он очень сомневается в том, что Москва действительно начала делать движения по направлению к прекращению огня. Ждёт детального анализа от Стива Уиткоффа и принятия Трампом решения. Линси Грэм сразу объявил, что на Москву придётся оказать сильное давление, чтобы принудить её к прекращению огня. Республиканцы в целом и Белый дом явно не питают иллюзий на счёт слов "путина". Стратегия кремлёвцев очевидна – пообещать, но обставить прекращение огня такими условиями, которые сделают его невыполнимым.

У США и Европы есть широкий арсенал средств давления на Москву, который пока используется крайне дозированно. Но дозы начинают расти, если обратить внимание на заявления Польши и Литвы о желании разместить у себя ядерное оружие Франции или США, а можно и обеих. Абсолютно симметричный ответ на размещение его кремлёвцами в Беларуси.

Помимо этого, у Трамп есть и персональный рычаг давления на них, который тоже в работе. Это обещание личной встречи с "путиным". Такая встреча крайне привлекательна для кремлёвцев. Особенно, если им удастся уговорить Трампа приехать 9 мая в Москву и постоять на мавзолее рядом с "путиным". Ради этого кремлёвцы могут согласиться не на 30 дней прекращения огня, а на 50-60 дней.

Трамп это знает, оценивает общую ситуацию и готов торговаться. Очень вероятно, что даст согласие, но за хорошую цену. Естественно, цена будет зависеть от места встречи, и того, что согласятся сделать кремлёвцы. Слова Трампа о Запорожской АЭС вполне можно счесть пожеланием добавить её к прекращению огня за его приезд в Москву. Любители рисовать карикатуры на Трампа могут затачивать карандаши и перебирать ракурсы видов на кремль и мавзолей.