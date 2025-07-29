Бюджетні відпустки в Барселоні: архітектура, смачна їжа та фестивалі

Путівники та туристичні сайти часто називають Барселону "перлиною Іспанії". І з цим важко сперечатися. Відпустка в Барселоні — це завжди вибух кольорів, смаків і розваг із особливим шармом стародавнього іспанського міста. Це один із найпопулярніших туристичних напрямків, тому ціни на відпочинок тут можуть бути високими. Ці 30 порад для бюджетної подорожі до Барселони допоможуть вам дізнатися, як заощадити, де знайти безкоштовні розваги, а також що подивитися та чим зайнятися в Барселоні.

1. Забронюйте зворотний квиток за £60 (або навіть дешевше)

Переліт може коштувати дорого, але головний аеропорт Барселони, Ель-Прат, обслуговується бюджетними авіакомпаніями з добре налагодженою системою стикувальних рейсів. Звісно, ціна квитка залежить від того, звідки ви летите, але знайти дешеві квитки до Барселони можливо.

Чим раніше ви бронюєте квитки до вильоту, тим більша ймовірність купити їх за найнижчими цінами. Також ціни зростають у пікові години. Наприклад, за місяць до вильоту можна знайти квитки з Барселони до Лондона за £45, а до Манчестера — за £58 (лише з ручною поклажею).

Перевіряйте квитки не лише з найближчого аеропорту, але й із сусідніх. Деякі авіакомпанії, як-от EasyJet і Ryanair, літають до Ель-Прата майже з усіх аеропортів Великобританії. Також шукайте доступні рейси до Жирони та Реуса. Дорога з цих аеропортів до Барселони займає трохи більше години. За даними туристичного сайту Momondo, найдешевший день для подорожі до Барселони — вівторок.

Вебсайт Ryanair: http://www.ryanair.com

Вебсайт EasyJet: http://www.easyjet.com

2. Відвідуйте найвідоміший храм безкоштовно

Собор Саграда Фамілія, або Храм Святого Сімейства, відомий своєю унікальною архітектурою з численними складними деталями зовні та ім’ям архітектора — Антоніо Гауді. Вхід до храму для туристів платний: ціна квитка варіюється від 20 до 33 євро залежно від програми відвідування (базовий вхід, з екскурсією та аудіогідом, з відвідуванням веж і квитком до музею будинку Гауді). Студенти, люди з інвалідністю, особи до 30 років і старше 60 років мають знижку на вхід. Для дітей до 11 років вхід безкоштовний. Але незабутні враження можна отримати, просто прогулюючись навколо храму, милуючись його багато прикрашеним фасадом.

Собор Саграда Фамілія — головне місце для відвідування в Барселоні. Джерело: Lesia Gasych Собор Саграда Фамілія — головне місце для відвідування в Барселоні. Джерело: Lesia Gasych

Адреса: Carrer de Mallorca, 401, 08013 Barcelona, Spain

Вебсайт: http://www.sagradafamilia.org

3. Замовляйте menú del día, або меню дня

Їсти дешево в Барселоні нескладно. Найпопулярніший обід у Іспанії, menú del día, був винайдений для туристів у 1965 році. Іронічно, але більшість туристів про нього не знають. Якщо ви будете дотримуватися місцевої традиції обідати з 13:30 до 16:00 і попросите в ресторані таке меню, ви значно заощадите на їжі та, можливо, відкриєте нові смаки.

Menú del día — це обід із фіксованою ціною з понеділка по п’ятницю. Його часто не вказують у меню, тож можна запитати офіціанта. Деякі заклади пропонують меню дня і на вихідних. Гостям пропонують вибір із 5–6 перших страв, других страв, десертів і кількох напоїв (включно з алкогольними). У різних ресторанах і кафе таке меню коштує від 6,5 до 30 євро. Існує безкоштовний додаток Menú del Día, який містить список закладів, що пропонують меню дня, від простих кафе до ресторанів із зірками Мішлен.

Вебсайт додатка Menú del Día: http://www.menudeldia.com

4. Дістаньтеся з аеропорту до міста за 2,40 євро

З аеропорту Ель-Прат до міста є кілька варіантів, зокрема найбюджетніший. Не поспішайте брати таксі — поїздка коштуватиме близько 30 євро. Краще скористатися іншим транспортом, заплативши в кілька разів менше. Ось кілька варіантів в один бік:

Автобус — 2,40 євро. Дорога до центру Барселони займає 25–40 хвилин залежно від трафіку. Автобус курсує кожні 40 хвилин із 4:50 до 23:50. Дозволені розміри багажу — 100 x 60 x 25 см.

— 2,40 євро. Дорога до центру Барселони займає 25–40 хвилин залежно від трафіку. Автобус курсує кожні 40 хвилин із 4:50 до 23:50. Дозволені розміри багажу — 100 x 60 x 25 см. Поїзд — 4,60 євро. Поїзд R2 Nord курсує кожні 20 хвилин із терміналу T2 до центру Барселони. Поїздка триває 25 хвилин. Між терміналами є безкоштовний автобус.

— 4,60 євро. Поїзд R2 Nord курсує кожні 20 хвилин із терміналу T2 до центру Барселони. Поїздка триває 25 хвилин. Між терміналами є безкоштовний автобус. Метро — 5,15 євро. До центру міста з пересадкою дорога займає близько години. Це вихід, якщо ви прилітаєте пізно. У будні метро працює з 5:00 до півночі, у п’ятницю до 2:00, а в суботу — всю ніч.

— 5,15 євро. До центру міста з пересадкою дорога займає близько години. Це вихід, якщо ви прилітаєте пізно. У будні метро працює з 5:00 до півночі, у п’ятницю до 2:00, а в суботу — всю ніч. Аеробус — 5,90 євро (або 10,20 євро туди-назад). Рейси до центру Барселони курсують кожні 5–10 хвилин із 5:00 до 1:00 щодня. Поїздка триває 35 хвилин.

— 5,90 євро (або 10,20 євро туди-назад). Рейси до центру Барселони курсують кожні 5–10 хвилин із 5:00 до 1:00 щодня. Поїздка триває 35 хвилин. Таксі — 30 євро. Найдорожчий і не завжди виправданий варіант. Мінімальна плата за поїздку — 20 євро плюс додаткові збори. Поїздка триває від 20 до 40 хвилин.

Якщо ви їдете до Барселони з аеропортів Жирони чи Реуса, поїздка з кожного займає близько 1 години 15 хвилин, а квиток на автобус коштує 25–30 євро туди-назад.

Адреса аеропорту Ель-Прат: 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona, Spain

Вебсайт аеропорту: http://www.aena.es

5. Побачте шедеври Гауді

Одне з найбільших вражень у Барселоні, і це безкоштовно, — дивовижні роботи знаменитого архітектора Антоніо Гауді. Багато з них можна побачити, просто гуляючи містом. Для входу до деяких будівель потрібно платити. Використовуйте інтерактивні карти пам’яток, щоб скласти маршрут робіт Гауді, які ви хочете побачити.

Вебсайт із картами Гауді: http://www.gaudiclub.com

6. Відвідайте матч Барса Б за кілька євро

Найбільший стадіон Європи, Камп Ноу, розташований у центрі міста, є домом для легендарної іспанської футбольної команди "Барселона". Квитки на ігри тут дуже дорогі — від 80 до 100 євро. Але ви також можете подивитися хорошу гру на матчах "Барселона Б", які проводяться на стадіоні Mini Estadi.

"Барселона Б" — це резервна команда, тож ви можете спостерігати за майбутніми футбольними талантами клубу та побачити іспанську тактику тік-така в дії. Квитки на ці ігри коштують лише 3 євро.

Як альтернативу футболу, на стадіоні Камп Ноу проходять ігри з баскетболу, гандболу та роликового хокею. Якщо матч не входить у ваші плани, відвідайте екскурсію стадіоном Камп Ноу — не лише трибуни, а й поле, роздягальні та кабіни коментаторів.

Адреса Камп Ноу: C. d’Arístides Maillol, 12, 08028 Barcelona, Spain

Вебсайт: http://www.fcbarcelona.com

7. Знайдіть безкоштовні розваги

Бюджетна відпустка в Барселоні запам’ятається завдяки великому вибору недорогих заходів. Ось кілька найкращих із них:

Побачте чарівний фонтан. Фонтан Монжуїк — візитна картка міста, яку обов’язково варто побачити кожному туристу. Він прекрасний у будь-який час, але найчарівніше видовище відкривається ввечері під час музично-світлового шоу.

Чарівний фонтан вражає популярним нічним шоу зі світлом. Джерело: Lesia Gasych Чарівний фонтан вражає популярним нічним шоу зі світлом. Джерело: Lesia Gasych

Адреса: Plaça de Carles Buïgas, 1, 08038 Barcelona, Spain

Вебсайт: http://www.barcelona.cat

Помилуйтеся шедеврами Пікассо. Багато музеїв, зокрема Музей Пікассо, дозволяють відвідувачам безкоштовний вхід у неділю після обіду. Інші не стягують плату за квиток у першу неділю місяця або в суботу після обіду. Зберіть інформацію про безкоштовний вхід на сайтах музеїв, які ви плануєте відвідати.

Адреса Музею Пікассо: Carrer de Montcada, 15-23, 08003 Barcelona, Spain

Вебсайт: http://www.museupicasso.bcn.cat

Прогуляйтеся Олімпійським парком. Барселона приймала XXV Олімпійські ігри 1992 року. Олімпійський парк включає кілька об’єктів, створених різними архітекторами, але сприймаються як гармонійний ансамбль. Стадіон Луїса Компанса, палац Сан-Жорді, телекомунікаційна вежа Монжуїк, Олімпійський музей Хуана Антоніо Самаранча, басейни та навколишній парк — цього достатньо, щоб провести цілий день. Вхід до парку безкоштовний.

Адреса: Passeig Olímpic, 15-17, 08038 Barcelona, Spain

Шукайте безкоштовні екскурсії. Це можуть бути піші тури, за які можна залишити чайові за бажанням, або тури від Runner Bean — невеликої сімейної компанії, що пропонує екскурсії пам’ятками Гауді чи Готичним кварталом. Під час бронювання безкоштовного туру перевірте, чи потрібні додаткові витрати на транспорт або вхід.

Вебсайт Runner Bean: http://www.runnerbeantours.com

Відвідайте безкоштовний фестиваль. Однією з найбільших культурних подій у вересні є тижневий фестиваль La Merce, який поєднує близько 600 музичних і мистецьких заходів. Основні традиції включають вогняну ходу, живі вежі, парад гігантів, проекційне шоу тощо. У інші місяці також проводяться численні фестивалі.

Вебсайт La Merce: http://www.bcn.cat/merce

Помилуйтеся скульптурою Жоана Міро. Прогуляйтеся однойменним парком і уважно розгляньте химерну 22-метрову скульптуру "Жінка і птах", прикрашену яскравими фресками.

Адреса парку Жоана Міро: Parc de Joan Miró, 08038 Barcelona, Spain

Знайдіть 52-футову золоту рибку. Величезну металеву скульптуру біля торговельного центру Порт Олімпік важко не помітити. Її поверхня змінює вигляд залежно від погоди та кута сонячного світла.

Адреса: Passeig Marítim de la Barceloneta, 08003 Barcelona, Spain

Відвідайте Санта-Марія-дель-Мар. Приголомшлива архітектура цієї середньовічної церкви є видатним прикладом каталонської готики. Вхід до нефа церкви безкоштовний уранці та ввечері.

Адреса: Plaça de Santa Maria, 1, 08003 Barcelona, Spain

Вебсайт: http://www.santamariadelmarbarcelona.org

Прогуляйтеся найкращими площами міста. Площі Реал, Каталунья та Пласа-дель-Рей варто відвідати заради архітектури та культурних публічних заходів.

Адреса Пласа Реал: Plaça Reial, 08002 Barcelona, Spain

Досліджуйте вуличне мистецтво. Окрім архітектури Гауді, скульптур Жоана Міро та Музею Пікассо, Барселона також славиться вражаючими прикладами вуличного мистецтва. На вулицях міста можна знайти роботи відомих художників, таких як El Pesa, Chupet Negre, Chanoir, Debens та інших.

8. Відпочиньте на пляжі

Барселона має понад 4,5 км прекрасних облаштованих пляжів, багато з яких знаходяться за кілька хвилин ходьби від метро. Кожен із них пропонує свої розваги: ресторани та пляжні бари, дайвінг, каяки, віндсерфінг тощо.

...Або здійсніть одноденну поїздку до Сітжеса Це чарівне приморське містечко з прекрасними пляжами за півгодини поїздом від Барселони. Сітжес ідеально підходить для відпочинку з дітьми, прогулянок містом із класичною архітектурою в стилі ар-деко та відвідування тематичних і аквапарків. Вартість проїзду — 8 євро туди-назад. Бронюйте квиток заздалегідь, щоб повернутися того ж дня.

Адреса вокзалу в Сітжесі: Plaça d’Eduard Maristany, 08870 Sitges, Barcelona, Spain

Вебсайт залізниці: http://www.renfe.com

9. Знайдіть найкращий тариф для себе

Пересуватися великим містом легко за допомогою метро або автобусів. Якщо бюджет дозволяє, можна взяти таксі або орендувати авто. Але якщо ви хочете зменшити витрати на транспорт, скористайтеся системою автобусних проїзних.

Метро має зональний лічильник, тож легко визначити, який квиток вам потрібен. Лінії метро менше, ніж у Лондоні, але є кондиціонери. А автобусні зупинки часто розташовані біля головних туристичних пам’яток Барселони.

Заощаджуйте на правильному тарифі

Квитки можна використовувати як для автобусів, так і для метро, і поїздка вважатиметься однією, якщо триває менше 75 хвилин.

Одноразовий квиток для першої зони коштує 2,40 євро. Тут розташована більшість пам’яток.

Безлімітний денний квиток коштує 10,50 євро.

Якщо ви плануєте бюджетну поїздку до Барселони на кілька днів, краще купити проїзний. Є кілька варіантів: T-Casual містить квитки на 10 поїздок. Квиток до першої зони коштує 11,35 євро, з другої до шостої — від 22,40 до 47,90 євро. Купити можна в автоматах. Картка також діє на автобусах і поїздах до аеропорту. Hola Barcelona надає необмежену кількість поїздок від двох до п’яти днів. Коштує від 16,30 до 38 євро, при купівлі онлайн — знижка 10%. Картку можна використовувати на лінії метро L9 до аеропорту.



Вебсайт Hola Barcelona: http://www.holabarcelona.com

10. Використовуйте додатки для навігації

Наприклад, безкоштовний додаток Citymapper дозволяє легко знайти найкращий транспорт до певного місця чи пам’ятки та дізнатися, скільки часу займе дорога пішки чи транспортом. Він включає маршрути автобусів, метро, трамваїв, поїздів і велосипедів.

Вебсайт Citymapper: http://www.citymapper.com

11. Шукайте дешеве житло в межах міста

Зазвичай у великих туристичних містах можна заощадити на проживанні, оселившись на околицях, у передмістях або сусідніх громадах. У Барселоні цей метод не завжди працює. Дешеві та дорогі готелі в Барселоні можуть бути розташовані дуже близько, і для економії не обов’язково селитися далеко від центру. Спочатку визначтеся, в якому районі ви хотіли б зупинитися (пам’ятайте, що деякі мають погану репутацію), а потім шукайте житло там.

Консультуйтеся з Skyscanner, Kayak або TripAdvisor, щоб порівняти ціни, прочитати відгуки чи відфільтрувати послуги, які пропонують готелі (деякі пропонують безкоштовний трансфер до аеропорту, наприклад).

У Барселоні також є багато гідних дешевих хостелів. Ціна за одномісну кімнату починається від 25 фунтів стерлінгів за ніч.

Вебсайт Skyscanner: http://www.skyscanner.com

Вебсайт Kayak: http://www.kayak.com

Вебсайт TripAdvisor: http://www.tripadvisor.com

12. Подбайте про туристичну страховку

Зробіть звичкою оформлювати туристичну страховку перед кожною поїздкою. Особливо це стосується Іспанії, оскільки ця країна не завжди покривається європейськими страховими полісами. Переконайтеся, що у вас є страховка на випадок непередбачених ситуацій.

13. Прогуляйтеся Ла Рамбла

Ла Рамбла — найвідоміша вулиця Барселони. Вона простягається від площі Каталунья до пам’ятника Колумбу в гавані на відстані трохи менше милі, і весь шлях наповнений барами, ресторанами та вуличними розвагами. Бульвар переважно пішохідний, але з кожного боку є по одній смузі для авто. Також є доступ до трьох станцій метро. Тут завжди багато туристів, тому ціни в деяких закладах у кілька разів вищі. Атмосфера чудова, але якщо ви хочете пообідати, в інших місцях ціни розумніші. До речі, якщо ви обідаєте на вулиці в Іспанії, перед вами спочатку поставлять кошик із хлібом. Якщо ви його не їсте, одразу попросіть прибрати, адже за хліб стягується додаткова плата.

Адреса Ла Рамбла: La Rambla, 08002 Barcelona, Spain

14. Побалуйте себе сиром, хамоном і морепродуктами

На ринку Mercat de la Boqueria, або Mercat de Sant Josep, можна купити все: від хамону, фруктів, сирів до солоної риби за кращими цінами, ніж замовляти в ресторанах. Сама будівля ринку також варта уваги.

Якщо ви шукаєте способи бюджетної відпустки в Барселоні, відвідайте місцеві ринки: знаменитий Mercat de Santa Caterina, Mercat de la Concepció або Mercat de Sant Antoni, де не так багато туристів.

Адреса Mercat de la Boqueria: La Rambla, 91, 08001 Barcelona, Spain

Вебсайт: http://www.boqueria.barcelona

15. Подбайте про гроші та платіть у євро

Щоб уникнути 3% комісії за обмін валюти, варто придбати спеціальну картку, яка не передбачає такої додаткової плати. Використовуйте її для оплати за кордоном і не забудьте повернути гроші повністю, щоб уникнути комісії. Оформлення такої картки може зайняти до 2–3 тижнів.

Це може бути кредитна картка, наприклад, Barclaycard Rewards, або найпоширеніша дебетова картка, наприклад, Chase Bank. Багато карток пропонують кешбек на покупки.

Під час оплати товарів і послуг завжди платіть у євро, навіть якщо вас запевняють, що комісія становить 0%. Через різницю в курсах обміну при оплаті в фунтах ви можете витратити значну суму на комісію.

Вебсайт Barclaycard: http://www.barclaycard.co.uk

Вебсайт Chase Bank: http://www.chase.com

16. Вивчіть кілька фраз місцевою мовою

У Барселоні офіційно дві мови — іспанська та каталонська, і мовне питання може бути дуже чутливим для місцевих. Вивчіть кілька фраз, щоб спілкуватися на вулиці та в закладах, а також заощадити трохи грошей. Використовуйте мобільні додатки для перекладу тексту, наприклад, меню в ресторанах.

17. Відвідайте Парк Гуель

Цей барвисто оформлений парк є обов’язковим пунктом у вашому маршруті. Він пропонує вражаючу панораму міста та містить багато шедеврів Гауді, таких як Ложа Портера та Сходи Дракона.

З вершини Парку Гуель відкривається захоплюючий вид. Джерело: Lesia Gasych З вершини Парку Гуель відкривається захоплюючий вид. Джерело: Lesia Gasych

Більша частина парку доступна безкоштовно. Також є Музей будинку Гауді, але для входу потрібен квиток за 5,50 євро. До найпопулярнішої Монументальної зони з більшістю робіт Гауді вхід платний. Квиток онлайн коштує 10 євро (або 7 за пільговим тарифом), на вході — на 1 євро дешевше. Ви можете взяти участь у загальній екскурсії за додаткові 12 євро або замовити приватну за 55 євро.

Адреса Парку Гуель: 08024 Barcelona, Spain

Вебсайт: http://www.parkguell.barcelona

18. Спробуйте закуску тапас

Традиційно тапас — це скоринка хліба, якою накривали склянку або пляшку з напоєм, і вона була безкоштовною. З тих пір культура тапас зазнала багатьох змін: з’явилося все більше рецептів цієї закуски, і навіть відкрилися цілі ресторани, присвячені тапас. Популярні варіації цієї закуски — пататас бравас (картопля в томатному соусі) і крокети з хамоном серрано. Зараз за тапас зазвичай потрібно платити, але є місця, де її подають як подарунок до купівлі напоїв.

19. Оренда квартири — перевірте ліцензію

Оренда квартири — чудовий варіант, якщо ви плануєте бюджетну поїздку до Барселони в компанії. Але за місцевим законом будь-хто, хто орендує квартиру щонайменше на 31 день, повинен мати ліцензію. Сайти, що пропонують квартири в оренду, часто не вказують цю інформацію. Тож, якщо ви хочете орендувати квартиру через Airbnb або інші великі сервіси, зв’яжіться з господарем і запитайте про ліцензію. Щоб уникнути проблем, орендуйте у людей, які її мають.

Вебсайт Airbnb: http://www.airbnb.com

20. Barcelona Card та Iventure Card не завжди вигідні

Ці картки надають доступ до кількох пам’яток.

Barcelona Card на 3–5 днів коштує від 42 до 61 євро (для дітей 20–30 євро). Вона включає безкоштовний вхід до 25 музеїв і пам’яток, а також громадський транспорт, і надає невеликі знижки в інших місцях.

на 3–5 днів коштує від 42 до 61 євро (для дітей 20–30 євро). Вона включає безкоштовний вхід до 25 музеїв і пам’яток, а також громадський транспорт, і надає невеликі знижки в інших місцях. Iventure Card на 7 днів коштує від 81 до 255 євро (для дітей 62–180 євро) за 3, 5 або 7 активностей на вибір або необмежений доступ.

Порівняйте пропозиції карток і ваш список місць для відвідування в Барселоні, щоб підрахувати, скільки ви витратите на окремі квитки.

Вебсайт Barcelona Card: http://www.barcelonacard.org

Вебсайт Iventure Card: http://www.iventurecard.com

21. Підніміться на гору Тібідабо

На горі є парк розваг. Джерело: https://tibidabo.cat/ На горі є парк розваг. Джерело: https://tibidabo.cat/

Ця гора заввишки 512 метрів пропонує вражаючі краєвиди на місто та Середземне море. Ви можете піднятися на гору фунікулером або сісти на Tramvia Blau, синій трамвай, побудований у 1901 році. Поїздка займає близько 45 хвилин. Тут можна відвідати атракціони, наприклад, покататися на колесі огляду, і Храм Святого Серця.

Адреса Тібідабо: Plaça del Tibidabo, 3-4, 08035 Barcelona, Spain

Вебсайт: http://www.tibidabo.cat

22. Використовуйте безкоштовний доступ до Інтернету

Потрібен Інтернет? Просто знайдіть мережу Barcelona Wi-Fi у списку підключень і під’єднайтесь безкоштовно. Міська рада встановила багато безкоштовних точок Wi-Fi, наприклад, на ринках, у музеях та інших туристичних місцях.

Вебсайт Barcelona Wi-Fi: http://www.bcn.cat/barcelonawifi

23. Купуйте в Zara

Якщо ви фанат цього бренду, відправляйтеся за покупками в місцеві магазини, які є майже на кожній вулиці. Тут можна купити речі значно дешевше, ніж у магазинах бренду в інших країнах.

24. Бронюйте квитки на фестивалі заздалегідь

Найбільші фестивалі в Барселоні — Primavera, де виступають інді-гурти, і Sonar для фанатів електронної музики. Фестивалі не пропонують кемпінг, тож потрібно бронювати житло.

Primavera проходить на початку червня. Ціни на квитки на один день у 2023 році — від 125 євро, на повний день — від 275 євро. Ціни зростають ближче до початку фестивалю.

проходить на початку червня. Ціни на квитки на один день у 2023 році — від 125 євро, на повний день — від 275 євро. Ціни зростають ближче до початку фестивалю. Sonar проходить у середині червня, квитки на триденний фестиваль можна купити вже у вересні. Найдешевші квитки продаються до січня, потім ціна зростає. У 2023 році квитки коштували від 45 євро за денне відвідування в будні до 300 євро за всі дні з доступом до VIP-вечірок.

Вебсайт Primavera: http://www.primaverasound.com

Вебсайт Sonar: http://www.sonar.es

25. Відвідайте Парк Цитаделі

Parc de la Ciutadella — один із улюблених парків барселонців. Від станції метро можна пройти під Тріумфальною аркою та гуляти парком площею 18 гектарів. Варто влаштувати пікнік, покататися на човні по озеру (6 євро за двомісний човен на півгодини), помилуватися фонтаном Каскада та послухати музику в неділю. У парку також можна відвідати зоопарк (знижка 10% при бронюванні онлайн) і музеї (квитки коштують до 10 євро).

Адреса Парку Цитаделі: Passeig de Picasso, 21, 08003 Barcelona, Spain

Вебсайт: http://www.parccitadella.barcelona

26. Забронюйте екскурсію до Палацу каталонської музики

Цей концертний зал є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Навіть якщо ви не плануєте відвідувати концерт, зайдіть усередину, щоб побачити вражаючий інтер’єр. Бронюйте заздалегідь екскурсії, які проводяться щогодини. Квитки коштують 16 євро при бронюванні та 20 євро на вході.

Адреса: Carrer de Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, Spain

Вебсайт: http://www.palaumusica.cat

27. Перевірте податок

Іспанський ПДВ у розмірі 10% не завжди включений у ціну страв у ресторанах, тож краще заздалегідь запитати персонал.

Також є 21% податок на одяг, але він зазвичай включений у цінник. Щоб уникнути неприємностей, краще уточнити.

28. Чайові не обов’язкові

Чайові в Іспанії не є обов’язковою практикою. Відвідувачі можуть заокруглити рахунок за власним бажанням або додати кілька євро. У туристичних районах міста прийнято залишати 10% чайових за вечерю. Також вітається залишити кілька монет носію чи водію таксі.

29. Гори за три години

В будь-який сезон можна відвідати гори. Джерело: https://www.grandvalira.com/ В будь-який сезон можна відвідати гори. Джерело: https://www.grandvalira.com/

Барселона з обмеженим бюджетом також може бути цікавою та різноманітною. Якщо ви фанат гірських видів спорту, цілком можливо поєднати поїздку до Барселони та відпочинок у горах. З аеропорту Ель-Прат можна дістатися до курортів у Піренеях за кілька годин, наприклад, до Grandvalira. Гірськолижний сезон тут триває з кінця листопада до кінця березня. Абонемент для дорослих коштує від 51 євро на день. Оренда лижного спорядження залежно від терміну коштує від 19 євро на день.

Вебсайт Grandvalira: http://www.grandvalira.com

30. Візьміть із собою GHIC або EHIC

Ваша картка GHIC або EHIC надає доступ до державних лікарень у ЄС за тією ж ціною, що й для місцевих жителів. Якщо у вас є картка EHIC, перевірте термін її дії. Не покладайтеся виключно на туристичну страховку.

Вебсайт GHIC/EHIC: http://www.nhs.uk/using-the-nhs/healthcare-abroad