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Політика

Чи будуть президентські вибори, про які пише The Economist?

Олег Постернак

Чи будуть президентські вибори, про які пише The Economist?
Чи будуть президентські вибори, про які пише The Economist?

Це лише план "А" у випадку реального припинення вогню. Тобто імовірний варіант. Один із можливих. Який, безумовно, обговорюється на нарадах у заступника голови ОП Микити та віцепрем'єра, міністра громад і територій Кулеби. А також у штабах опозиційних партій.

Вірогідність виборів із кожним місяцем підвищується. Так, ці вибори можуть "рвати" країну. В них буде присутня тінь Путіна і Трампа. Результат може не влаштувати пасіонарних військових та лідерів громадської думки.

Війна просто перейде в електоральне поле. Вибори втягнуть у війну на новому рівні все українське населення. Дозволять цивільним українцям відчути силу впливу, адже виборці отримають свій шанс "повоювати" на бюлетеневому фронті.

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Якщо українці пройшли тест на стійкість під час кінетичної війни — вторгнення 2022-го, то чому ви думаєте, що не витримають некінетичну війну, тобто вибори?

Нації виживають, коли самі занурюються в колективні виклики та ризики для себе. Так стають ще сильнішими, адже проходять горнило саморефлексії, каналізують емоції і бачать різні альтернативи.

Країна повинна буде обрати президента, парламент і органи місцевого самоврядування. Повинна та обере за умов скасування воєнного стану.

Джерело:facebook.com

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