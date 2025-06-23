Бомбардування США Ірану не дало результату: ядерна програма продовжується?

Поки що не знаходжу у ЗМІ повідомлень, що радіаційний фон поблизу іранського ядерного об’єкту Фордо підвищився. Як ні парадоксально, це погано.

У Фордо під землею розташований цех фінального збагачення урану. Там же може відбуватися створення реального ядерного заряду, який можна використати у бойових діях.

Якщо спрощено, то центрифуга для збагачення урану235 — це така вертикальна труба діаметром 30-40 см і висотою 3-4 метри. В середині неї — радіоактивна сировина у газовій формі, і центрифуга цілодобово обертається зі швидкістю до 90 тис обертів на хв. Під час цього і відбувається сепарація ізотопів урану — схоже з виробництвом масла з молока, тільки з ураном235 процес триває роками.

Зрозуміло, що жоден механічний підшипник такого не витримає, тому центрифуги обертаються на вельми чутливих електро-вакуумних підвісах. У цеху збагачення центрифуг тисячі.

Якщо американські супербомби пробили кам’яну стелю над цехом збагачення, то принаймні частина центрифуг мала вилетіти з підвісів і суттєво пошкодитися. Тому незначний, але помітний навіть з супутників витік радіації мав би статися — через вентиляцію, входи-виходи та ін. А його не фіксують: був би — обов’язково звітували б.

Швидше за все, ядерний об’єкт Фордо вцілів. І я не певен, що збагачений уран з нього вивезли: цілком можливо, що це була відволікаюча операція, бо навряд Іран спромігся таємно збудували ще один захищений об’єкт і непомітно встановити там необхідне обладнання.

Тобто, Фордо залишається ключовим центром створення іранської ядерної бомби. Тому його треба атакувати далі. При повторенні атак Іран гарантовано буде відповідати по американських базах. Все це означає суттєво розширення конфлікту, куди можуть бути втягнути і європейські країни.

Ескалація конфлікту на Близькому Сході призводить до розпорошення ресурсів і зменшення уваги до агресії росії проти України. Про зростання цін на нафту, що на користь агресору, всі теж розуміють.

Та й агресивно сюсюкаючий Д. Трамп не отримає своєї заповітної Нобелевки — оце біда так біда!

Найщільніша пітьма — перед сходом сонця. Прорвемося! Тим більше, що потік бажаючих на контракт до російської армії за їхніми ж даними зменшився вдвічі. А це — симптом.