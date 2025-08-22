Балаканина Трампа повністю вкладається у вектор діяльності Путіна

Бажання "правильно" розшифрувати черговий допис у соціальних мережах Дональда Трампа робить кожного дешифрувальника заручником інформаційного шоу, на яке американський президент перетворив світову політику. Вже неодноразово було доведено — заяви у соціальних мережах, промови, перемовини, форуми миру тощо не мають ніякого реального значення, якщо не пов’язані із конкретними діями. Діями, а не словами.

Путін — майстер дій, хоча теж дуже багато говорить. Але разом із цим він продовжує надсилати війська у наступ, тероризувати мирне населення України, витрачати мільйони на пропаганду і підкуп політиків і журналістів на Заході.

А Трамп, на перший погляд, майстер слів. Адже що він зробив за півроку перебування у Білому домі? Не вирішив питання нової військової допомоги Україні, не запровадив нових санкцій проти Росії. Тільки погрожує і обіцяє.

Однаково у випадку війни бездіяльність — також дія. Гучними словами Трамп цю бездіяльність вдало маскує. З цієї точки зору вектор його діяльності — справжньої діяльності а не балаканини — повністю вкладається у вектор діяльності Путіна.