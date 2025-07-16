Більше варіантів готелів: Scandic розширюється в Ірландію та Великобританію

Scandic Hotels Group оголосила про плани придбання операційного бізнесу Dalata Hotel Group, однієї з провідних готельних компаній Ірландії. Угода залежить від успішного поглинання Dalata консорціумом, до складу якого входять Pandox AB та Eiendomsspar AS. У разі схвалення, Scandic візьме під управління 56 готелів, з яких 53 працюватимуть за договорами оренди, а три – за угодами управління. Ці готелі переважно розташовані в Ірландії та Великобританії, а завершення угоди очікується до кінця 2026 року.hotelnewsresource.com

Цей крок додасть до портфеля Scandic майже 12 000 номерів, а також перспективу розвитку приблизно 1900 додаткових номерів. У перехідний період після придбання Dalata консорціумом Scandic тимчасово керуватиме готелями за короткостроковим контрактом. Ключові деталі угоди включають:

Тимчасове управління готелями Dalata компанією Scandic до повного переходу

Збереження нерухомих активів Dalata за консорціумом

Повна концентрація Scandic на операційній діяльності, а не на володінні нерухомістю

Інтеграція 56 готелів у наявну мережу Scandic

Розширення на ринки Ірландії та Великобританії

Відповідність загальним тенденціям консолідації в європейському готельному секторі

"Scandic має потужну платформу, що робить нас добре підготовленими до реалізації нашої стратегії до 2030 року. Водночас ми завжди відкриті до нових бізнес-можливостей, які можуть створити додаткову цінність для наших стейкхолдерів. Dalata – це високоефективний оператор із сильними брендами та провідними або усталеними позиціями на привабливих ринках", – зазначив Єнс Матіесен, президент і генеральний директор Scandic.

Гості, які відвідують Ірландію, отримають переваги від розширених варіантів розміщення в ключових напрямках. У Дубліні постояльці готелів зможуть пішки дістатися до George’s Street Arcade – історичного ринку з незалежними продуктовими кіосками та виробами ручної роботи. У Голуеї гості матимуть доступ до набережної Солтхілл, яка пропонує краєвиди на море та відкритий простір для прогулянок або їзди на велосипеді. У Белфасті відвідувачі зможуть легко досліджувати ринок St George’s Market, де представлені місцеві продуктові продавці та ремісничі товари.

У Великобританії також очікуються подібні покращення для тих, хто бронює коротко- чи довгострокове перебування. У Бірмінгемі гості, що зупиняються в центральній зоні, опиняться неподалік від Custard Factory – відомого творчого та розважального району. У Манчестері відвідувачі зможуть досліджувати Afflecks – багатоповерховий заклад із альтернативною модою, мистецтвом і незалежними магазинами. Готелі, розташовані поблизу Dean Village в Единбурзі, нададуть гостям легкий доступ до спокійної річкової зони, ідеальної для прогулянок і фотозйомки.

Scandic націлюється на мальовничі локації Великобританії, як ця. Джерело: unsplash Scandic націлюється на мальовничі локації Великобританії, як ця. Джерело: unsplash

Це придбання, ймовірно, вплине на досвід розміщення, покращивши доступність готелів і запровадивши єдині стандарти обслуговування в різних локаціях. Відвідувачі можуть отримати вигоду від спрощених систем бронювання, спільних програм лояльності та розширеного вибору під час пікових періодів. Хоча зміни не відбудуться миттєво, цей крок вказує на більш організований і, можливо, економічно вигідний спосіб перебування в найпопулярніших туристичних напрямках регіону.