Бойко спалився під СБУ в коментарі BBC

Каже, що "будемо і надалі підтримувати владу".

А головний ворог — це канєшна не Росія, а Петро і "парамілітарні групи, що з'явилися в українських містах, розпочали цю політику боротьби з пам'ятниками та цькування громадян за мовною чи релігійною ознаками".

І хто це не готується до виборів?

І не використовує сталі лекала попередників щодо Бойка? Утім, чи помогло це у минулому? Ніт.

Тож свіжий кач з приводу оргії з різдвяною кутею в Лаврі, пошуки квартир у військових Азову, які пройшли полон і більше не мають житла в Маріуполі, розповіді про розгуляй жутких радикалів — це чіткий план. В чому його небезпека?

Перше, спроба внести реальний розкол в українське суспільство, яке попри усе монолітне і стійко переживає випробовування — про це кажуть соціологи і шановна пані Лібанова. Є така чисто російська спроба розділити суспільство на класи і втопити одне одного в ненависті. Звісно, ворогами тут будуть не корупціонери з російськими паспортами, а українські воїни, інтелектуали та просвітники.

Друге, спроба утопити в бруді наших героїв, які стали стовпами нинішнього опору і їхній вклад у збереження нашого суверенітету та підтримки Заходом — колосальний. Хочете квартиру — ідіть у військо і вигрібайте щонайменше 10 років хейт, бруд та маніпуляції всіх і кожного в їх бік, що о боги, це ж радикали і фашисти. Плюс — не забудьте про полон і численні обмеження на зброю, які лише недавно зняло США. Завидно, що наші офіцери не бомжі? Як же було радісно, коли вони бомжами і так до 2013 у нас майже не лишилось боєздатної армії.

Три. Путін постійно піднімає ставки і хоче навʼязати нам політичні обмеження, які хакнуть незалежність. Це і російська мова, і ренесанс РПЦ, і скасування всіх законів, які мінуснули нашу колонізацію. Тварі, які зараз хейтять все українське, ЗСУ та шукають страшних радикалів, які перейменовують вулиці з Пушкіних на імена українських героїв.

Чотири. А хто зараз виступає міньйоном Росії? Слимаки, які навіть не в Україні, а просять скинути грошей на монобанк? Ті самі істоти, які потікали як щури?

Пʼяте. Бойко в політиці і купка спікерів ньюзвану — це те, що надихнуло Росію на велику війну. І те, що дає їм віру, що Одеса, Харків та Запоріжжя буде їхнім полюбе. Тому думайте, коли дід у светрі за 2,5 тисячі євро навалює про те, що переселенці "очутились в сложной ситуации". Хто ж їм створив таку ситуацію як війна з перспективами стати бомжем або вмерти під завалами? А нічо, що цей твій один светр — це мінімум півроку на оренду квартири в Києві для цілої сімʼї?

Кожен політик, який ростить собі Бойка як менше зло — заслужено іде на помиї. І минулі, і сучасні теж підуть.