БК FAVBET: Бонус на перший депозит

Кінець минулого року відзначився великою подією на українському букмекерському ринку, яка пройшла майже непомітно навіть для найбільш відданих гравців. Мова про букмекерську ліцензію FAVBET, яку компанія отримала якраз напередодні новорічних свят.

Разом з отриманням ліцензії в компанії провели й декілька організаційних змін – додали розділ зі ставками на сайт favbet.ua, де вже прописано ліцензійне казино FAVBET, а також оновили бонусні пропозиції для нових гравців. У цьому огляді дивимось, що цікавого пропонує користувачам вітальна пропозиція після апгрейду.

Куди подівся Сем?

Фавбетівський талісман коала Сем продовжує приносити вдачу гравцям казино, однак цього разу вітальний бонус презентує не він, а бренд-амбасадор букмекера та гравець національної збірної Андрій Ярмоленко. Наповнення бонусу теж зазнало змін. Тепер він складається з:

100% до депозиту, що розповсюджується як на букмекерське парі, так і на гру в казино. Тобто один бонус тепер можна використовувати на всіх видах розваг, які пропонує заклад. Максимум, до якого казино подвоює перший депозит, обмежений 4500 грн, однак з огляду на те, що мова йде про нових гравців, які не починають з великих сум, бонус суттєвий. Щоб отримати доступ до бонусу, гравцю треба протягом 10 днів з моменту внести депозит від 100 грн.

100 фріспінів у хітовій грі Book of the Fallen знаного міжнародного розробника Pragmatic Play. Фріспіни – можливість безкоштовно обертати слоти, не витрачаючи власних коштів. У FAVBET на цей бонус не встановлюють вейджер, тобто жодних додаткових умов для отримання можливого виграшу гравцям виконувати не потрібно.

Не забудьте активувати бонуси

Перш ніж робити перший депозит, завжди радимо гравцям уважно прочитати правила вітальної пропозиції безпосередньо на сайті. Також нагадуємо, що усі бонуси https://www.favbet.ua/ потребують додаткової активації в розділі "Бонуси" особистого кабінету гравця. Згідно з інформацією на сайті, поточний вітальний бонус треба активувати протягом 48 годин з моменту отримання.

Пара слів про верифікацію

FAVBET – легальний букмекер та оператор онлайн-казино, а отже має дотримуватись чинних вимог українського законодавства щодо азартних ігор. Одна з таких вимог – обов’язкова ідентифікація та верифікація всіх гравців для уникнення доступу до гри неповнолітніх чи осіб із вираженою лудоманією та обмеження ризику будь-яких махінацій з профілями користувачів.

Ідентифікація гравців у FAVBET відбувається за допомогою процедури "верифікації", яку мають проходити всі зареєстровані гравці, що бажають робити ставки та грати на гроші. Щоб її пройти, достатньо слідувати підказкам системи після реєстрації – додати персональні дані та завантажити необхідні документи в особистому кабінеті. Якщо все окей, то гравця верифікують протягом 72 годин. Повідомлення про успішну верифікацію приходить на пошту.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.