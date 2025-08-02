Шалені заощадження на подорожах: у який день категорично заборонено купувати авіаквитки

Незважаючи на те, що високий сезон для подорожей традиційно припадає на літо, навіть у цей період можна значно заощадити на авіаквитках, якщо знати правильні стратегії. Дослідження відкритих джерел, зокрема аналітика від Finance Yahoo, показують, що вибір дня тижня для бронювання може суттєво вплинути на ціну квитків. У 2025 році можна скористатися цими знаннями, щоб зробити свої подорожі більш бюджетними, будь то внутрішні рейси чи міжнародні перельоти.

У який день варто бронювати авіаквитки

Аналіз мільйонів рейсів і даних про ціни на авіаквитки, проведений у 2025 році, показує, що бронювання рейсу в неділю може заощадити до 15% від загальної вартості квитка. Зокрема:

Внутрішні рейси : бронювання в неділю порівняно з п’ятницею забезпечує економію до 5% .

: бронювання в неділю порівняно з п’ятницею забезпечує економію до . Міжнародні рейси: економія може сягати 15%, що особливо важливо для українців, які планують подорожі до Європи, Азії чи Америки.

Щоб максимізувати економію, експерти рекомендують використовувати популярні туристичні сервіси, такі як http://www.skyscanner.net, http://www.kayak.com або http://www.momondo.com, і налаштувати сповіщення про зміну цін. Це дозволяє отримувати повідомлення, якщо ціна на обраний рейс знижується, і швидко бронювати квиток, щоб зафіксувати вигідну пропозицію. Наприклад, сервіси, як-от Skyscanner, дозволяють відстежувати ціни на гнучкі дати, що ідеально для тих, хто не прив’язаний до конкретного графіка.

Однак ціни на авіаквитки залишаються дуже волатильними і можуть змінюватися навіть щогодини. Тому найкраще починати пошук за 2–3 місяці до запланованої подорожі, щоб знайти оптимальні пропозиції незалежно від дня тижня.

Коли не варто купувати авіаквитки

Експерти застерігають: п’ятниця — найгірший день для купівлі авіаквитків. У цей день ціни можуть бути на 5–15% вищими залежно від рейсу. Причини:

Термінові бронювання : п’ятниці відомі великою кількістю бронювань на найближчі вихідні, коли люди планують спонтанні подорожі.

: п’ятниці відомі великою кількістю бронювань на найближчі вихідні, коли люди планують спонтанні подорожі. Ділові мандрівники: у п’ятницю бізнесмени часто купують квитки на наступний тиждень, що підвищує попит і, відповідно, ціни.

Цей сплеск попиту робить п’ятницю найдорожчим днем для бронювання, тому українцям варто уникати покупок у цей день, якщо вони хочуть заощадити.

Додаткові стратегії для заощадження у 2025 році

Окрім вибору правильного дня для бронювання, є кілька інших способів зробити подорожі більш бюджетними для українців у 2025 році:

1. Гнучкість із датами та напрямками

Використовуйте функцію "Гнучкі дати" на http://www.skyscanner.net або http://www.google.com/flights, щоб знайти найдешевші дні для вильоту. Наприклад, вильоти в середині тижня (вівторок або середа) часто дешевші, ніж у п’ятницю чи суботу.

Розгляньте альтернативні аеропорти. Наприклад, замість головного аеропорту Франкфурта (FRA) обирайте Франкфурт-Хан (HHN) для бюджетних авіаліній, таких як Ryanair чи Wizz Air.

2. Лоукост-авіалінії

У 2025 році лоукостери, як-от Wizz Air, Ryanair і EasyJet, продовжують розширювати маршрути. Наприклад, Wizz Air пропонує рейси до Мілана, Барселони чи Ларнаки від $20–50 в один бік, якщо бронювати заздалегідь.

Перевіряйте акції на http://www.wizzair.com або http://www.ryanair.com, але пам’ятайте, що дешеві квитки часто не включають багаж чи вибір місця.

3. Програми лояльності та кешбек

Використовуйте програми лояльності авіакомпаній, як-от Miles & More (Lufthansa) чи Flying Blue (KLM/Air France), щоб накопичувати милі для майбутніх знижок.

Для українців зручними є платіжні сервіси, як-от http://www.revolut.com або http://www.wise.com, які пропонують кешбек або вигідний обмін валют для оплати квитків у EUR чи USD.

4. Пакетні пропозиції

Деякі туристичні платформи, як-от http://www.expedia.com або http://www.booking.com, пропонують пакетні пропозиції (переліт + готель), які можуть бути дешевшими, ніж окреме бронювання. Наприклад, пакет до Стамбула чи Анталії може коштувати $200–300 на особу за 4–5 днів.

5. Уникайте пікових періодів

Найдорожчі місяці для подорожей — липень, серпень, грудень і січень через свята та відпустки. Обирайте "низький сезон" (квітень–травень або вересень–жовтень) для економії до 30% на квитках і готелях.

6. Використовуйте VPN для пошуку

Ціни на авіаквитки можуть залежати від вашого місцезнаходження через динамічне ціноутворення. Використовуйте VPN (наприклад, NordVPN або Surfshark) і змінюйте локацію на країну з нижчим попитом, як-от Польща чи Литва, щоб знайти дешевші пропозиції.

Практичні поради для українців

Раннє бронювання : Для міжнародних рейсів оптимально бронювати за 2–6 місяців, для внутрішніх — за 1–2 місяці. Наприклад, квитки на Qatar Airways до Азії чи Америки, заброньовані за 4–6 місяців, можуть бути на 20% дешевшими.

: Для міжнародних рейсів оптимально бронювати за 2–6 місяців, для внутрішніх — за 1–2 місяці. Наприклад, квитки на Qatar Airways до Азії чи Америки, заброньовані за 4–6 місяців, можуть бути на 20% дешевшими. Страховка : Оформлюйте туристичну страховку, щоб покрити можливі скасування рейсів чи медичні витрати.

: Оформлюйте туристичну страховку, щоб покрити можливі скасування рейсів чи медичні витрати. Pet-friendly подорожі : Якщо подорожуєте з тваринами, перевіряйте правила авіакомпаній на http://www.pettravel.com. Наприклад, Turkish Airlines і Lufthansa дозволяють перевозити невеликих тварин у салоні за $50–100.

: Якщо подорожуєте з тваринами, перевіряйте правила авіакомпаній на http://www.pettravel.com. Наприклад, Turkish Airlines і Lufthansa дозволяють перевозити невеликих тварин у салоні за $50–100. Мобільні додатки: Встановіть додатки Skyscanner, Kayak або Hopper для відстеження цін у реальному часі. Hopper, наприклад, використовує AI для прогнозування цін і рекомендує, коли краще купувати. Подорожуйте вигідно. Джерело: Pixabay Подорожуйте вигідно. Джерело: Pixabay

Популярні напрямки для українців у 2025 році

За даними туристичних платформ, у 2025 році українці активно цікавляться такими напрямками:

Європа : Варшава, Краків ($20–50 з Wizz Air), Барселона, Мілан ($30–70), Париж ($50–100).

: Варшава, Краків ($20–50 з Wizz Air), Барселона, Мілан ($30–70), Париж ($50–100). Азія : Стамбул ($80–150 з Turkish Airlines), Дубай ($150–250 з Flydubai), Бангкок ($300–500 з Qatar Airways).

: Стамбул ($80–150 з Turkish Airlines), Дубай ($150–250 з Flydubai), Бангкок ($300–500 з Qatar Airways). Пляжні курорти: Анталія, Шарм-ель-Шейх ($100–200 з Pegasus Airlines), Мальдіви ($400–600 з комбінованими рейсами).

Висновок

У 2025 році українці можуть значно заощадити на подорожах, якщо бронюватимуть авіаквитки в неділю і уникатимуть покупок у п’ятницю, коли ціни можуть бути на 5–15% вищими. Використовуйте гнучкі дати, лоукост-авіалінії, програми лояльності та сервіси відстеження цін, як-от http://www.skyscanner.net, щоб знайти найкращі пропозиції. Раннє планування, вибір низького сезону та використання VPN додатково допоможуть знизити витрати. Незалежно від того, чи мрієте ви про пляжі Анталії, культурні пам’ятки Парижа чи екзотичний Бангкок, правильна стратегія зробить вашу подорож у 2025 році не лише незабутньою, а й бюджетною!