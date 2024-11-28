Без членства в НАТО та зняття санкцій з Росії: план завершення війни від спецпредставника у США

Кіт Келлог - генерал і колишній радник з національної безпеки Майка Пенса. Тепер вже і спецпредставник США по Україні та Росії.

"Рейтерс" в червні 2024 р. публікував один з варіантів плана Трампа саме авторства Кіта Келлога і Фреда Флейтца. Той проект передбачав такі ідеї:

- припинення вогню на діючій лінії фронту та переговорне врегулювання російсько-українського конфлікту;

- Україна отримає американську зброю лише в тому випадку, коли вступить у мирні перемовини із Росією. Відмова піти на переговори призведе до втрати підтримки з боку США;

- відмова Москви від переговорів приводить до посилення підтримки США України;

- членство України в НАТО відкладається на тривалий срок;

- Україні не потрібно офіційно поступатись втраченою територією в рамках цього плану, однак Київ навряд чи відновить контроль над нею, тому Україні слід запропонувати дипломатичне повернення територій;

- із Росії знімаються всі санкції після того, як вона підпише мирну угоду, що є прийнятною для України;

- запровадження мита на продаж російських енергоносіїв для оплати відновлення України;

- твердий мир в Україні вимагає додаткових гарантій безпеки для України.