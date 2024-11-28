Без членства в НАТО и снятие санкций с России: план завершения войны от спецпредставителя в США
Кот Келлог – генерал и бывший советник по национальной безопасности Майка Пенса. Теперь уже и спецпредставитель США по Украине и России.
"Рейтерс" в июне 2024 г. публиковал один из вариантов плана Трампа именно авторства Кита Келлога и Фреда Флейтца. Этот проект предусматривал следующие идеи:
- прекращение огня на действующей линии фронта и переговорное урегулирование российско-украинского конфликта;
– Украина получит американское оружие только в том случае, когда вступит в мирные переговоры с Россией. Отказ пойти на переговоры приведет к потере поддержки со стороны США;
- отказ Москвы от переговоров приводит к усилению поддержки США;
- членство Украины в НАТО откладывается на длительный срок;
- Украине не нужно официально уступать утраченную территорию в рамках этого плана, однако Киев вряд ли возобновит контроль над ней, поэтому Украине следует предложить дипломатическое возвращение территорий;
- с России снимаются все санкции после того, как она подпишет мирное соглашение, которое является приемлемым для Украины;
- введение пошлины на продажу российских энергоносителей для оплаты восстановления Украины;
- жесткий мир в Украине требует дополнительных гарантий безопасности для Украины.