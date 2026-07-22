Офіційний Баку послідовно проводить політику зміцнення власної стратегічної автономії та поступового зменшення російського впливу на Південному Кавказі. Важливим елементом цього курсу став IV Глобальний медіа форум у місті Шуша, присвячений ролі засобів масової інформації у сприянні миру, відновленні довіри та протидії дезінформації. Захід об'єднав близько 160 представників провідних світових медіа, міжнародних організацій, наукової та експертної спільноти з 54 країн.

Під час форуму Президент Азербайджану Ільхам Алієв, коментуючи опір України російській агресії, наголосив, що неможливо перемогти народ, який прагне незалежності та збереження власної ідентичності. За його словами, досвід Азербайджану, який тривалий час стикався з окупацією частини своєї території, підтверджує справедливість цього принципу. Він також підкреслив, що війна має бути припинена, а міжнародно визнані кордони держав не можуть змінюватися силовими методами чи без волевиявлення народу відповідної країни.

Паралельно Баку активно поглиблює економічне співробітництво зі Сполученими Штатами, використовуючи послаблення російських позицій на Кавказі. Під час зустрічі міністра економіки Азербайджану Мікаїла Джаббарова з американською делегацією на чолі із сенатором Стівом Дейнсом сторони підтвердили курс на розвиток стратегічного партнерства та обговорили перспективи розширення взаємодії у сферах торгівлі, інвестицій, енергетики, штучного інтелекту, цифрової економіки, видобутку й переробки критично важливих мінералів, а також промислового співробітництва. Особливу увагу було приділено розвитку Середнього коридору як одного з ключових маршрутів міжнародної торгівлі та регіональної економічної інтеграції.

Розширення політичного діалогу між Баку і Вашингтоном свідчить про формування довгострокового стратегічного партнерства, заснованого на взаємній зацікавленості та прагматичному співробітництві. Азербайджан дедалі впевненіше утверджується як самостійний центр ухвалення рішень на Південному Кавказі, який самостійно визначає власні зовнішньополітичні та економічні пріоритети.

Послідовне виконання положень Хартії про стратегічне партнерство, розвиток механізмів економічного діалогу та підготовка практичних "дорожніх карт" підтверджують системний і довгостроковий характер азербайджано-американського співробітництва. Для міжнародних інвесторів це є важливим сигналом про політичну стабільність країни, передбачуваність державної політики та наявність сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних проєктів.

В умовах геополітичної нестабільності та зростання ризиків використання традиційних транспортних маршрутів через територію Росії Азербайджан поступово перетворюється на ключову ланку транспортно-логістичного сполучення між Європою та Азією. Розвиток Середнього коридору (Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту) зміцнює позиції країни як одного з головних регуляторів євразійського транзиту та створює альтернативну інфраструктуру міжнародних перевезень, здатну забезпечити стійкість глобальних ланцюгів постачання.

Одночасно Азербайджан дедалі активніше інтегрується до сучасних високотехнологічних виробничих і наукових проєктів. Обговорення зі США співпраці у сферах штучного інтелекту, цифрової економіки та критично важливих мінералів свідчить, що країна пропонує західним партнерам не лише енергетичні ресурси, а й перспективне технологічне партнерство. Таким чином Азербайджан поступово відходить від традиційного образу виключно нафто- і газовидобувної держави, використовуючи сучасні геополітичні можливості для диверсифікації економіки та інтеграції до глобальних технологічних процесів.

Послаблення російського впливу на Південному Кавказі створює новий баланс сил, у якому Баку дедалі активніше перебирає на себе функції провідного регіонального центру політичного та економічного тяжіння. Поглиблення стратегічного партнерства зі США підтверджує курс Азербайджану на довгострокову співпрацю із західними державами та міжнародними інституціями.

Важливою складовою цієї політики є розвиток міжнародної логістичної інфраструктури за підтримки Всесвітньої митної організації. Під час зустрічі міністра закордонних справ Азербайджану Джейхуна Байрамова з Генеральним секретарем ВМО Іаном Сондерсом сторони обговорили механізми спрощення міжнародної торгівлі та підвищення ефективності глобальних ланцюгів постачання. Було відзначено суттєве зростання ролі Азербайджану в міжнародній логістиці завдяки збільшенню пропускної спроможності залізниці Баку–Тбілісі–Карс, розвитку Середнього коридору, модернізації Бакинського міжнародного морського торговельного порту та розширенню можливостей Вільної економічної зони "Алят".

Розширення співробітництва Азербайджану з Всесвітньою митною організацією та західними партнерами відображає глибоку трансформацію геополітичної ситуації на Південному Кавказі. На тлі поступового скорочення російського впливу країна зміцнює свої позиції як стратегічний транспортно-логістичний вузол, що забезпечує функціонування альтернативних транспортних та енергетичних маршрутів між Європою й Азією, підвищуючи власне значення для міжнародної торгівлі, енергетичної безпеки та диверсифікації глобальних ланцюгів постачання.

Паралельно Азербайджан послідовно розвиває військове співробітництво із західними безпековими структурами. Міністр оборони Закір Гасанов заявив про опрацювання можливостей участі азербайджанських військовослужбовців у нових миротворчих операціях під егідою Організації Об'єднаних Націй та НАТО.

З 1999 року понад три тисячі військовослужбовців Збройних сил Азербайджану брали участь у міжнародних миротворчих місіях у Косові, Афганістані та Іраку, а нині азербайджанський миротворчий контингент продовжує виконувати завдання у Південному Судані. Цей досвід отримав позитивну оцінку міжнародних організацій і суттєво посилив авторитет Азербайджану як відповідального учасника міжнародної системи безпеки.

Розширення участі Азербайджану у миротворчих місіях ООН і НАТО свідчить про якісну трансформацію його ролі в регіональній та глобальній архітектурі безпеки. На тлі скорочення російського впливу на Південному Кавказі Баку демонструє здатність поєднувати політичну самостійність, військову спроможність та активну міжнародну взаємодію, зміцнюючи свої позиції як впливового регіонального актора, який робить вагомий внесок у забезпечення міжнародної стабільності та безпеки.