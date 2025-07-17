AirAsia відкриває новий прямий маршрут, що полегшує доступ до прихованих перлин Північного В’єтнаму

AirAsia запустила новий прямий маршрут, що з’єднує аеропорт Дон Муанг у Бангкоку з міжнародним аеропортом Хайфон у Північному В’єтнамі. Це рішення підкреслює зусилля щодо відкриття доступу до другорядних міст, обираючи Хайфон замість більш відомих аеропортів у Ханої чи Хошиміні. Тепер мандрівники можуть насолоджуватися швидшими поїздками, зручнішими пересадками та легшим доступом до менш відвідуваних районів Північного В’єтнаму.

Починаючи з 16 липня 2025 року, рейси виконуватимуться чотири рази на тиждень у такі дні:

Понеділок

Середа

П’ятниця

Неділя

Це рішення підкреслює регіональний фокус на покращенні сполучення з другорядними містами, де Хайфон обрано замість більших і відоміших хабів, таких як Ханой чи Хошимін.

"В’єтнам залишається одним із ключових стратегічних ринків AirAsia і демонструє значні перспективи зростання. Продовжуючи розширювати нашу мережу, гості можуть розраховувати на ще більше туристичних можливостей, що охоплюють нові напрямки в регіоні", – Сантісук Клонгчайя, генеральний директор Thai AirAsia.

Завдяки новим рейсам туристи можуть легше відвідати кілька визначних місцевих пам’яток поблизу Хайфона. Острів Кат Ба вирізняється як ключовий напрямок, пропонуючи вражаючі карстові пейзажі та можливості для піших прогулянок у національному парку. Поруч із Кат Ба розташована затока Лан Ха, відома своїми спокійними водами та популярна для каякінгу та човнових екскурсій. Для тих, хто шукає спокійного усамітнення, пагода Ду Ханг пропонує традиційний дизайн і відображає місцеву релігійну культуру.

Маршрут також відкриває доступ до інших цікавих місць, зокрема пляжу До Сон, відомого своєю піщаною береговою лінією та місцевими ринками морепродуктів. Любителі природи знайдуть можливості для піших прогулянок і спостереження за птахами в майже незайманому лісовому заповіднику Туї Нгуєн неподалік. Ті, хто цікавиться екотуризмом, можуть насолодитися спокійними човновими прогулянками річкою Транг Кен, що дозволяє детально розглянути її процвітаючу мангрову екосистему.

Човнові тури набирають популярності вздовж нового маршруту. Джерело: pixabay Човнові тури набирають популярності вздовж нового маршруту. Джерело: pixabay

Новий прямий маршрут між Бангкоком і Хайфоном забезпечує швидший і зручніший доступ до пейзажів і культурних пам’яток Північного В’єтнаму. Цей маршрут полегшує організацію подорожей, від коротких вікенд-поїздок до більш тривалих досліджень. З’єднуючи Хайфон із Бангкоком, новий маршрут сприяє регіональному туризму та заохочує відвідування тих частин В’єтнаму, які зазвичай бачать менше міжнародних туристів.