Африканське сафарі з обмеженим бюджетом: від Кенії до Ботсвани за розумною ціною

Багато мандрівників мріють про африканське сафарі, але ця пригода далеко не найдешевша. Через це багато хто не наважується реалізувати цю мрію, вважаючи її занадто дорогою. Дійсно, індустрія сафарі часто підкреслює ексклюзивність умов, пропонуючи розкішні лоджі, гламурні кемпінги тощо. Крім того, сафарі-напрямки віддалені від основних транспортних вузлів, а до деяких можна дістатися лише на невеликому літаку, що значно збільшує витрати. Слід визнати, що хороше сафарі не може бути дуже дешевим. Але дорогим — так, навіть астрономічно дорогим. Наприклад, у кемпі Zarafa в Ботсвані під час піку сезону одна ніч може коштувати до 5000 доларів на людину. Додайте до цього переліт, трансфери та інші місцеві витрати — і відпустка на 6 днів може обійтися приблизно в 35 000 доларів.

Однак для різних туристів поняття комфорту може відрізнятися. Для когось найдешевше африканське сафарі в кемпінгу буде найкращим варіантом. Це важливо враховувати під час планування, щоб отримати максимум від поїздки. Якщо ваша мета — провести якомога більше часу в савані, спостерігати за дикою природою та зробити чудові фотографії, не варто витрачати гроші на єгипетську бавовняну постіль чи елітні вина.

Організація доступних африканських сафарі також залежить від пори року. Правильний період може заощадити вам значну суму. Наприклад, розгляньте міжсезоння замість пікового часу — якість вашого сафарі від цього не постраждає. З листопада по січень у Східній і Південній Африці триває період так званих "коротких дощів": вдень може пройти один-два дощі. Вони не сильно завадять вашому сафарі, але якщо поїздка коротка, кожна мить цінна. Проте навіть у розпал сезону дощів у Кенії та Танзанії бувають ясні дні, а національні парки з дикими тваринами будуть практично безлюдними.

Суть у тому, що якщо розумно планувати доступні сафарі-поїздки, ви можете отримати захоплюючий досвід, не перевищивши бюджет. Цей путівник розповість про найдешевші сафарі-напрямки та порадить, коли і де шукати вашу африканську пригоду.

Кенія

Національні парки Кенії відомі своїми популяціями слонів. Джерело: Pixabay Національні парки Кенії відомі своїми популяціями слонів. Джерело: Pixabay

У Кенії можна знайти сафарі з хорошим співвідношенням ціни та якості. З неприємних моментів для гаманця варто відзначити підвищення плати за вхід до парків (приблизно 60 доларів на день за людину). Але з іншого боку, тут є чудові можливості для спостереження за найхаризматичнішими представниками дикої природи.

Коли їхати

З червня по жовтень у Кенії мінімальна кількість опадів і не так спекотно, тому це піковий час. З середини березня по травень-червень триває сезон сильних дощів (масіка), тоді як листопад-грудень — сезон коротких дощів (вулі). На цій основі міжсезоння варто розглядати наприкінці травня та на початку листопада. Звичайно, ніхто не може гарантувати ідеальну погоду, але це найоптимальніший час для недорогого африканського сафарі в Кенії.

Куди їхати

Найпопулярніша подія в цій країні — Велика міграція, коли приблизно 1,5 мільйона антилоп гну, включаючи зебр, газелей та їхніх супутніх хижаків, переміщуються з парку Серенгеті в Танзанії до Масаї-Мара в Кенії. Цей рух циклічний і відбувається великими хвилями, зазвичай між липнем і жовтнем. У цей час сюди приїжджають міжнародні ЗМІ для зйомок документальних фільмів, а туристичні автобуси заповнюють усю територію. І, природно, це найдорожчий період, тому уникайте його, якщо ваша мета — доступне сафарі.

Національний заповідник Масаї-Мара насамперед відомий своїми прайдами левів і є туристичною гарячою точкою. Але для найдоступнішого африканського сафарі краще зупинитися в одному з приватних заповідників у межах Mara Conservancies. Їх близько 15 на північному кордоні Масаї-Мара, і разом вони охоплюють територію трохи меншу за нього. Ці приватні зони мають хороші лоджі для спостереження за дикою природою та ночівлі. Однією з найкращих переваг перебування в них є відчуття ексклюзивності. Тут діють суворіші обмеження на кількість людей, які можуть залишатися на ніч, і кількість машин поблизу диких котів. Ви також зможете спостерігати за дикою природою, стадами антилоп і великими котами, а за бажанням можете доповнити досвід денними та нічними екскурсіями або пішими прогулянками з гідом. Наприклад, у Saruni Wild найдоступніше африканське сафарі на 6 ночей у листопаді може коштувати 2580 доларів на людину з харчуванням, напоями, платою в заповіднику та сафарі, але без урахування вартості перельотів із вашої країни.

Окрім найпопулярнішого (читай — дорогого) парку Масаї-Мара, є й інші, які не поступаються йому в ексклюзивності. Наприклад, Національний парк Амбоселі на кордоні Кенії та Танзанії славиться своєю популяцією слонів, тут мешкають 400 видів птахів і 47 видів хижих тварин. І все ж вашим постійним фоном буде знаменита гора Кіліманджаро.

Танзанія

Доступне нічне проживання в розкішних сафарі-наметах. Джерело: Pixabay Доступне нічне проживання в розкішних сафарі-наметах. Джерело: Pixabay

Плата за вхід до національних парків у Танзанії більш прийнятна порівняно з Кенією, але все ще вища, ніж у Південній Африці. У багатьох парках Танзанії може бути складно знайти бюджетне або середнє за ціною розміщення. Але з позитивного боку варто відзначити одну з найбагатших концентрацій дикої природи в Африці.

Коли їхати

З точки зору кліматичних умов Танзанія має певну схожість із Кенією. Найсприятливіші погодні періоди для найкращих доступних африканських сафарі спостерігаються наприкінці травня та на початку листопада.

Куди їхати

У Танзанії є кілька заповідників, які є найпопулярнішими напрямками для африканських сафарі, включно з бюджетними. Перший із них — зона збереження Нгоронгоро. Вона займає дикі території навколо знаменитого однойменного кратера та включає відому ущелину Олдувай. Тут мешкає величезна різноманітність тварин, включно з левами, гепардами, зебрами, буйволами, бегемотами, шакалами, слонами та леопардами. Як місце для зупинки можна розглянути Sanctuary Ngorongoro Crater Camp на краю кратера. Тут є 10 чудових наметів у стилі сафарі з душами, лаунджем і баром. Також є затишний мобільний наметовий табір Sanctuary Kichakani в самому серці Серенгеті. Деякі оператори пропонують можливість 6-денного сафарі в кількох таборах за ціною близько 7000 фунтів на людину, включно з трансферами, перельотами, сафарі, платою за парки, їжею та напоями.

Другий не менш популярний напрямок для поїздки в Танзанію — Національний парк Тарангіре. Він посідає шосте місце серед парків країни за площею, з величезними стадами буйволів і слонів, багатьма великими котами, а також ориксами, геренуками та куду. Водно-болотні угіддя парку приваблюють велику кількість птахів: тут можна знайти близько 550 видів. З серпня по жовтень через парк Тарангіре мігрують стада зебр і антилоп.

Одне з найкращих доступних сафарі в Африці можна знайти в південно-східній частині парку, де розташований Oliver’s Camp. Він пропонує своїм відвідувачам 10 комфортних наметів і денні та нічні поїздки для спостереження за дикою природою. Поєднайте відпочинок у цьому таборі та мобільному наметовому таборі Ubuntu Migration Camp (по три дні в кожному) за ціною від 6135 фунтів на людину, включно з перельотами, трансферами та харчуванням.

Ще один чудовий варіант для найдоступніших сафарі в Африці в Танзанії — Національний парк Руаха. Це найбільша природоохоронна територія площею 20 000 квадратних кілометрів у Східній Африці. Парк може похвалитися майже недоторканою екосистемою, тому сафарі тут буде дійсно унікальним. Тут мешкає велика різноманітність тварин, включно зі слонами, антилопами, буйволами та навіть рідкісними й зникаючими видами, такими як дикі собаки. Ikuku Safari Camp розташований на підвищенні, тому його лоджі пропонують приголомшливі краєвиди на рівнини внизу. Тут є 7 номерів із великими балконами та солом’яними дахами, а програма активностей включає піші прогулянки з гідом, поїздки на автомобілях по рівнинах і польоти на повітряній кулі. У листопаді шість ночей із повним пансіоном у цьому таборі, внутрішніми перельотами та груповими поїздками можна отримати за приблизно 3500 фунтів на людину (міжнародні трансфери не включені).

Південна Африка

Спостерігайте за тваринами в їхньому природному середовищі. Джерело: Pixabay Спостерігайте за тваринами в їхньому природному середовищі. Джерело: Pixabay

Ціни в цьому регіоні, як правило, нижчі, ніж у Східній Африці, оскільки багато заповідників, парків і варіантів розміщення орієнтовані на туристів із сусідніх районів. Плата за вхід до парків більш розумна, і є багато чудових лоджів із хорошим співвідношенням ціни та якості.

Коли їхати

У червні та на початку вересня тварини в Південній Африці більше залежать від великих водойм, тому їх легше знайти. Це період високого сезону. Для африканського сафарі з обмеженим бюджетом обирайте "плечі" — травень-початок червня та період ближче до кінця вересня та жовтня.

Куди їхати

Головний заповідник країни — Національний парк Крюгера. Тут мешкає висока концентрація тварин, таких як леви, гепарди, жирафи, буйволи та слони, а також багато видів птахів. Inyati Game Lodge, хоча й розташований у західній частині заповідника Сабі Сенд, має відкритий кордон із парком Крюгера. Зручності тут більш ніж комфортні для відвідувачів: 11 шале, відфільтрований басейн, тренажерний зал із кондиціонером, бібліотека та винний погріб. Деякі туроператори, такі як Yellow Zebra Safaris, пропонують привабливі пропозиції на доступні африканські сафарі, наприклад, 6 ночей із повним пансіоном у цьому лоджі за приблизно 4000 фунтів на людину, включно з трансферами та поїздками для спостереження за дикою природою, але без міжнародних перельотів.

Ще один чудовий напрямок для сафарі в Південній Африці — приватний природний заповідник Тімбаваті на північ від Сабі Сенд. Тут можна милуватися чудовими рівнинами та Драконовими горами вдалині, а також бачити левів, носорогів, слонів і буйволів у їхньому природному середовищі. У центрі Тімбаваті для вашого недорогого сафарі можна розглянути Walkers Plains Camp із 8 номерами, басейном і приватними терасами. Також є хороший доступ із заповідника Сабі Сендс. Неподалік розташований Nottens Bush Camp із 16 майданчиками. Тут є басейн довжиною 20 метрів, і кожен номер має приватну дерев’яну терасу, де можна сидіти та милуватися краєвидами бушвельду. Наприклад, туроператор Ultimate Travel Company мав пропозиції на все включено сафарі тут (три ночі в Walkers Plains і три ночі в цьому кемпінгу) за приблизно 5000 фунтів на людину, без урахування міжнародних перельотів.

Ботсвана

Захід сонця в савані — незабутня частина сафарі-досвіду. Джерело: Pixabay Захід сонця в савані — незабутня частина сафарі-досвіду. Джерело: Pixabay

Ця країна відома своїми ексклюзивними сафарі з обмеженою кількістю учасників і, відповідно, високою вартістю. Вони в першу чергу спрямовані на тих, хто може платити великі суми. Але доступні поїздки тут також можна організувати, і можливості для самостійних сафарі є одними з найкращих в Африці. Звичайно, доведеться докласти зусиль, щоб знайти щось із прийнятною ціною.

Коли їхати

Піковий сезон для туристичних поїздок у Ботсвані — зимові місяці. Нижчі ціни та, в більшості випадків, хороша погода спостерігаються між квітнем і початком червня та в жовтні. Ви можете заощадити ще більше в так званий "зелений сезон" із січня по березень, але в цей час спостерігати за тваринами складніше через буйну зелень.

Куди їхати

Одна з найбагатших на дику природу та мальовничих зон в Африці — дельта Окаванго в північній Ботсвані. Окрім численних тварин, тут є велика кількість птахів, таких як карликові гуси, кармінні бджолоїдки, білі чаплі та рибні орли. Поблизу заповідника Моремі можна знайти дешеві африканські відпустки в Mma Dinare Camp із 9 наметами. Звідси ви вирушите на полювання, екскурсію з гідом або прогулянку на човні мокоро під час високого рівня води. Ви зможете знайти пропозиції від туроператорів на другу половину листопада до кінця березня (за винятком різдвяних свят) за приблизно 2400 фунтів на людину, без урахування вартості міжнародних перельотів.

На межі з заповідником Моремі та Національним парком Чобе розташований Little Sable Camp, розміщений на підвищенні з чудовими краєвидами на рівнини в дельті. Він належить оператору Natural Selection, як і інші табори в цьому величезному заповіднику, тому у вас є можливість спланувати найдоступніше африканське сафарі в різних зонах заповідника. Наприклад, шість ночей "все включено" (чотири в Little Sable і дві в Hyena Pan Camp у заповіднику Хваї в середині гаю дерев мопане та з підземними укриттями для спостереження за тваринами) у квітні та листопаді 2024 року коштуватимуть 4220 фунтів на людину, без урахування міжнародних трансферів.

У північній частині країни також є зона, багата на дику природу. Національний парк Чобе є домом для найбільшої популяції слонів в Африці — щонайменше 120 000 особин — а також великих стад буйволів, бегемотів, левів і антилоп. Тут туристи можуть провести ексклюзивні, але доступні африканські відпустки. Наприклад, Ultimate Travel Company організовує поїздку на 6 ночей за ціною від 5240 фунтів на людину з усіма перельотами та сафарі. Ви проведете три ночі в Muchenje Safari Lodge у західній частині парку в котеджах із солом’яними дахами з видом на річку, і ще три ночі на борту лодж-корабля Zambezi Queen, подорожуючи річкою Чобе.

Зімбабве

Зімбабве має вражаючу концентрацію тварин. Джерело: Pixabay Зімбабве має вражаючу концентрацію тварин. Джерело: Pixabay

У цій країні також є розкішні сафарі-лоджі, але поруч із ними є хороші можливості знайти найдешевші місця в наметових таборах, кемпінгах і недорогих шале в межах національних парків. Таким чином, доступ до найкращих сафарі-зон буде таким же, як у розкішних лоджах.

Коли їхати

Піковий сезон у цій південноафриканській країні — із червня по вересень, тому ваш час — квітень і травень. Через політичні проблеми Зімбабве дещо втратив інтерес серед туристів, але насправді він більш мирний, ніж сусідня Південна Африка.

Куди їхати

На північному заході країни розташований Національний парк Хванге, відомий насамперед тим, що має одну з найбільших популяцій слонів на континенті. Зона Сінамантелла приваблива для хижаків, таких як леви, і стад слонів через багаторічні джерела та вічнозелені дерева. Тут розташований Bumbusi Wilderness Camp із цінами від 395 фунтів за ніч на людину. Згаданий раніше туроператор Natural Selection пропонує 5-денний пакет за 2675 фунтів на людину при двомісному розміщенні. Якщо у вас більша група, розміщення для чотирьох коштуватиме 1970 фунтів на кожного. Пропозиція діє з квітня по травень і з листопада по грудень і включає трансфери без міжнародних перельотів.

Ще одне місце з хорошим співвідношенням ціни та якості в Хванге — лодж The Hide із видом на водойму. Тут є 10 наметів із приватними верандами, а найкраще бюджетне сафарі на 6 ночей "все включено" коштує 2600 фунтів на людину, без урахування перельотів із вашої країни.

Популярний напрямок для недорогого африканського сафарі — Національний парк Мана Пулс на крайній півночі країни вздовж річки Замбезі. Для перебування там розгляньте невеликі наметові табори на 6-7 наметів, такі як Kavinga Safari Camp поблизу річки Рукмечі та Mana River Camp на березі Замбезі. Туроператор Ultimate Travel Company пропонує 6-ночний пакет на три ночі в кожному з цих таборів за 5085 фунтів із перельотами. Тут можна спостерігати за слонами, бегемотами, левами, нільськими крокодилами та багатьма видами птахів.