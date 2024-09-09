7 моральних принципів самурая

Бусідо — це кодекс самурая, зведення правил, рекомендацій та норм поведінки як у бою, так і в житті загалом.

Будучи досвідченими стратегами, безстрашними бійцями та добрими філософами, самураї являли собою найбільш успішних людей свого часу.

義

Гі - справедливість.

Будь завжди у своїх діях чесним.

Вір у справедливість не інших людей, а ту, яка в тобі. Для самурая немає градації в оцінці честі та справедливості, є лише чорне чи біле, правда чи брехня.

Кожна чесна людина, яка має чисту душу, не повинна боятися правди.

勇

Ю - мужність.

Підійми себе над натовпом.

Сховатися у свій панцир, як черепаха, значить взагалі не жити. Самурай повинен мати дух героя. Це дуже небезпечно та ризиковано, але тільки при цьому життя повноцінне. Це не духовна сліпота — самурай розумний і сильний. Заміни свій страх повагою та обережністю.

仁

Дзін — чеснота.

Співчуття і жалість.

Інтенсивне тренування робить самурая швидким та сильним. Він розвиває силу, яку має застосовувати для загального блага.

Якщо доля не дає йому такої можливості, він знаходить її сам.

礼

Рей - повага.

Самурая не має потреби бути жорстоким і доводити свою силу.

Навіть із найзлішим ворогом самурай має бути ввічливим. Без цієї якості ми не більш як звірі.

Справжня внутрішня сила проявляється у конфліктах.

誠

Макото – щирість.

Якщо самурай каже, що він щось зробить, він має це виконати.

Ніщо на цьому світі не може завадити йому.

Він не повинен давати слово, не повинен обіцяти.

Одне те, що він сказав, вже є гарантією виконання.

Сказати і зробити- це те саме.

Що примітно, ієрогліф складається з "говорити" (言) і "ставати" (成), тобто "що сказав – те й зробив".

명예

Мейє – честь.

Для самурая існує лише один суддя, який може судити про його честь, це він сам.

Рішення, що він приймає і виконує, відбивають його справжнє "я".

Не можна сховатися від себе!

충義

Тюги - відданість.

Самурай відповідає за свої дії, добровільно беручи на себе відповідальність за скоєне.

Він абсолютно відданий і вірний своєму начальнику і є взірцем для своїх підлеглих.

Слово чоловіка — це його сліди, ними ти можеш йти за ним, куди б він не йшов.

Стеж, куди йдеш ти!