20 чудових барів у Парижі для тих, хто шукає розваг

Париж — це місто, відоме не лише своєю архітектурою, мистецтвом і культурою, але й барами, де можна насолодитися смачним вином, пивом або коктейлем. Паризькі бари — це місця, де ви можете відчути атмосферу, насолодитися музикою та поспілкуватися з друзями чи новими знайомими. У цій статті ми представляємо 20 найкращих місць для напоїв у Парижі, які підійдуть для різних смаків і бюджетів. Ви дізнаєтеся, які бари пропонують найвишуканіші напої, найнезвичайніші інтер’єри, найжвавіші вечірки чи найромантичніші краєвиди. Якщо ви хочете провести незабутній вечір у Парижі, ця стаття для вас.

1. Le Comptoir du Relais

Рейтинг: 4.1 ⭐

Один із найкрутіших барів у Парижі, Франція, відомий своєю класичною кухнею та вишуканими напоями. Родзинкою закладу є його історія — бар був відкритий у 1902 році і досі передає атмосферу тих часів.

Найкращі коктейлі в меню — Negroni та Manhattan, кожен із власними варіаціями. Але що робить цей бар незвичайним — це система замовлення. Замість традиційних бланків тут використовується блокнот, і кожен клієнт має записати своє замовлення. Це простий, але ефективний спосіб додати дух елегантності та французької невимушеності до інтер’єру закладу.

Адреса: 9 Carr de l'Odéon, 75006 Paris, France

Вебсайт: https://www.hotel-paris-relais-saint-germain.com/restaurant-le-comptoir

Якщо ви хочете зробити свій вечір яскравішим із цікавими напоями в Парижі, Франція — вирушайте до Le Comptoir du Relais.

2. Candelaria

Рейтинг: 4.3 ⭐

Один із найкращих барів у Парижі, Франція. Заклад відомий своїм незвичайним концептом: на перший погляд, це маленький тако-бар, але, пройшовши через вузький прохід у стіні, ви потрапляєте до справжнього секретного місця.

Тут ви можете насолодитися унікальним вибором креативних коктейлів, які подаються в дивовижній атмосфері таємничості. Родзинка закладу — перцеві желейні цукерки, які додають до деяких коктейлів, надаючи їм справжньої пікантності. Також у Candelaria є широкий вибір традиційних мексиканських напоїв, таких як маргарита та піна колада.

Адреса: 52 Rue de Saintonge, 75003 Paris, Franc

e Вебсайт: https://www.candelaria-paris.com/

Цей бар ідеально підходить для тих, хто шукає найкраще місце для напоїв у Парижі.

3. Buddha-Bar

Рейтинг: 4.0 ⭐

Найкращі французькі вина для незабутньої ночі. Джерело: Photo Mix image from Pixabay Найкращі французькі вина для незабутньої ночі. Джерело: Photo Mix image from Pixabay

Один із найвідоміших і чудових барів у Парижі. Заклад привертає увагу своєю унікальною атмосферою та інтер’єром: великі статуї Будди, красиві світлові ефекти та яскраві кольори.

Родзинкою Buddha-Bar є широкий вибір коктейлів і улюблених напоїв із різних куточків світу, таких як "Cosmopolitan" і "Tequila Sunrise". У барі також є діджей, який підбирає музику — джаз, лаундж або клубні біти — відповідно до настрою гостей.

Адреса: 8-12 Rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris, France

Вебсайт: https://www.buddhabar.com/

Якщо ви хочете спробувати найкращі напої в Парижі, Buddha-Bar — це місце, яке варто відвідати.

4. Experimental Cocktail Club

Рейтинг: 4.4 ⭐ Один із найкрутіших барів у Парижі, Франція, який займає важливе місце на барній сцені міста. Тут ви знайдете великий вибір незвичайних коктейлів, створених за допомогою унікальних інгредієнтів і технік.

Родзинкою закладу є приємна та затишна атмосфера, яка змушує вас почуватися як удома. Experimental Cocktail Club також є місцем для різноманітних подій і вечірок, що робить його ще привабливішим для тих, хто шукає особливе місце для зустрічей із друзями.

Адреса: 37 Rue Saint-Sauveur, 75002 Paris, France

Вебсайт: https://www.experimentalgroup.com/destinations/paris

Якщо ви хочете відвідати найпопулярніші бари Парижа, обов’язково завітайте до Experimental Cocktail Club.

5. Harry's New York Bar

Рейтинг: 4.5 ⭐

Один із найвідоміших барів Парижа. Його відкрив у 1911 році американець Гаррі МакЕлігі, і він став популярним місцем серед знаменитостей, письменників і художників.

Родзинкою бару є унікальна американська спадщина, втілена в дизайні інтер’єру та чудовому виборі коктейлів. Тут ви можете насолодитися знаменитою "Кривавою Мері" чи "Мартіні", а також багатьма іншими класичними напоями.

Адреса: 5 Rue Daunou, 75002 Paris, France

Вебсайт: https://www.harrysbar.com/

Цей бар дарує американську атмосферу в самому серці Франції та є одним із найкращих місць для напоїв у Парижі.

6. Prescription Cocktail Club

Рейтинг: 4.4 ⭐

Затишний бар у Парижі. Джерело: Image donterase from Pixabay website Затишний бар у Парижі. Джерело: Image donterase from Pixabay website

Цей затишний і милий бар у Парижі був створений у 2009 році та розташований в одній із найкрасивіших будівель XVII століття в районі Сен-Жермен-де-Пре. Тут ви знайдете дивовижний вибір оригінальних коктейлів, створених із свіжих інгредієнтів, а також великий вибір вин і шампанського. Родзинкою закладу є атмосфера західного артистичного руху, яка відображається в елегантному умеблюванні та дизайні інтер’єру. Prescription Cocktail Club також є місцем для численних подій, включно з вечірками, спеціальними дегустаціями та майстер-класами з приготування коктейлів.

Адреса: 23 Rue Mazarine, 75006 Paris, France

Вебсайт: https://www.prescriptioncocktailclub.com/

Якщо ви шукаєте привабливе місце для напоїв у Парижі, обов’язково відвідайте Prescription Cocktail Club.

7. The Little Red Door

Рейтинг: 4.4 ⭐

Цікавий бар у Парижі, Франція, з унікальною атмосферою та винятковим вибором коктейлів. Родзинкою цього місця є декор і дизайн інтер’єру, який створює відчуття, ніби ви проходите через червоні двері в інший світ. У меню ви знайдете великий вибір оригінальних коктейлів, створених із незвичайних інгредієнтів і технік, які можна знайти лише в цьому барі. The Little Red Door також є місцем для різноманітних унікальних подій, таких як музичні виступи, читання поезії та інші цікаві заходи.

Адреса: 60 Rue Charlot, 75003 Paris, France

Вебсайт: https://www.lrdparis.com/

The Little Red Door — унікальний бар, який варто відвідати в Парижі для незабутнього досвіду.

8. Le Syndicat

Рейтинг: 4.5 ⭐

Один із найкращих барів у Парижі, відомий своїм сміливим підходом до створення коктейлів із використанням традиційних французьких напоїв. Родзинкою закладу є широкий вибір унікальних коктейлів на основі бренді, коньяку та інших класичних інгредієнтів у французькій інтерпретації.

Атмосфера в барі поєднує мінімалізм і ар-деко, створюючи атмосферу усамітнення та спокою.

Адреса: 51 Rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris, France

Вебсайт: https://domainesyndicat.com/

Le Syndicat — одне з найкращих місць для напоїв у Парижі та чудове місце для тих, хто цікавиться французькою культурою та кухнею.

9. Le Perchoir

Рейтинг: 4.3 ⭐

Справжній французький настрій у найкращому барі столиці. Джерело: Image by Dan Novac from the Pixabay website Справжній французький настрій у найкращому барі столиці. Джерело: Image by Dan Novac from the Pixabay website

Чудовий бар у Парижі, який пропонує неймовірні краєвиди на місто та унікальну атмосферу. Заклад відомий своєю терасою на даху, звідки відкриваються приголомшливі види на Ейфелеву вежу.

Тут ви можете насолодитися широким асортиментом алкоголю, коктейлів і закусок, які подаються в затишній і привітній атмосфері. Родзинкою цього бару є його краєвиди, які створюють приємну атмосферу для відпочинку та спілкування, а також автентичний коктейльний лаундж на терасі.

Адреса: 14 Rue Crespin du Gast, 75011 Paris, France

Вебсайт: https://leperchoir.fr/location/le-perchoir-menilmontant

Le Perchoir — це не просто ще одне кафе з коктейлями, а відомий бар у Парижі, який варто відвідати заради одного з найгарніших краєвидів міста.

10. Dirty Dick

Рейтинг: 4.4 ⭐

Відомий своєю невимушеною атмосферою, коктейлями та екзотичним інтер’єром, який базується на традиційних тіккі-барах. Список коктейлів пропонує оригінальний вибір напоїв, створених зі свіжих інгредієнтів, які можуть здивувати несподіваними комбінаціями.

Родзинкою закладу є унікальний інтер’єр, який створює атмосферу пляжної вечірки в Таїланді, де всі відвідувачі можуть відволіктися від повсякденного життя та насолодитися напоями, музикою та компанією.

Адреса: 10 Rue Frochot, 75009 Paris, France

Вебсайт: https://www.facebook.com/dirtydickparis

Dirty Dick — чудове місце, щоб провести приємний вечір у барі в Парижі, Франція, і насолодитися чимось особливим.

11. La Cave à Cocktails

Рейтинг: 4.1 ⭐

Один із найкращих барів у Парижі, відомий своєю унікальною атмосферою та чудовим вибором коктейлів. Тут ви можете знайти як класичні коктейлі, так і оригінальні рецепти, створені на основі незвичайних інгредієнтів і технік. У барі використовуються лише свіжі інгредієнти, а власний сад дозволяє барменам створювати напої на основі свіжих трав і фруктів.

Родзинкою цього закладу є декор і дизайн інтер’єру, який створює унікальну, приватну атмосферу, ідеальну для спокійних вечорів у затишному куточку.

Адреса: 17 Rue des Canettes, 75006 Paris, France

Вебсайт: https://www.cavesaintgermain.com

Якщо ви шукаєте хороший бар у Парижі, який пропонує високоякісні коктейлі та унікальну атмосферу, La Cave à Cocktails — одне з найкращих місць.

12. Le Calbar

Рейтинг: 4.7 ⭐

Екзотичні коктейлі в Парижі. Джерело: StockSnap image from the Pixabay website Екзотичні коктейлі в Парижі. Джерело: StockSnap image from the Pixabay website

Один із найкращих барів у Парижі, який пропонує широкий асортимент напоїв — від класичних коктейлів до екзотичних комбінацій. Бар відомий своїм бездоганним сервісом і якістю. Окрім якісного алкоголю, заклад пропонує різноманітні шоу та розваги, що робить його одним із найкращих барів у Парижі.

Родзинкою місця є незвичайна концепція, заснована на поліцейській тематиці, де відвідувачі можуть випити в "поліцейській дільниці" з поліцейським обладнанням навколо, таким як наручники, окуляри та шоломи.

Адреса: 82 Rue de Charenton, 75012 Paris, France

Вебсайт: https://lecalbarcocktail.com/

Якщо ви шукаєте унікальні напої в Парижі, створені в інноваційній атмосфері, не пропустіть Le Calbar.

13. Gravity Bar

Рейтинг: 4.5 ⭐

Одне з найкращих місць для тих, хто шукає класичні коктейлі та затишну атмосферу в центрі міста. Розташований поблизу Опери Гарньє, бар відомий своїм чудовим вибором напоїв і дружнім сервісом. Тут ви знайдете різноманітні коктейлі, створені з дорогих і якісних інгредієнтів.

Заклад оформлений у сучасному стилі, але має унікальну атмосферу, яка відрізняється від найвідоміших барів Парижа.

Адреса: 44 Rue des Vinaigriers, 75010 Paris, France

Вебсайт: https://www.instagram.com/gravitybar/

Якщо ви шукаєте чудові бари в Парижі, Франція, щоб розслабитися та насолодитися класичними коктейлями, Gravity Bar варто відвідати.

14. Le Ritz Bar

Рейтинг: 4.3 ⭐

Ідеальне місце для насолоди коктейлями в Парижі, де можна спробувати одні з найкращих напоїв у місті. Бар розташований в елегантному готелі Ritz Paris, який є одним із найпопулярніших і престижних готелів. Тут ви можете насолодитися широким вибором класичних коктейлів, вин і шампанського, створених із найкращих інгредієнтів. Родзинкою закладу є його інтер’єр, який поєднує стиль Belle Époque і сучасність, створюючи незабутню атмосферу.

Адреса: 38 Rue Cambon, 75001 Paris, France

Вебсайт: https://www.ritzparis.com/fr-FR/bars-et-restaurants/ritz-bar

Якщо ви шукаєте місця для напоїв у Парижі в елегантній обстановці, Le Ritz Bar — ідеальний вибір.

15. Le Bar du Plaza Athénée

Рейтинг: 4.2 ⭐

Екзотичні коктейлі в Парижі. Джерело: Image by Sharon Ang from the Pixabay website Екзотичні коктейлі в Парижі. Джерело: Image by Sharon Ang from the Pixabay website

Один із найкращих барів у Парижі, розташований у готелі Plaza Athénée, який є символом розкоші та витонченості. Бар приваблює відвідувачів своїм унікальним інтер’єром, який створює атмосферу розкоші та елегантності. Тут ви знайдете широкий асортимент коктейлів, вин та інших напоїв, створених із якісних інгредієнтів, а також уважний сервіс і приємну атмосферу. Бар є одним із символів Парижа, де проводять час вишукані знаменитості, модельєри та бізнесмени.

Адреса: Hôtel Plaza Athénée, 25 Av. Montaigne, 75008 Paris, France

Вебсайт: https://www.dorchestercollection.com/fr/paris/hotel-plaza-athenee/restaurants-bars/le-bar

Якщо ви шукаєте найкращі бари Парижа, Le Bar du Plaza Athénée варто відвідати.

16. Le Bar Hemingway

Рейтинг: 4.5 ⭐

Один із найчудовіших барів у Парижі, який є іконою розкоші та витонченості. Бар відомий своєю унікальною історією та коктейлями, створеними з високоякісних інгредієнтів.

Родзинкою місця є його інтер’єр, прикрашений фотографіями Ернеста Хемінгуея та інших відомих літературних особистостей. У барі ви можете насолодитися широким асортиментом коктейлів, вин і шампанського, створених відомими барменами міста.

Адреса: 15 Pl. Vendôme, 75001 Paris, France

Вебсайт: https://www.ritzparis.com/fr-FR/bars-et-restaurants/bar-hemingway

Якщо ви шукаєте круті бари в Парижі, Франція, Le Bar Hemingway — одне з найкращих місць.

17. Le Grand Bleu

Рейтинг: 4.3 ⭐

Один із наймиліших і найчарівніших барів у Парижі, який варто відвідати тим, хто шукає затишну атмосферу та чудовий вибір коктейлів.

Заклад розташований на маленькій вуличці та прикрашений квітами й зеленню, що створює приємну атмосферу для відпочинку та спілкування. Тут можна замовити дивовижні коктейлі, створені з місцевих інгредієнтів, включно з віскі та ромом. Також у меню є різноманітні закуски та аперитиви, які ідеально поєднуються з напоями.

Адреса: 67 Bd de la Bastille, 75012 Paris, France

Вебсайт: https://grandbleu-bastille.com/

Загалом, Le Grand Bleu — чудовий бар у Парижі, який пропонує затишну атмосферу, чудовий вибір коктейлів і прекрасне місце для гарної компанії.

18. Le Moonshiner

Рейтинг: 4.5 ⭐

Цікавий вечір у Парижі. Джерело: Image by Seo_Seungwon from the Pixabay website Цікавий вечір у Парижі. Джерело: Image by Seo_Seungwon from the Pixabay website

Один із найпопулярніших і найцікавіших барів у Парижі, відомий своїм незвичайним концептом і якістю напоїв. Заклад розташований у підвалі піцерії, і щоб потрапити в бар, потрібно пройти через секретні двері, які приховують його справжній характер.

Тут ви знайдете автентичний інтер’єр у стилі американських підпільних барів епохи сухого закону. У меню представлені класичні коктейлі, а також незвичайні мікси та інноваційний підхід до напоїв, створених майстерними барменами.

Адреса: 5 Rue Sedaine, 75011 Paris, France

Вебсайт: https://moonshinerbar.fr/

Якщо ви шукаєте найкращі бари в Парижі, Франція, Le Moonshiner — шикарний варіант. Тут ви знайдете дивовижні напої в унікальній атмосфері, яка залишить незабутнє враження.

19. La Compagnie des Vins Surnaturels

Рейтинг: 4.5 ⭐

Один із топ-10 барів у Парижі, відомий своїм великим вибором вин і інноваційним підходом до подачі алкогольних напоїв. Винна карта досить широка — тут є як класичні, так і екзотичні вина з різних регіонів. Бар також пропонує широкий вибір коктейлів, створених із свіжих і органічних інгредієнтів.

Родзинкою цього закладу є модний сучасно-класичний інтер’єр, який створює елегантне та затишне середовище для відвідувачів.

Адреса: 7 Rue Lobineau, 75006 Paris, France

Вебсайт: https://www.experimentalgroup.com/category/wine-bar

Якщо ви шукаєте круті бари в Парижі, La Compagnie des Vins Surnaturels — одне з найкращих місць.

20. Bar 228

Рейтинг: 4.5 ⭐

Чудовий бар у Парижі в готелі Meurice поблизу площі Вандом, відомий своїм класичним інтер’єром у стилі Людовика XVI, який створює унікальну атмосферу розкоші та витонченості.

Bar 228 — одне з найкращих місць, щоб провести час, насолоджуючись коктейлями та вишуканою атмосферою. Тут ви можете насолодитися широким асортиментом коктейлів, створених із високоякісних інгредієнтів майстерними барменами. Особливістю закладу є бар, де можна спостерігати, як створюються напої за унікальними рецептами.

Адреса: 228 Rue de Rivoli, 75001 Paris, France

Вебсайт: https://www.dorchestercollection.com/paris/le-meurice/dining/bar-228

Якщо ви шукаєте топовий бар у Парижі, Bar 228 — одне з найкращих місць для відвідування.

У Парижі є багато чудових барів, які вирізняються унікальним дизайном, атмосферою та, звісно, напоями найвищої якості. Якщо ви хочете скуштувати справжній витвір мистецтва в келиху, обов’язково відвідайте найвідоміші бари Парижа, де ви знайдете високий рівень сервісу, чудову атмосферу та смачні напої.