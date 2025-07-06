20 великолепных баров в Париже для тех, кто ищет развлечений

Париж — город, известный не только своей архитектурой, искусством и культурой, но и барами, где можно насладиться вкусным вином, пивом или коктейлем. Парижские бары – это места, где вы можете ощутить атмосферу, насладиться музыкой и пообщаться с друзьями или новыми знакомыми. В этой статье мы представляем 20 лучших мест для напитков в Париже, которые подойдут для разных вкусов и бюджетов. Вы узнаете, какие бары предлагают самые изысканные напитки, самые необычные интерьеры, самые оживленные вечеринки или самые романтичные виды. Если вы хотите провести незабываемый вечер в Париже, это статья для вас.

1. Le Comptoir du Relais

Рейтинг : 4.1 ⭐

Один из самых крутых баров в Париже, Франция, известен своей классической кухней и изысканными напитками. Изюминкой заведения есть его история — бар был открыт в 1902 году и до сих пор передает атмосферу тех времен.

Лучшие коктейли в меню – Negroni и Manhattan, каждый с собственными вариациями. Но что делает этот бар необычным – это система заказа. Вместо традиционных бланков используется блокнот, и каждый клиент должен записать свой заказ. Это простой, но эффективный способ придать дух элегантности и французской непринужденности к интерьеру заведения.

Адрес : 9 Carr de l'Odéon, 75006 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.hotel-paris-relais-saint-germain.com/restaurant-le-comptoir

Если вы хотите сделать свой вечер ярче с интересными напитками в Париже, Франция отправляйтесь в Le Comptoir du Relais.

2. Candelaria

Рейтинг : 4.3 ⭐

Один из самых лучших баров в Париже, Франция. Заведение известно своим необычным концептом: на первый взгляд, это маленький тако-бар, но, пройдя через узкий проход в стене, вы попадаете в настоящее секретное место.

Здесь вы можете насладиться уникальным выбором креативных коктейлей, подаваемых в удивительной атмосфере таинственности. Изюминка заведения — перечные желейные конфеты, которые добавляют в некоторые коктейли, придавая им настоящую пикантность. Также в Candelaria есть широкий выбор традиционных мексиканских напитков, таких как маргарита и колода пена.

Адрес : 52 Rue de Saintonge, 75003 Париж, Франц

e Вебсайт : https://www.candelaria-paris.com/

Этот бар идеально подходит для тех, кто ищет место для напитков в Париже.

3. Будда-Бар

Рейтинг : 4.0 ⭐

Лучшие французские вина для незабываемой ночи. Источник: Photo Mix image from Pixabay

Один из самых известных и замечательных баров в Париже. Заведение привлекает внимание своей уникальной атмосферой и интерьером: большие статуи Будды, красивые световые эффекты и яркие цвета.

Изюминкой Buddha-Bar является широкий выбор коктейлей и любимых напитков из разных уголков мира, таких как Cosmopolitan и Tequila Sunrise. В баре также есть диджей, подбирающий музыку – джаз, лаундж или клубные биты – в соответствии с настроением гостей.

Адрес : 8-12 Rue Boissy d'Anglas, 75008 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.buddhabar.com/

Если вы хотите попробовать лучшие напитки в Париже, Buddha-Bar – это место, которое стоит посетить.

4. Experimental Cocktail Club

Рейтинг : 4.4 ⭐ Один из самых крутых баров в Париже, Франция, занимающий важное место на барной сцене города. Здесь вы найдете огромный выбор необычных коктейлей, созданных с помощью уникальных ингредиентов и техник.

Изюминкой заведения есть приятная и уютная атмосфера, которая заставляет вас чувствовать себя как дома. Experimental Cocktail Club также является местом для различных событий и вечеринок, что делает его еще более привлекательным для тех, кто ищет особое место для встреч с друзьями.

Адрес : 37 Rue Saint-Sauveur, 75002 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.experimentalgroup.com/destinations/paris

Если вы хотите посетить самые популярные бары Парижа, обязательно посетите Experimental Cocktail Club.

5. Harry's New York Bar

Рейтинг : 4.5 ⭐

Один из самых известных баров Парижа. Его открыл в 1911 году американец Гарри МакЭлиги, и стал популярным местом среди знаменитостей, писателей и художников.

Изюминкой бара является уникальное американское наследие, воплощенное в дизайне интерьера и отличном выборе коктейлей. Здесь вы можете насладиться знаменитой Кровавой Мэри или Мартини, а также многими другими классическими напитками.

Адрес : 5 Rue Daunou, 75002 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.harrysbar.com/

Бар предлагает американскую атмосферу в самом сердце Франции и является одним из лучших мест для напитков в Париже.

6. Prescription Cocktail Club

Рейтинг : 4.4 ⭐

Уютный бар в Париже. Источник: Image donterase from Pixabay website

Этот уютный и милый бар в Париже был создан в 2009 году и расположен в одном из самых красивых построек XVII века в районе Сен-Жермен-де-Пре. Здесь вы найдете удивительный выбор оригинальных коктейлей, созданных из свежих ингредиентов, а также большой выбор вин и шампанского. Изюминкой заведения является атмосфера западного артистического движения, отражающаяся в элегантной мебели и дизайне интерьера. Prescription Cocktail Club также является местом для многочисленных событий, включая вечеринки, специальные дегустации и мастер-классы по приготовлению коктейлей.

Адрес : 23 Rue Mazarine, 75006 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.prescriptioncocktailclub.com/

Если вы ищете привлекательное место для напитков в Париже, обязательно посетите Prescription Cocktail Club.

7. The Little Red Door

Рейтинг : 4.4 ⭐

Интересный бар в Париже, Франция с уникальной атмосферой и исключительным выбором коктейлей. Изюминкой этого места является декор и дизайн интерьера, который создает ощущение, будто вы проходите через красную дверь в другой мир. В меню вы найдете большой выбор оригинальных коктейлей, созданных из необычных ингредиентов и техники, которые можно найти только в этом баре. The Little Red Door также является местом для разнообразных уникальных событий, таких как музыкальные выступления, чтение стихов и другие интересные мероприятия.

Адрес : 60 Rue Charlot, 75003 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.lrdparis.com/

The Little Red Door – уникальный бар, который стоит посетить в Париже для незабываемого опыта.

8. Le Syndicat

Рейтинг : 4.5 ⭐

Один из лучших баров в Париже, известный своим смелым подходом к созданию коктейлей с использованием традиционных французских напитков. Изюминкой заведения широкий выбор уникальных коктейлей на основе бренди, коньяка и других классических ингредиентов во французской интерпретации.

Атмосфера в баре объединяет минимализм и ар-деко, создавая атмосферу уединения и покоя.

Адрес : 51 Rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Париж, Франция

Вебсайт : https://domainesyndicat.com/

Le Syndicat – одно из лучших мест для напитков в Париже и отличное место для тех, кто интересуется французской культурой и кухней.

9. Le Perchoir

Рейтинг : 4.3 ⭐

Настоящее французское настроение в лучшем баре столицы. Источник: Image by Dan Novac from the Pixabay website

Прекрасный бар в Париже, который предлагает невероятные виды на город и уникальную атмосферу. Заведение известно своей террасой на крыше, откуда открываются потрясающие виды на Эйфелеву башню.

Здесь вы можете насладиться широким ассортиментом алкоголя, коктейлей и закусок, подаваемых в уютной и приветливой атмосфере. Изюминкой этого бара есть его пейзажи, которые создают приятную атмосферу для отдыха и общения, а также аутентичный коктейльный лаундж на террасе.

Адрес : 14 Rue Crespin du Gast, 75011 Париж, Франция

Вебсайт : https://leperchoir.fr/location/le-perchoir-menilmontant

Le Perchoir – это не просто еще одно кафе с коктейлями, а известный бар в Париже, который стоит посетить ради одного из красивейших видов города.

10. Dirty Dick

Рейтинг : 4.4 ⭐

Известный своей непринужденной атмосферой, коктейлями и экзотическим интерьером, основанным на традиционных тикки-барах. Список коктейлей предлагает оригинальный выбор напитков из свежих ингредиентов, которые могут удивить неожиданными комбинациями.

Изюминкой заведения является уникальный интерьер, создающий атмосферу пляжной вечеринки в Таиланде, где все посетители могут отвлечься от повседневной жизни и насладиться напитками, музыкой и компанией.

Адрес : 10 Rue Frochot, 75009 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.facebook.com/dirtydickparis

Dirty Dick – отличное место, чтобы провести приятный вечер в баре в Париже, Франция, и насладиться чем-то особенным.

11. La Cave à Cocktails

Рейтинг : 4.1 ⭐

Один из лучших баров в Париже, известный своей уникальной атмосферой и отличным выбором коктейлей. Здесь можно найти как классические коктейли, так и оригинальные рецепты, созданные на основе необычных ингредиентов и техник. В баре используются только свежие ингредиенты, а собственный сад позволяет барменам производить напитки на основе свежих трав и фруктов.

Изюминкой этого заведения является декор и дизайн интерьера, создающий уникальную, приватную атмосферу, идеальную для спокойных вечеров в уютном уголке.

Адрес : 17 Rue des Canettes, 75006 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.cavesaintgermain.com

La Cave à Cocktails это отличный выбор как для туристических, так и для бизнес поездок, во время посещения Парижа.

12. Le Calbar

Рейтинг : 4.7 ⭐

Экзотические коктейли в Париже. Источник: StockSnap image from the Pixabay website

Один из лучших баров в Париже, который предлагает широкий ассортимент напитков – от классических коктейлей до экзотических комбинаций. Бар известен своим безупречным сервисом и качеством. Кроме качественного алкоголя, заведение предлагает разнообразные шоу и развлечения, что делает его одним из лучших баров в Париже.

Изюминкой места является необычная концепция, основанная на полицейской тематике, где посетители могут выпить в полицейском участке с полицейским оборудованием вокруг, таким как наручники, очки и шлемы.

Адрес : 82 Руе де Charenton, 75012 Париж, Франция

Вебсайт : https://lecalbarcocktail.com/

Если вы ищете уникальные напитки в Париже, созданные в инновационной атмосфере, не упустите Le Calbar.

13. Gravity Bar

Рейтинг : 4.5 ⭐

Одно из лучших мест для ищущих классические коктейли и уютную атмосферу в центре города. Расположенный вблизи Оперы Гарнье, бар известен своим отличным выбором напитков и дружественным сервисом. Здесь вы найдете всевозможные коктейли, созданные из дорогих и качественных ингредиентов.

Заведение оформлено в современном стиле, но имеет уникальную атмосферу, отличающуюся от самых известных баров Парижа.

Адрес : 44 Rue des Vinaigriers, 75010 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.instagram.com/gravitybar/

Если вы ищете отличные бары в Париже, Франция, чтобы расслабиться и насладиться классическими коктейлями, Gravity Bar стоит посетить.

14. Le Ritz Bar

Рейтинг : 4.3 ⭐

Идеальное место для удовольствия коктейлями в Париже, где можно попробовать одни из лучших напитков в городе. Бар расположен в элегантном отеле Ritz Paris, который является одним из самых популярных и престижных отелей. Здесь вы можете насладиться широким выбором классических коктейлей, вин и шампанского, созданных из лучших ингредиентов. Изюминкой заведения является его интерьер, сочетающий стиль Belle Époque и современность, создавая незабываемую атмосферу.

Адрес : 38 Rue Cambon, 75001 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.ritzparis.com/fr-FR/bars-et-restaurants/ritz-bar

Le Ritz Bar это отличный выбор как для туристических, так и для бизнес поездок, во время посещения Парижа.

15. Le Bar du Plaza Athénée

Рейтинг : 4.2 ⭐

Экзотические коктейли в Париже. Источник: Image by Sharon Ang from the Pixabay website

Один из лучших баров в Париже расположен в отеле Plaza Athénée, который является символом роскоши и изящества. Бар привлекает посетителей своим уникальным интерьером, создающим атмосферу роскоши и элегантности. Здесь вы найдёте широкий ассортимент коктейлей, вин и других напитков, созданных из качественных ингредиентов, а также внимательный сервис и приятную атмосферу. Бар является одним из символов Парижа, где проводят время изысканные знаменитости, модельеры и бизнесмены.

Адрес : Hôtel Plaza Athénée, 25 Av. Montaigne, 75008 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.dorchestercollection.com/fr/paris/hotel-plaza-athenee/restaurants-bars/le-bar

Если вы ищете лучшие бары Парижа, Le Bar du Plaza Athénée стоит посетить.

16. Le Bar Hemingway

Рейтинг : 4.5 ⭐

Один из самых замечательных баров в Париже, являющийся иконой роскоши и утонченности. Бар известен своей уникальной историей и коктейлями, созданными из высококачественных ингредиентов.

Изюминкой места является его интерьер, украшенный фотографиями Эрнеста Хемингуэя и других известных литературных личностей. В баре вы можете насладиться широким ассортиментом коктейлей, вин и шампанского, созданных известными барменами города.

Адрес : 15 Pl. Vendôme, 75001 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.ritzparis.com/fr-FR/bars-et-restaurants/bar-hemingway

Если вы ищете крутые бары в Париже, Франция, Le Bar Hemingway – одно из лучших мест.

17. Le Grand Bleu

Рейтинг : 4.3 ⭐

Один из самых милых и очаровательных баров в Париже, который стоит посетить тем, кто ищет уютную атмосферу и отличный выбор коктейлей.

Заведение расположено на маленькой улочке и украшено цветами и зеленью, что создает приятную атмосферу для отдыха и общения. Здесь можно заказать удивительные коктейли, созданные из местных ингредиентов, включая виски и ром. Также в меню есть разнообразные закуски и аперитивы, идеально сочетающиеся с напитками.

Адрес : 67 Bd de la Bastille, 75012 Париж, Франция

Вебсайт : https://grandbleu-bastille.com/

В общем, Le Grand Bleu – отличный бар в Париже, который предлагает уютную атмосферу, отличный выбор коктейлей и прекрасное место для хорошей компании.

18. Le Moonshiner

Рейтинг : 4.5 ⭐

Интересный вечер в Париже. Источник: Image by Seo_Seungwon from the Pixabay website

Один из самых популярных и интересных баров в Париже, известный своим необычным концептом и качеством напитков. Заведение расположено в подвале пиццерии, и чтобы попасть в бар, нужно пройти через секретную дверь, которая скрывает его настоящий характер.

Здесь вы найдете подлинный интерьер в стиле американских подпольных баров эпохи сухого закона. В меню представлены классические коктейли, а также необычные миксы и инновационный подход к напиткам, созданным искусными барменами.

Адрес : 5 Rue Sedaine, 75011 Париж, Франция

Вебсайт : https://moonshinerbar.fr/

Если вы ищете лучшие бары в Париже, Франции, Le Moonshiner – шикарный вариант. Здесь вы найдете удивительные напитки в уникальной атмосфере, которая оставит незабываемое впечатление.

19. La Compagnie des Vins Surnaturels

Рейтинг : 4.5 ⭐

Один из топ-10 баров в Париже, известный своим большим выбором вин и инновационным подходом к подаче алкогольных напитков. Винная карта достаточно широка – здесь есть как классические, так и экзотические вина из разных регионов. Бар предлагает широкий выбор коктейлей, созданных из свежих и органических ингредиентов.

Изюминкой этого заведения модный современно-классический интерьер, который создает элегантную и уютную среду для посетителей.

Адрес : 7 Rue Lobineau, 75006 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.experimentalgroup.com/category/wine-bar

La Compagnie des Vins Surnaturels это отличный выбор как для туристических, так и для бизнес поездок, во время посещения Парижа.

20. Bar 228

Рейтинг : 4.5 ⭐

Прекрасный бар в Париже в отеле Meurice вблизи площади Вандом, известный своим классическим интерьером в стиле Людовика XVI, создающий уникальную атмосферу роскоши и утонченности.

Bar 228 – одно из лучших мест, чтобы провести время, наслаждаясь коктейлями и изысканной атмосферой. Здесь вы можете насладиться широким ассортиментом коктейлей, созданных из высококачественных ингредиентов искусными барменами. Особенностью заведения есть бар, где можно наблюдать, как создаются напитки по уникальным рецептам.

Адрес : 228 Rue de Rivoli, 75001 Париж, Франция

Вебсайт : https://www.dorchestercollection.com/paris/le-meurice/dining/bar-228

Bar 228 это отличный выбор как для туристических, так и для бизнес поездок, во время посещения Париж.

В Париже есть много великолепных баров, отличающихся уникальным дизайном, атмосферой и, конечно, напитками самого высокого качества. Если вы хотите попробовать настоящее произведение искусства в бокале, обязательно посетите самые известные бары Парижа, где вы найдете высокий уровень сервиса, отличную атмосферу и вкусные напитки.