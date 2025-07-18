15 найкращих індійських ресторанів у Лондоні: від традиційних рецептів до інноваційних меню

Якщо ви любите індійську кухню, Лондон, Великобританія, розбалує вас неймовірним вибором. Від класичних карі-хаусів до ресторанів із зірками Мішлен, у столиці представлено безліч закладів, де подають найкращі страви індійської кухні. Ви знайдете чудові індійські ресторани в Лондоні та його околицях — від відомих закладів, які десятиліттями готують традиційні страви, до нових амбітних новачків.

Індійські кулінарні традиції представлені в різних частинах британської столиці, але якщо ви шукаєте особливу зону індійської кухні в Лондоні, багато експертів виділяють Мейфер і Сохо. Тут розташовані розкішні ресторани та невеликі кафе з креативною кухнею. Вирушайте слідами спецій, щоб насолодитися традиційними рецептами, регіональними варіаціями та сучасними інтерпретаціями класичних страв. У цьому списку ви знайдете найкращі індійські ресторани Лондона, які демонструють повний спектр регіональних кулінарних стилів Індії та її фантастичні смаки.

Tayyabs

Цей ресторан є одним із найпопулярніших у Лондоні. Джерело: Image Tayyabs.co.uk Цей ресторан є одним із найпопулярніших у Лондоні. Джерело: Image Tayyabs.co.uk

Один із відомих індійських ресторанів Лондона, який давно завоював популярність завдяки сміливим стравам за доступною ціною. Відкритий у 1972 році, він спеціалізується на традиційній пенджабській кухні, і черги за столиком тут не припиняються. Обов’язково спробуйте їхні смажені ягнячі відбивні, які стали лондонською класикою. Решта меню включає різноманітні м’ясні закуски, вишукані карі, пряні супи та інші вражаючі страви, подані в майже гігантських порціях. Не чекайте спокійної атмосфери: цей традиційний індійський ресторан у Лондоні жвавий, переповнений у пікові години та потребує попереднього бронювання на вихідних.

Адреса: 83-89 Fieldgate Street, Whitechapel, London E1 1JU, United Kingdom

Вебсайт: www.tayyabs.co.uk

Rasa

Ще один "ветеран" серед найкращих індійських ресторанів Лондона, який з’явився в середині 1990-х. Rasa відображає сімейні традиції засновника Даса Срідахарана та його спогади про рідне село в Кералі. Це один із найвідоміших вегетаріанських індійських ресторанів у Лондоні. Страви на його меню такі ж яскраві та насичені за смаком, як і глибоко рожеві стіни закладу. Спробуйте різноманітні цікаві закуски та замовте щось незвичайне, наприклад, moru kachiathu — солодко-гостре блюдо з манго та зелених бананів у йогурті з чилі, імбиром і листям карі. Меню цього ресторану в Сток-Ньюїнгтоні різноманітне, а ціни досить бюджетні. Сьогодні це частина мережі, яка включає не лише вегетаріанські заклади, а й ресторани для любителів м’яса.

Адреса: 55 Stoke Newington Church St, London N16 0AR, United Kingdom

Вебсайт: www.rasarestaurants.com

Dishoom

Переступивши поріг цього закладу в Ковент-Гардені, ви опинитеся в жвавому просторі, стилізованому під бомбейське кафе, з вінтажними рекламними плакатами та стельовими вентиляторами. Це найкраще місце для сніданку, якщо ви любите індійську кухню, адже сосисочні ролли з джемом чилі тут чудові. З моменту відкриття у 2010 році Dishoom розрісся до п’яти індійських ресторанів у Лондоні та Единбурзі. Головна принада цього місця — меню, через яке тут утворюються черги. Спробуйте чорний дал-суп і беконовий наан, які стали синонімами найкращої індійської їжі в Лондоні, а також бхел (хрусткий повітряний рис із чатні) та пау бхаджі (смажені булочки з пряним овочевим рагу). Завершіть трапезу вином на розлив і домашнім чаєм.

Адреса: 12 Upper St Martin’s Ln, London WC2H 9FB, United Kingdom (Covent Garden)

Вебсайт: www.dishoom.com

India Club

Цей індійський ресторан на верхньому поверсі Strand Continental не схожий на жоден інший у Лондоні. Він працює за цією адресою з 1946 року і за цей час мало змінився. Інтер’єр зберіг вигляд колоніальних часів: оздоблені металеві ліхтарі, гірчичні стіни та маленькі килимки як яскравий акцент у декорі. Меню ресторану пропонує просту домашню їжу. Порції великі та надзвичайно дешеві. Не пропустіть яєчне карі, яке рідко зустрічається в лондонських ресторанах, а також баклажани та ягняче бхуна. India Club — один із найкраще оцінених індійських ресторанів у Лондоні, який зберігає незмінну атмосферу, але поспішите відвідати його, поки заклад не потрапив під реконструкцію.

Адреса: 143 Strand, London WC2R 1JA, United Kingdom

Вебсайт: www.theindiaclub.co.uk

Bibi

Відвідувачів тут приваблює смачна кухня та цікавий інтер’єр. Джерело: Image Bibirestaurants.com Відвідувачів тут приваблює смачна кухня та цікавий інтер’єр. Джерело: Image Bibirestaurants.com

У серці Мейфера розташований один із найкращих традиційних індійських ресторанів Лондона. Він відображає спогади та сімейну історію шеф-кухаря Чета Шарми. Переступивши важку оксамитову завісу на вході, ви ніби потрапляєте в розкішний вагон поїзда, що подорожує Індією. Інтер’єр у стилі ар-деко виконаний у теплих відтінках горіхового дерева, доповнений лампами та антикварними дзеркалами. Відкрита кухня з ярусним грилем займає центральне місце. Почніть візит із закуски — сирних чипсів із зеленим соусом або фриттерів куркуре, а потім перейдіть до одного з вишуканих страв, наприклад, курки лахорі з соусом із кеш’ю або повітряного рису з ароматом груші та кмину. Чудова індійська їжа в цьому лондонському ресторані доповнюється цікавим чайним меню та асортиментом коктейлів і пива.

Адреса: 42 N Audley St, London W1K 6ZR, United Kingdom

Вебсайт: www.bibirestaurants.com

Gunpowder

Цей індійський ресторан у Спіталфілдсі виглядає досить маленьким. Він пропонує традиційні сімейні рецепти власника Харніта Баведжи з сучасним відтінком. Зазвичай індійські ресторани в Лондоні подають їжу на великих тарілках, але шеф-кухар Нірвал Саве, раніше головний кухар Tamarind у Мейфері, йде проти загальноприйнятих норм. Меню ресторану складається з маленьких порцій найкращої індійської їжі в Лондоні. Тут приблизно 20 страв, що представляють різні регіони Індії. Спробуйте незабутню основну страву з краба, смажену курку тандурі або ягнячі відбивні кашмірського стилю. Є чудові вегетаріанські варіанти, такі як солодка броколі з гірчицею. На десерт не відмовте собі в задоволенні скуштувати пряний шоколадний торт і масала-чай.

Адреса: 11 White’s Row, London E1 7NF, United Kingdom

Вебсайт: www.gunpowderlondon.com

Tandoor Chop House

Цей ресторан нагадує іранське кафе в жвавому Бомбеї: стіни прикрашені старими фотографіями, підлога викладена монохромною плиткою, а всі панелі з темного дерева. Якщо ви раніше відвідували Dishoom, цей заклад може здатися схожим. Але цей гарний індійський ресторан у Лондоні вражає своєю димною атмосферою та трьома великими печами тандур. Варто відвідати заради чудових м’ясних страв і наанів. Рекомендуємо ягнячі відбивні та гостру курку тікка з чорним перцем. Також можна спробувати запечену в тандурі цвітну капусту. Обов’язково додайте до замовлення кілька різних наанів — ці закуски мають особливу цінність у меню. Вибирайте серед найкращих індійських ресторанів Лондона для вечері з друзями та замовляйте якомога більше різних страв, щоб насолодитися вибуховими смаками.

Адреса: 8 Adelaide St, London WC2N 4HZ, United Kingdom

Вебсайт: www.tandoorchophouse.com

Needoo Grill

Цей індійський ресторан у Лондоні був відкритий у 2009 році колишнім менеджером Tayyabs неподалік від цього закладу. Відтоді він успішно конкурує з ним за звання найкращих ягнячих відбивних. Інтер’єр не вишуканий, із яскраво-червоними стінами, шкіряними лавами та великими телевізорами на стінах, але після того, як ви скуштуєте карі, усе це відходить на другий план. Меню пропонує автентичні страви на основі традиційних пенджабських рецептів, а використання багатьох видів свіжих спецій і трав додає смаку всьому ресторану. Є вегетаріанські страви, а також напої, включаючи кілька видів чаю та лассі. Додайте до замовлення караї та щось особливе, наприклад, ніхарі з ягняти на кістці, бір’яні або ягнячі відбивні.

Адреса: 87 New Rd, London E1 1HH, United Kingdom

Вебсайт: www.needoogrill.co.uk

Gymkhana

Цей ресторан із зіркою Мішлен у Мейфері має репутацію найкращого індійського ресторану в Лондоні. Після пожежі він зазнав реконструкції, але атмосфера елітного британсько-колоніального джентльменського клубу в Індії залишилася незмінною. Gymkhana поділений на два поверхи. Перший, де розташовані ресторан і бар, натхненний особняками Калькутти та Пондічеррі: палітра нефритово-зеленого, поліроване темне дерево та багаті тканини з принтами. Спускаючись дзеркальними сходами на нижній поверх, ви потрапите в зал із тонкими елементами північноіндійської архітектури та яскравими кольорами. Їжа тут така ж шикарна й дорога, як і оточення. Замовте дегустаційне меню, щоб скуштувати якомога більше смаків, від самос до кардамонового кхіру та пудингу з манговим сорбетом. Як і в більшості індійських ресторанів Лондона, порції щедрі, тож приходьте голодними.

Адреса: 42 Albemarle St, London W1S 4JH, United Kingdom

Вебсайт: www.gymkhanalondon.com

Jamavar

Якщо ви плануєте романтичну вечерю, оберіть цей найкращий індійський ресторан у Лондоні. Інтер’єр із високими стелями, панелями з темного дерева та латунними світильниками ідеально підходить для особливого вечора. Не менш вражаюче меню шеф-кухаря Сурендера Мохана, яке відображає його любов до автентичних рецептів із різних регіонів Індії. Усі страви вишукано приправлені, але особливу увагу варто звернути на морепродукти. Спробуйте розкішні гребінці з хрустким повітряним рисом або тікка з морського окуня, запеченого в тандурі. Десерти не менш вишукані, наприклад, манговий расмалай — бенгальський делікатес із сиру та манго на основі пшеничних бісквітів. Jamavar — один із найкращих індійських ресторанів Лондона, з відповідною ціною, але сервіс і якість їжі відповідають статусу.

Адреса: 8 Mount St, London W1K 3NF, United Kingdom

Вебсайт: www.jamavarrestaurants.com

Cinnamon Kitchen

Здивуйте себе поєднанням британських продуктів та індійських спецій. Джерело: Image Bibirestaurants.com Здивуйте себе поєднанням британських продуктів та індійських спецій. Джерело: Image Bibirestaurants.com

Розташований у колишньому складі спецій Ост-Індійської торговельної компанії, цей вишуканий індійський ресторан у Лондоні відкрився у 2008 році й приніс нову хвилю кулінарних інновацій на гастрономічну сцену міста. Енергійна атмосфера підтримується відкритою кухнею та грилем тандур, а меню кидає виклик традиціям, поєднуючи індійські спеції з найкращими британськими інгредієнтами. На чолі кухні стоїть один із найвпливовіших шеф-кухарів Індії, Вівек Сінгх, який додає свій фірмовий стиль до меню. Спробуйте закуски вуличної їжі, карі або щось веганське. Їжа в цьому популярному індійському ресторані в центрі Лондона добре продумана, а меню змінюється сезонно.

Адреса: 9 Devonshire Square, London EC2M 4YL, United Kingdom

Вебсайт: www.cinnamon-kitchen.com

Bombay Bustle

Інтер’єри цього філіалу Jamavar натхненні жвавими вулицями та знаменитими залізницями. Обідні зони нагадують сидіння у вагонах поїзда, а вивіски схожі на залізничні. Зі столами, освітленими масляними лампами, дахом, що нагадує арку величезного каравану, та темними дерев’яними підлогами, круті індійські ресторани Лондона, як цей, здаються взятими з книги про колоніальні інтер’єри, але з більш стильним відтінком. Ресторан наповнений гучними розмовами та димними ароматами. Приходьте сюди за маленькими порціями та колекцією джин-коктейлів. Додайте до вечері фриттери бхаджі з зеленим чилі та червоною цибулею, пряні качині доси та одну з страв із тандура, наприклад, курячий чаат масала або ягнячі відбивні в корнуольському стилі. Ціни досить помірні для Мейфера, з обідніми сетами від £16–£19. Атмосфера яскрава та весела, тож це хороший вибір для вечері з коктейлем і найкращою індійською їжею в Лондоні.

Адреса: 29 Maddox St, London W1S 2PA, United Kingdom

Вебсайт: www.bombaybustle.com

Lahore Kebab House

Якщо судити строго, цей заклад слід класифікувати як пакистанський, а не індійський ресторан у Лондоні, але якщо ви фанат карі, ви будете задоволені візитом. Це невеликий заклад, тож на вихідних біля дверей шикуються черги. Але не розмір, а пенджабські смажені м’ясні страви та щедрі порції карі з гхі приваблюють відвідувачів здалеку. Спробуйте фірмові страви — рекомендуємо ніхарі та сухе ягняче карі, ягнячі відбивні з горою солодких цибулевих бхаджі або масляний наан. Декор досить спартанський, без надмірностей, із головним акцентом на відкритій кухні. Ціни помірні, а сервіс уважний, тож ви насолодитеся найкращою індійською їжею в Лондоні та атмосферою.

Адреса: 2-10 Umberston St, London E1 1PY, United Kingdom

Вебсайт: www.lahorekebabhouse.com

Amaya

Цей вишуканий індійський ресторан у Лондоні робить акцент на спільних тарілках різного розміру. Їх ставлять на ваш стіл прямо з гриля та тандура. Обідній зал і коктейль-бар ресторану оформлені в спокусливій комбінації темного дерева, теракотових статуй, чорного граніту та сучасного мистецького декору. Amaya спеціалізується на стильних паніндійських тапас, нещодавно додавши до меню смажені курячі стегна з куркумою та лаймовим соком. Також варто спробувати лакхнайський ягнячий какорі-кебаб, домашній панір і курячу корму з ароматом кардамону. Атмосфера дружня та жвава, а персонал привітний і готовий допомогти з вибором столика біля кухні, щоб ви могли милуватися роботою шеф-кухарів.

Адреса: Halkin Arcade, 19 Motcomb St, London SW1X 8JT, United Kingdom

Вебсайт: www.amayalondon.com

Brilliant

Цей ресторан пропонує лондонцям насолоду від пенджабської кухні. Джерело: Image Brilliantrestaurant.com Цей ресторан пропонує лондонцям насолоду від пенджабської кухні. Джерело: Image Brilliantrestaurant.com

Ще один представник найстаріших хороших індійських ресторанів у Лондоні, який майже 50 років приймає гостей у Саутхоллі. Сім’я власника Ананда походить із Кенії, і це відображено в меню, зокрема у вигляді закусок із тилапії та чипсів із кореня маніоки. Але саме зразкові пенджабські рецепти є основою ресторану та допомогли йому здобути визнання. Це сімейний бізнес третього покоління, але їхні страви незмінно зберігають баланс пенджабських і кенійських нот. Почніть трапезу з яєчного масала, а потім продовжите ягнячим палак зі шпинатом або курячим караї меті. Цей чудовий індійський ресторан поблизу Лондона розташований далеко від центру міста, але залишається улюбленим серед місцевих.

Адреса: 72-76 Western Rd, Southall UB2 5DZ, United Kingdom

Вебсайт: www.brilliantrestaurant.com