Зеленський готовий говорити з Путіним, але це не виглядає реалістично

У своєму інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану Володимир Зеленський не виключив можливості перемовин із Путіним, якщо це буде потрібно для завершення російсько-української війни

Ця заява, швидше, розрахована не на Путіна, а на американського президента Дональда Трампа, який, як відомо, намагається весь час перевірити, хто ж з двох лідерів — Зеленський або Путін, більш схильний до виконання його мирного плану. Плану, про деталі якого ми поки що нічого не знаємо і, ймовірно, найближчими днями не дізнаємося.

Як відомо, сам Путін абсолютно не бажає жодних розмов з українським президентом, якого він вважає нелегітимним. Ба більше, Путін говорив, що якщо виникне необхідність у російсько-українських перемовинах, а варто нагадати, що у Кремлі висувають такі вимоги до цих перемовин, які швидше нагадують капітуляцію України, то він готовий відправити на перемовини із Зеленським якихось там своїх людей. Однак угоди за підсумками таких перемовин Зеленський підписувати не може, бо є нелегітимним очільником України, а замість нього це має зробити голова Верховної Ради.

Путін, який з незрозумілих причин вважає, що саме він визначатиме, хто в Україні легітимний, а хто ні, вимагає також скасування указу президента України, який констатує неможливість перемовин з ним, як з президентом Російської Федерації. Однак і цей указ, з точки зору Путіна, має скасовувати не Зеленський, а голова Верховної Ради України.

Якщо врахувати цю позицію російського президента, ми зрозуміємо, що перемовини між ними та президентом України не виглядають реалістично. Але заява Зеленського має переконати американського президента Дональда Трампа, якщо останньому це, звичайно, цікаво, що українська сторона готова погоджуватися з його уявленнями про те, як має відбуватися мирний процес. Зеленський також говорив, що українці усвідомлюють те, що вони не можуть повернути собі контроль над всіма територіями, окупованими Російською Федерацією, однак ніколи не визнають юридично того факту, що ці території є невіддільною частиною Росії.

Як відомо, у російської сторони абсолютно інше бачення ситуації, яке полягає в тому, що Україна має не тільки визнати, що Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька область і Автономна Республіка Крим є суб'єктами Російської Федерації, але і вивести свої війська з тих територій в цих регіонах, які сьогодні контролюються легітимним українським урядом. Зараз абсолютно незрозуміло, чи будуть у Москві вважати поступкою той факт, що Україна не збирається шляхом силовим повертати собі контроль над цими територіями й таким чином погодиться на припинення вогню на лінії зіткнення військ.

Поки що від російського керівництва ми не бачили жодних заяв, пов'язаних із готовністю Кремля погодитися із таким розвитком подій. Можливо, якби російський наступ на українських територіях зупинився, у Москві поставилися б більш серйозно до такого сценарію призупинення російсько-української війни. Однак очевидно, що сьогодні говорити про реалістичність такого сценарію ще зарано. Можливо, на позицію Володимира Путіна вплине позиція американського президента Дональда Трампа, якщо контакти між двома очільниками дійсно відбудуться і призведуть до якихось реальних результатів.

Зеленський також говорив у цьому інтерв'ю про те, що готовий до ситуації, в якій Україна не буде членом НАТО. Але в цій ситуації, як підкреслив український президент, потрібно зробити все можливе, щоб Україна мала гарантії безпеки. Під цими гарантіями безпеки Зеленський має на увазі насамперед повернення Україні ядерної зброї.

Відразу скажемо, що така пропозиція навряд чи буде сприйматися як реалістична західними урядами. І якщо ідея про готовність перемовин із Путіним може позитивно бути сприйнята Дональдом Трампом та його командою, так ідея про повернення Україні ядерної зброї може нажахати американського президента та його найближче оточення.

Однак з іншого боку, можливо, коли Зеленський говорить про повернення Україні ядерної зброї, він таким чином підвищує ставки щодо євроатлантичної інтеграції України. Як відомо, Дональд Трамп неодноразово говорив про те, що усвідомлює стурбованість Росії з приводу бажання України приєднатися до НАТО. В цій ситуації стурбованість Росії з того приводу, що Україна буде ядерною державою, має бути зрозуміла американському президентові ще більше.

І це навряд чи той шлях, на який хотів би вступити Дональд Трамп, коли він говорить про врегулювання російсько-українського конфлікту. Ну, і це все в принципі означає, що якогось реального плану завершення війни ані у Зеленського, ані в американської адміністрації поки ще немає. І ми взагалі з вами не знаємо, чи існуватиме в осяжному майбутньому такий план. І саме тому інтерв'ю українського президента виглядає таким міксом, з одного боку, бажання погодитися із миротворчим підходом американського президента, а з іншого — підняти ставки в ситуації, коли Дональд Трамп раптом піде на якісь серйозні поступки російському президенту Володимиру Путіну.

Те, що ми спостерігаємо з погляду якихось шляхів до врегулювання російсько-українського конфлікту, можна схарактеризувати простим словом — хаос, який, в принципі, схарактеризує все, що відбувається у світі з дня інаугурації Дональда Трампа.

Ймовірно, цей хаос не виглядатиме так очевидно в разі, якщо американська дипломатія почне практичні кроки з презентації тих планів закінчення війни, які мають в майбутньому існувати у Білому домі.

Вже у лютому представник Трампа з врегулювання російсько-українського конфлікту Кіт Келлог обіцяє презентувати пропозиції американської адміністрації на Мюнхенській конференції. Ми очікуємо і контактів Дональда Трампа як з Володимиром Зеленським, так і з Путіним.

Однак, якщо подивитися результати зустрічі президента США з прем'єр-міністром Ізраїлю, від яких також очікували якоїсь реалістичної ідеї щодо припинення війни на Близькому Сході, то зараз ми можемо сказати, що ця зустріч не зменшила, а тільки посилала хаос у регіоні, і з точки зору заяв самого Трампа, і з точки зору очікувань, що ж може відбутися у найближчому майбутньому. І я можу бути майже переконаний, що подальші події навколо закінчення російсько-української війни, якщо Дональд Трамп буде виголошувати якісь власні, конкретні пропозиції, дійсно можуть стати шляхом не до послаблення, а до посилення хаотичної ситуації і в нашому регіоні світу.