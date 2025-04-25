Захисники України успішно ''полювали'' на російські комплекси РЕБ: чому ворог завів їх у зону ризику

У зоні бойових дій українські війська протягом всього одного тижня знищили три російські комплекси РЕБ "Борисоглєбськ-2". Така купність і системність знищення саме цих, досить специфічних і рідкісних на сьогодні для РОВ комплексів, викликає низку питань.

Перш за все – що таке РБ-301Б "Борисоглебськ-2"? Це російський комплекс радіоелектронної боротьби, призначений для придушення систем супутникового зв'язку та радіонавігаційних систем КХ і УКХ діапазонів, глушення сигналів GPS. Складається з пункту управління Р-330КМВ у складі станцій перешкод Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934БМВ та Р-325УМВ. Як шасі використовують тягачі МТ-ЛБ.

Розробка "Борисоглєбськ-2" розпочалася у 2004 році, а прийнятий до складу російських військ він був у 2013-му. Але це зовсім не означає, що це новий російський РЕБ. Ні. Це по суті модернізований старий радянський Р-330 "Мандат".

За час свого існування "Мандат" пройшов кілька етапів модернізації, а саме:

– Р-330Б "Мандат-Б", коли комплекс стали розміщувати на шасі МТ-ЛБ;

– Р-330У "Укол" 1985 року;

– Р-330 "Борисоглєбськ" 1999 року.

Тобто фактично ми з вами говоримо не про якийсь засіб радіоелектронного придушення, що "не має аналогів у світі", а про комплекс, що існує вже пів століття і модернізований у міру оновлення та надходження технологій.

Участь РБ-301Б та втрати у війні в Україні.

Вперше комплекс "Борисоглєбськ-2" був верифікований у війні проти України в селі Брянка в Луганській області в далекому 2015 році. Але в ході повномасштабного вторгнення ці комплекси стали застосовуватися куди активніше.

Згідно з тільки верифікованими даними, в 2022-2024 роках було знищено дев'ять одиниць РБ-301Б "Борисоглєбськ-2". Один з комплексів був узятий як трофей. Якщо говорити про станції перешкод Р-934БМВ, то їх було знищено п'ять. При цьому ще дві були пошкоджені, а одна взята як трофей. Але кількість незадокументованих втрат у РОВ у цій категорії техніки набагато вища.

Варто до всього додати ще й те, що з 2004 по 2013 роки російська армія отримала вісім комплексів "Борисоглєбськ-2". Іншими словами, виробництво, а точніше модернізація старих радянських систем, здійснювалася в темпі одна система на рік?

Втрати 2025 року – про що йдеться?

Дуже примітно, що деякі зі знищених за попередній тиждень комплексів "Борисоглєбськ-2" аналізувалися за допомогою fpv-дронів. Тобто перебували у ближній зоні ураження.

І, здавалося б, навіщо до ближньої лінії боєзіткнень підганяли настільки дорогий і непростий у виробництві комплекс РЕБ? Очевидно, що російські окупаційні війська таким чином намагалися ввести паритет у застосування саме fpv-дронів, які останні тижні вони використовують у межах однієї тисячі на добу. Але навіть за такого разючого зростання застосувань вони не досягають рівня Сил оборони України. І одними лише "Борисоглібськ-2" це здійснити не вийде.

Крім того, ці комплекси могли бути підведені до ближньої зони бойових дій і задля придушення системи управління. І така ризикова зона була задіяна, оскільки інші засоби, м'яко кажучи, або зараз не дієві, або їх недостатньо для масового застосування.

Ну і останнє питання: якщо "Борисоглєбськ-2" стали закидати в такій кількості в зону ризику, то що з подібних систем може бути знищено ударами СОУ найближчим часом?

Номенклатура

Варто зазначити, що з виробництвом комплексів РЕБ у Росії ситуація все-таки краща, ніж з танками – як у кількості, так і в якості. Але мається на увазі процес виробництва з нуля, а не відновлення (з урахуванням пропорції наявних модифікацій).

А втім, серед майбутніх цілей Сил оборони України цілком можуть виявитися схожі за функціоналом системи Р-330Ж "Житель" та Р-330М1П "Діабазол", АСПП Р-934Б "Сініца" або 1Л262Е Ртуть-БМ, 1РЛ257 "Красуха-4 інші РБ-636 "Свєт-КУ", "Палантін", РП-377ЛА "Лорандіт" та інші.

За час існування СРСР і після нього було зроблено досить багато систем – як зі схожим, так і з відмінним функціоналом. Багато в чому тому, що існувала конкуренція і була відсутня, як би це дивно не звучало, єдина для радянських РЕБ уніфікація. Саме тому серед російських систем і таке розмаїття – відрізняється деталями, але глобально суті не змінює.

Тим не менш, комплекси радіоелектронної боротьби як у радянських військах, так і в російських завжди були елітною та дуже дорогою категорією. І якщо їх настільки близько підтягують до лінії бойових зіткнень, особливо зараз, це може говорити або про гострий дефіцит РЕБ через вкрай високі втрати або про те, що технічно вони не справляються з поставленими завданнями.

І хай там як, але обидва ці моменти не можуть бути негативними для нас. Виснаження РОВ йде чітко за планом – без "перемир'я".

Матеріал опубліковано в межах спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив".