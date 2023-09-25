Заряджання Макбук, коли відключили електрику: лайфхаки для користувачів

В умовах настання чергової тривожної та важкої зими, знову стають актуальними питання енергоефективності. Ворог не готується відступати від своїх підступних планів, тому потрібно бути готовими до планових та екстрених відключень електрики. Досвід попередньої зими показав, що працювати в інтернеті за відсутності світла цілком можливо. І навіть можна заряджати ноутбук від повербанку.

Зарядка Макбука від повербанку

MacBook від Apple – один із найпопулярніших ноутбуків на ринку України. Користувачі цінують його за неперевершену потужність, компактність та ергономіку. Ноутбук Епл тішить і тривалою автономністю. Але якщо екстрене відключення світла затягується, можете зарядити його від повербанка. Цей лайфхак стане в нагоді і любителям працювати поза домом або офісом далеко від найближчої розетки.

Підключення Макбука до повербанку вимагатиме наявності відповідного USB-C кабелю. Деякі сучасні моделі повербанків оснащені спеціальними роз'ємами, призначеними саме для заряджання ноутбуків.

Як вибрати повербанк для ноутбука Епл

Якщо ноутбук має батарею ємністю 50 ВтЧ, необхідно підійти до вибору повербанка з розумом:

Потужність і ємність: Щоб повністю зарядити Макбук, вибирайте пристрій з ємністю не менше 50-60 ВтЧ. Якщо перевести в міліампер-годинник, це вийде приблизно 30 мАг Вихідна потужність: Повербанк повинен підтримувати вихідну напругу 20V та струм 2.25A, що відповідає потужності 45W. Наявність USB-C PD: Цей протокол дозволяє заряджати пристрої максимально швидко та безпечно. Якість збирання та захист: Додаткові функції, такі як захист від перегріву та короткого замикання, дуже бажані. Бренд та гарантія: Ставте на відомі марки з гарними відгуками та тривалою гарантією.

Звичайний повербанк від смартфона також можна використовувати, але доведеться ставити його на максимально високі значення сили струму та напруги. Він навряд чи зарядить ноутбук Епл повністю. Але ви зможете поповнити заряд, щоб дочекатися появи світла.

Альтернативні шляхи: інші способи заряджання Макбука

Зарядка ноутбука Епл від повербанка - найпростіший і перевірений на практиці спосіб. Але цілком можливо використовувати інші методи:

Автомобільні інвертори для заряджання ноутбука: Перетворюють напругу від автомобільного акумулятора 220V, дозволяючи підключити зарядний пристрій Макбука.

Сонячні зарядні пристрої з акумулятором (повербанком): Відмінний варіант для мандрівників, що перетворює сонячне світло на електроенергію.

Резервні акумулятори: Компактні пристрої, які можна підключити безпосередньо до Макбука.

Станції зарядки в громадських місцях та “Пунктах Незламності": У спеціально обладнаних наметах, кафе, бібліотеках, супермаркетах тощо є станції швидкої зарядки для різних пристроїв.

Попередня зима показала, що українці не залишать один одного у біді та допоможуть зарядити гаджети для роботи навіть у найскладніших умовах.

Ефективне використання батареї ноутбука Епл

Швидкий розряд багато в чому обумовлений діями свого користувача. Щоб працювати на одному заряді максимально довго, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

Регулювання яскравості екрана: Зменшення яскравості екрана зменшує споживання енергії.

Закриття зайвих програм: Працюючі у фоновому режимі програми активно витрачають заряд.

Вимкнення бездротового з'єднання: Якщо Wi-Fi або Bluetooth не використовуються, краще їх вимкнути.

Вибір режиму енергозбереження: У налаштуваннях MacOS є спеціальний режим, що зменшує споживання енергії.

Регулярне оновлення системи: Нові версії MacOS часто містять оптимізацію, спрямовану на ефективне використання батареї.

Заряджання Макбука в умовах відсутності електрики може стати викликом, але знаючи основні способи та принципи, це завдання можна успішно вирішити. Головне завжди бути готовим і мати під рукою потрібні аксесуари.