Навіщо Путін обзиває Трампа Гітлером?

Путін (через Лаврова), фактично, обізвав Трампа Гітлером. Після чого натякнув, що має рівний Трампу статус і готовий разом працювати над старим ООН-центричним світовим порядком.

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Лавров: "Правовим фундаментом багатополярного світу має стати Статут ООН.

Назва концепції "Америка насамперед" несе у собі тривожне співзвуччя з гаслом гітлерівського періоду "Німеччина понад усе", а ставка на "встановлення миру за допомогою сили" може остаточно поховати дипломатію.

"Росія готова до спільної чесної роботи щодо узгодження балансу інтересів та зміцнення правових засад міжнародних відносин".

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Маємо пам'ятати: режим Путіна у принципі не передбачає неузгоджених заяв офіційних осіб. Тобто, це Путін назвав Трампа Гітлером. Що виглядає нонсенсом на тлі попередніх заяв і натяків на особисті хороші стосунки з Трампом, на якісь приватні розмови і домовленості на користь Росії...

Якщо, звісно, не припустити, що концепція Трампа встигла за останні тижні кардинально помінятись. На тлі глибокого задоволення результативністю політики швидкого жорсткого тиску Трамп цілком міг вирішити, що дипломатичний обмін обіцянками і поступками з Путіним йому ні до чого. У сенсі, весь розрахунок Путіна на приватні домовленості рівних накрився мідним тазом.

Бо Трампу він не "рівний" за жодних умов: 47-й президент США вважає такі припущення особистою образою. Як і припущення, що Росія "рівна" США. Та може бути допущена до "спільної чесної роботи" з поділу зон впливу у світі.

Ну і останні вже запроваджені рішення Трампа (зокрема, щодо ВООЗ і виведення США з Ради ООН з прав людини із забороною подальшого фінансування) вказують, що підгодовану Росією ООН він вважає шкідливим рудиментом, а не глобальним авторитетом і тим більше не ефективним інструментом розв'язання проблем.

Отже, Путін через Лаврова як мінімум один раз публічно образив Трампа – оцією вказівкою на рівність і необхідність ділити вплив ще й з Путіним. Бо щодо порівняння з Гітлером навряд чи хтось може бути впевнений, що а) Трамп зрозуміє, у чому тут фішка; б) Трамп сприйме як образу.

Але головний меседж Путіна Трамп не міг не вловити. Отже, Путін руйнує очікуваний приязний діалог з Трампом щодо України і санкцій. І причин це робити в Путіна нема – окрім ситуації, коли йому повідомили, що насправді вже все і так зруйноване.

Домовленостей не буде, Трамп обрав жорстокий тиск, який виправдав себе з Панамою, Мексикою і Канадою, застосований до ПАР, КНР і ЄС.

Звісно, все ще може змінитись – якщо Китай і Європа знайдуть якісь механізми протидії тиску чи нівелювання наслідків. Але Трамп відомий злопам'ятністю. Він не забуде жодного наїзду.

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Свіжі повідомлення: "Трамп заявив про "хороші розмови" у контексті війни в Україні".

Отже, або ці "хороші розмови" були не з Кремлем. Або вони були "хорошими" не для Путіна. Якщо отакі тези спустили Лаврову для озвучування.