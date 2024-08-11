Навіщо Лукашенко відправив війська на кордон з Україною

Про грізні заяви Лукашенка:

1. Лукашенко не міг відреагувати інакше. Після його гнівних заяв, що він може навіть закрити посольство - Росія не зможе йому зробити предʼяви. Навіть кулуарні.

2. Висування військ до кордону України - це ні про що. Він не збирається воювати. Він демонструє гнів (і демонструє його росіянам). І поки це гра. При бажанні, можна навіть знайти елементи сміху над РФ, бо висунули Полонез, який так потрібен Росії, але його Білорусь і Китай (точніше просто Китай) не продають РФ. Тому росіяни й торгуються зараз з Іраном.

3. Головне, на що треба звертати увагу - навчання з РФ і перекидання військ РФ. Поки цього немає.і перекидання військ не робиться за один день.але ще раз повторюся: дозвіл на перекидання чи не перекидання військ дасть не Мінськ, а Пекін.

4. Ще раз наголошу: головну роль у позиції Лукашенка щодо дозволу чи не дозволу на повторне вторгнення через Україну для РФ, зараз відіграє Китай.. Поки нічого не говорить про те, що Китай дає добро.