Ядерний шантаж Путіна більше не працює

На третьому році повномасштабної російсько-української війни (основного фронту 4-ої світової війни) Путін зазнав вирішальної поразки у найвищому контурі глобального протистояння – психологічному. Припинив працювати його багаторічний ефективний стратегічний інструмент війни – ядерний шантаж.

Далі текст мовою оригіналу

Когда глава ядерной державы начинает угрожать использовать ядерное оружие для достижения какой-либо локальной геополитической цели, возможны два объяснения такого поведения.

Первое – он шахид-безумец, действительно готовый нанести ядерный удар, уничтожить миллионы людей и погибнуть в результате ответного удара самому вместе с миллионами своих соотечественников. ("Мы в рай, а они просто сдохнут").

И другой вариант – он расчетливый террорист, полагающий, что противная сторона, обладающая не меньшим арсеналом ядерного оружия, ужаснется перспективе гибели миллионов людей, уступит в конкретном политическом конфликте и заплатит ему требуемую цену. И как следствие, в конце концов, уйдет из мировой истории.

Так именно и происходило последние лет пятнадцать. Запад и после нападения на Грузию, аннексии Крыма и массовых преступлений российских войск в Украине, ограничивал реальную военную помощь героически сражавшейся за свободу всего Запада Украине трусливыми красными линиями: "Ни в коем случае не допустить эскалации конфликта, перерастания его в европейскую войну, нашего столкновения с ядерной державой".

В конце зимы 2023-24-го подобные настроения вкупе с многомесячной блокадой американских поставок оружия в Украину привели к реальной возможности прорыва рашистами украинского фронта. Стратегическая угроза, нависшая нал всем Западом, заставила мобилизоваться, казалось бы, уже окончательно ушедший на пенсию Свободный мир.

Две синхронных концептуальных революции – в Европе Президента Франции Макрона и в США лидеров рейгановского крыла республиканской партии (Маккол, Роджерс, Тернер) весной 2024 года полностью изменили политический и психологический контекст противостояния Свободного мира и путинских террористов.

Сегодняшняя позиция Запада наиболее емко выражается формулой, звучавшей лейтмотивом недавней встречи союзников в Нормандии: "Путин – это Гитлер сегодня". Соответственно, заявленной целью войны в Украине для Запада является нанесение безоговорочного поражения гитлеровской России.

Для реализации этой цели Запал стирает одну за другой наложенные им на себя красные линии самоограничений.

Путин превратил себя в посмешище постоянным повторением пустых ядерных угроз. Как заметил на днях генсек NATO Столтенберг, "Путин каждую неделю уничтожает кого-нибудь ядерным оружием".

А Макрон напомнил ему (Путину), что Франция тоже ядерная держава. И кстати обрадовал его известием, что французские военнослужащие уже участвуют в военных действиях в Украине – они в частности обслуживают поставленные Францией ракеты SCALP.

И как развитие этой тенденции Запад разработал и представил городу и миру прозрачный, убедительный и я бы сказал убийственный для врага план полного уничтожения в кратчайшие сроки его группировки в центре тяжести (по Клаузевицу) войны – Крымском полуострове.

Вся эта информация лавиной обрушивается в последние недели на неокрепшие мозги фанатичных путинских почитателей – Z-патриотического быдла. В этой среде начинает как лесной пожар распространяться страшное для политического будущего Путина подозрение: "Царь не настоящий!".

Путин осознает эту опасность и он вынужден кардинальным образом изменить свое личное целеполагание. Властелина мира из него не получилось. Сегодня экзистенциальной для него в прямом смысле слова является задача сохранить власть в проигравшей войну стране. Решить ее можно только единственным способом:

Упредить катастрофическую для него лично и неизбежную сегодня в военной логике потерю Крыма, закрепив за рейхом политическими средствами с помощью своей агентуры на Западе значительный кусок украинской территории, включая Крым.

Этот результат он не без оснований надеется продать своему пиплу как почетную ничью, которую ему удалось добиться в условиях повального воровства и измены генеральской верхушки.

Но в сегодняшней пост-нормандской атмосфере на Западе нет ни одного действующего политика, готового оказать диктатору эту услугу. И он в отчаянии хватается за свою последнюю карту – "Дональд Трамп".

И тот немедленно выскакивает как черт из табакерки именно с таким планом окончания войны, подготовленным его советниками. Более того, он настолько входит в отчаянное положение своего заказчика, что обещает реализовать этот замечательный план не 21.01.2025, а немедленно 06.11.2024(?!).

Трамп с бешеной энергией ведет свою избирательную кампанию, страстно желая оказаться в овальном кабинете Белого Дома и отомстить всем своим обидчикам. И в это же самое время он предпринимает шаг, противоречащий всей логике предвыборной борьбы. Он раскалывает республиканскую партию, выступая против ее истэблишмента, избравшего справедливую критику президента Байдена за его неготовность нанести безоговорочное поражение России, одним из центральным тезисов своей избирательной платформы. Трамп же критикует Байдена за "выброшенные на поддержку Украины деньги" и еще за то, что этой поддержкой Байден "поставил мир на грань ядерной войны". В который раз Трамп озадачивает наблюдателей своим необъяснимым рациональными мотивами путинофильством.

Может быть ключ к разгадке в том знаменитом перформансе 16 июля 2018 года в Хельсинки. Тогда после двухчасовой встречи один на один на сцене появились два государственных деятеля – субтильный человечек с глумливой улыбкой гопника и гораздо более крупный джентльмен, явно находившийся в состоянии грогги.

При взгляде на эту парочку ни у кого из десятков миллионов телезрителей не возникало сомнений, кто из них доминантный самец в этой паре, а кто испытывает глубокую психологическую зависимость от партнера.

P.S. Катастрофический провал Байдена на вчерашних дебатах увеличил шансы Трампа на возвращение в Белый Дом. Значит Глубинный Свободный Мир (Макрон, Маккол, Роджерс, Тернер...) должен реализовать сценарий Победы Украины до 5 ноября 2014 года.