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Ядерні погрози Путіна. Байден дасть задню?

Олег ПостернакОлег Постернак

Ядерні погрози Путіна. Байден дасть задню?
Ядерні погрози Путіна. Байден дасть задню?

Одразу скажу, що ставитись до цього безтурботно — інфантилізм. Хоча й бити на сполох та кричати "караул" також не варто.

Одна справа — заява воєнного злочинця з її міжнародними наслідками, інша справа — безпосередні зміни самого документу, в цьому випадку — воєнної доктрини РФ і Основ державної політики у сфері ядерного стримування.

Хтось з нас у стані буддистського спокою зауважить, що Путін це зробив, щоб черговий раз залякати Захід, але Захід вже втомився від ядерних погроз Кремля і більшість "червоних ліній" давно вже перейдено. Тому ця бравада виявиться непоміченою.

Е ні. Захід дійсно втомився від погроз. І "червоні лінії" Путіна дійсно перейдено. Але одна справа, коли лунають пришелепкуваті заяви "нікого і звати його ніяк" Медвєдєва, а інша справа — зміна ядерного документа з акцентом на міжнародну реакцію та аудиторію, яка схильна буде сприйняти це як надзвичайну подію.

Повірте, зараз західні медіа вибухнуть агресивною кампанією засіювання страхом громадської думки. І кількість тих, хто скаже, що ми на порозі ядерної війни зросте в прогресії. А кількість тих, хто так подумає — ще більше. А звідси — ідея негайно всадити Україну за стіл перемовин із РФ.

З іншого боку, якщо дивитись на заяву незаконного правителя РФ уважно, то уточнення політики у сфері ядерного стримування спрямовані на протидію дозволу Заходу на "далекобій" по РФ.

І тепер хід за Вашингтоном. Байден дасть задню.

Джерело:facebook.com

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