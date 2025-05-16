Високо оцінені готелі в Порту: 8 крутих локацій для ''нестримної'' відпустки

Порту, чарівне портове місто, гармонійно доповнює західне узбережжя Португалії яскравими кольорами та ноткою виразного харизматичного шарму. Його бруковані вузькі вулички, прикрашені автентичною архітектурою, затишними кафе та ресторанами, незмінно приваблюють туристів усіх вікових груп. Оксамитові пляжі з сліпучо-білим піском і соковиті делікатеси португальської кухні допомагають відвідувачам відчути всі переваги південної відпустки в цьому родючому куточку. Порту слугує затишним "притулком" для розкішних готелів, що можуть похвалитися дивовижною кухнею та преміальними зручностями. Місто має стильний вокзал із оригінальними архітектурними елементами і, звісно, чудове вино, яке пропонують для дегустації в барах із багатим асортиментом напоїв. Найкращі готелі Порту відповідають очікуванням найвибагливіших туристів-гурманів і допомагають створити настрій для відпустки з ноткою розкоші.

Перебуваючи тут, знайдіть час, щоб відвідати мальовничу долину Дору з її смарагдовими виноградниками, щоб зануритися в магічну атмосферу цього гостинного, мальовничого регіону. Не забудьте скуштувати сендвіч Франсесінья – чудове поєднання повітряного хліба, в’яленої шинки та сиру.

Прибувши до Порту, може бути складно вирішити, де зупинитися на ніч, щоб рівень сервісу надихав і підтримував позитивний настрій туристів. Наша команда підготувала для вас корисний путівник із коротким описом готелів Порту з найвищими рейтингами, які заслужено здобули визнання як досвідчених, так і початківців-мандрівників. Давайте зануримося в їхню чарівну атмосферу разом.

Готелі Порту славляться ексклюзивним сервісом і королівськими зручностями. Джерело: Freepik

Torel Vanguard

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 з 5)

Перше шикарне місце для проживання в Порту, яке ми хочемо вам представити, – це екстравагантно названий Torel Vanguard. Цей затишний бутик-готель розрахований на 42 гостей із високими вимогами до сервісу. Окрім чудових зручностей, вигідне розташування готелю – ще одна виразна перевага:

За 5 хвилин пішки можна дістатися до вокзалу Сан-Бенту.

Torel Avantgarde зручно розташований неподалік від знаменитого мосту Луїша I.

зручно розташований неподалік від знаменитого мосту Луїша I. Гості готелю насолоджуються п’янкими краєвидами долини річки Дору.

Одна з культових особливостей готелю – креативно оформлені номери, кожен із яких присвячений відомим особистостям світового мистецтва та культури. Забронюйте номер Франсіса Бекона, Чарлі Чапліна чи Дієго Рівери, щоб увібрати потужну енергію слави та харизми знаменитостей. Зануртеся у простору ванну з ароматною піною, і відчуйте, як повсякденні турботи відходять на другий план.

Орієнтир вартості

Вартість бронювання двомісного номера починається від £125 за ніч, що досить розумно для такого стильного закладу з королівськими зручностями.

Вебсайт: https://www.torelavantgarde.com/

Адреса: Rua da Restauração 336, 4050-501 Порту, Португалія

Телефон: +351 22 011 0082

Casa Gran Cruz

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 з 5)

Експерти з подорожей незмінно включають Dom Gran Cruz до десятки найкращих готелів Порту. Цей дизайнерський готель радує гостей розкішним декором і багатою палітрою соковитих відтінків, що підносять гостей на вершину естетичного блаженства.

Натхненний яскравими кольорами португальських вин і десертів, готельєр прикрасив номери відтінками від ніжно-рожевого до насиченого пурпурового. Розкішні спальні з панорамними вікнами та елегантними меблями розподілені по чотирьох поверхах закладу. Візерунчасті орнаменти та вишуканий декор гармонійно вписуються в їхні інтер’єри. Розуміючи, що однієї естетики недостатньо, готель пропонує гастрономічні насолоди в ресторані Casario із привабливим асортиментом страв і напоїв. Тут мандрівники почуваються комфортно, як удома, а майстерно приготовані страви дозволяють насолодитися повним спектром тонких смаків і ароматів Португалії.

Шеф-кухар ресторану, Мігель Кастро Сілва, черпає натхнення з найкращих традицій місцевої та міжнародної кухні, радуючи гостей бездоганним смаком і вишуканою естетичною подачею. Обов’язково спробуйте божественного ската, обсмаженого в панірувальних сухарях із оригінальним пюре із селери, та морського окуня з гострим рисовим гарніром.

Орієнтир вартості

Для бронювання затишного номера в Casa Gran Cruz не потрібен статок – £140 за ніч буде достатньо.

Вебсайт: https://www.grancruzhouse.pt/

Адреса: Praça da Ribeira, Viela do Buraco 19, 4050-132 Порту, Португалія

Телефон: +351 22 766 2270

The Yeatman, Віла-Нова-де-Гая

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 з 5)

Прогуляймося ще одним чудовим готелем Порту з винною тематикою, що пронизує його атмосферу. Його благородна назва, The Yeatman, знайома багатьом мандрівникам, які віддають перевагу романтичним закладам із акцентом на бездоганний сервіс. Переваги The Yeatman очевидні:

Готель може похвалитися вражаючим винним погребом із 25 000 пляшок вишуканих вин.

Елегантно оформлений спа-центр пропонує гостям вишуканий досвід із фірмовими процедурами з виноградних кісточок.

Ресторан із зіркою Мішлен подає розкішні кулінарні шедеври із соковитими овочами та морепродуктами. Професійні шеф-кухарі використовують свіжовиловлену рибу та фермерські продукти для приготування страв.

Широкий вибір напоїв із коктейльного меню – також безперечний плюс.

Готель має добре обладнаний тренажерний зал, хамам, критий басейн і сауну. Ресторан Orangerie із екологічною дерев’яною обробкою запрошує насолодитися тонкими смаками континентальних сніданків і розкішних буфетів. Копчений лосось і тушкована свинина з овочами – смаки, які ви пам’ятатимете ще довго після перебування.

Ресторан Orangerie ділиться своїм кулінарним ''харизматичним'' шармом із гостями. Джерело: Freepik

Дивовижно, але відтворити страви з подібними смаками та ароматами вдома майже неможливо, адже тут за справу беруться кулінарна майстерність талановитих шеф-кухарів ресторану.

Орієнтир вартості

Комфортне перебування в двомісному номері в The Yeatman починається від £135. Деякі пакети пропонують вигідні пропозиції на проживання з дітьми, які проживають безкоштовно до 12 років.

Вебсайт: https://www.the-yeatman-hotel.com/en/

Адреса: Rua do Chupelo (Santa Marinha), 345, Віла-Нова-де-Гая, 4400-088, Португалія

Телефон: +351 220 133 128

Intercontinental Porto

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 з 5)

Розташований у самому серці жвавого району Порту, InterContinental запрошує гостей зануритися у світ бездоганної розкоші та королівських послуг. Розміщений у будівлі колишнього палацу-монастиря, готель може похвалитися розкішно оформленими номерами. Цей топовий готель у Порту не йде на компроміси щодо ексклюзивного дозвілля. Його вітальня, прикрашена в привабливому неокласичному стилі, має розкішні кришталеві люстри Swarovski, стильні меблі з оксамитовою оббивкою та мармурову підлогу. Фотографії старовинних міських пейзажів Порту прикрашають стіни, підкреслюючи контраст між сучасною розкішшю та стриманими архітектурними штрихами минулих років міста.

Родзинкою бару та комфортної обідньої зони є ротаційна художня виставка. Добре обладнані номери готелю прекрасно умебльовані з оригінальними елементами африканського, американського та азійського стилів. Креативні композиції з шовку, рафії та очерету, а також уявні картини Жоржа Курвала додають інтригуючої атмосфери.

Фахівці оздоровчого центру прагнуть покращити самопочуття та духовне оновлення гостей. Вміла команда масажистів і косметологів творить чудеса на благо мандрівників. Бар Das Cardosas запрошує гостей насолодитися вином, вишуканими коктейлями та живою музикою, тоді як ситні страви подаються в Astória із сезонними дегустаціями преміальних напоїв.

Орієнтир вартості

Двомісні номери з безкоштовним Wi-Fi в InterContinental можна забронювати від £167 у низький сезон і від £315 у пік сезону.

Вебсайт: https://www.ihg.com/

Адреса: Praça da Liberdade 25, 4000-322 Порту, Португалія

Телефон: +351 22 003 5600

Casa da Companhia Porto

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 з 5)

У списку 10 найкращих готелів Порту опинилася Casa da Companhia, що граціозно розташувалася в гамірному торговельному районі міста. Ця історична садиба XVI століття дбайливо зберігає таємниці та традиції минулих років, водночас охоче приймаючи нові креативні ідеї.

Регулярно проводяться вражаючі заходи з "відкриття вогню" пляшки портвейну, що дозволяють гостям зануритися в історичне минуле закладу та автентичну культуру портового міста. Просторі номери готелю елегантно оформлені вишуканими меблями та великими дзеркалами в позолочених рамах. У дизайні переважають мінімалістичні тенденції, створюючи легку атмосферу в номерах.

Краєвиди з вікон не менш вражаючі, пропонуючи види на пишні зелені сади та охайні міські пейзажі. Відвідування спа-центру для омолоджувальних процедур допомагає відновити душевну рівновагу та підняти настрій.

Щоб підкріпити тіла мандрівників, ресторан пропонує розкішні делікатеси місцевої та міжнародної кухні. Його теракотові стіни та великі винні полиці викликають справжнє тепло та стимулюють здоровий апетит.

Орієнтир вартості

Перебування в цьому благословенному куточку не розорить – комфортна ночівля в двомісному номері починається від £124.

Вебсайт: https://www.ihg.com/

Адреса: R. das Flores 69, 4050-416 Порту, Португалія

Телефон: +351 22 976 1020

Viña Boutique Hotel

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 з 5)

У царині відомих готелів Порту Viña Boutique Hotel постає як оазис у мальовничій прибережній зоні Дору. Гостей зустрічають затишні номери, прикрашені вишуканим дизайнерським смаком, і чудова кухня ресторану шеф-кухаря Енріке Са Пессоа, відзначеного зіркою Мішлен. Меню ресторану гармонійно поєднує прості страви з кулінарними шедеврами португальської, північноафриканської та азійської кухні.

Кухня бутик-готелю Viña особлива, з акцентом на португальську та азійську гастрономічну сцену. Джерело: Freepik

Перше, що радує гостей по прибутті в готель, – це його чудове розташування. Лише кілька хвилин їзди відділяють готель від вокзалів Кампанья та Сан-Бенту, а комфортний річковий пляж – за п’ять хвилин пішки. Готель пропонує 38 просторих і стильних номерів, кожен із яких оформлений по-різному:

Одна частина номерів має класичні інтер’єри.

Інша частина номерів характеризується барвистими дизайнерськими елементами, натхненними Ральфом Лореном, Крістіаном Лакруа, Hermès і Kenzo. Вони прикрашені дорогими шпалерами, текстурованими тканинами та вишуканими текстильними виробами.

Ванні кімнати мають мармурову обробку з використанням матеріалів від відомих італійських і бразильських брендів. Тропічні душі та туалетні приналежності Jo Malone допомагають гостям відчути переваги королівського водного релаксу.

Орієнтир вартості

Вартість номерів варіюється залежно від сезону і становить від £185 до £255, включаючи безкоштовний сніданок і Wi-Fi.

Вебсайт: https://www.vinhaboutiquehotel.com/

Адреса: R. Fonte da Vinha 383, 4430-487 Віла-Нова-де-Гая, Португалія

Телефон: +351 22 115 4120

Hotel Exmo

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 з 5)

Найпопулярніші готелі Порту розташовані в річковій долині, збагачуючи пейзажі свіжими кольорами та тонкими відтінками. Hotel Exmo із сонячно-жовтим фасадом пропонує 16 просторих номерів, розподілених по 4 поверхах. Номери багато прикрашені елегантними кріслами з оксамитовою оббивкою та функціональними душовими кабінами з фірмовими туалетними приналежностями. Твори мистецтва та скульптури додають нотку екстравагантності та португальського шарму інтер’єрам. Бар із масивними металевими балками та атмосферою лофту запрошує гостей до душевних розмов.

Орієнтир вартості

Проживання в двомісному номері в готелі має розумну ціну, починаючи від £116 за ніч.

Вебсайт: https://oliviahouses.com/

Адреса: Rua do Infante D. Henrique 55-61, 4050-297 Порту, Португалія

Телефон: +351 22 004 6188

Flores Village Hotel & Spa

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 з 5)

Flores Village уособлює найкращі риси готелів Порту, Португалія. Цей надійний притулок від повсякденних турбот розташований на вулиці Руа даш Флореш, знаменитій вулиці міста, викладеній ринками, кафе та ресторанами.

Готель, відкритий відносно недавно в 2014 році, майстерно підкреслює благородство архітектурної споруди XVIII століття, в якій він розташований. Завдяки близькості до набережної гості можуть насолоджуватися неспішними прогулянками вздовж мальовничої річки. Благородство внутрішнього оздоблення підкреслюється величними сходами та настінними фресками в їдальні. Родзинкою готелю є прекрасний спа-центр, що пропонує божественні процедури, включно з винною терапією та масажем шиацу. Гості можуть підтримувати форму в сучасному тренажерному залі та насолоджуватися релаксацією в парній і сауні.

Flores Village робить акцент на простоті дизайну з необхідними зручностями для спокійного відпочинку:

Великі ліжка з хрусткою білою білизною та пухнастими подушками забезпечують королівський відпочинок.

Номери наповнені приємним ароматом свіжозвареної кави завдяки кавомашинам.

Ванні кімнати мають молочно-білий мармур, пухнасті халати та теплі рушники для блаженства мандрівників.

Винний і тапас-бар Páteo das Flores пропонує чудовий гастрономічний досвід, де гості можуть насолодитися смачними делікатесами португальської кухні в оригінальному кулінарному виконанні.

Гостям подають щоденні сніданки з багатим асортиментом пікантних страв. Крім того, вони отримують безкоштовний ароматний чай і каву, соки та вино в затишному лаунджі Flores Village.

Орієнтир вартості

Двомісні номери з безкоштовним сніданком і Wi-Fi можна забронювати від £109 до £150, залежно від сезону.

Вебсайт: https://www.ocahotels.com/

Адреса: R. das Flores 139, 4050-266 Порту, Португалія

Телефон: +351 22 976 9300

Ми склали огляд найкращих готелів у Порту, щоб допомогти вам швидко обрати заклад, який відповідає вашому стилю та настрою. Порту найкраще відвідувати навесні або восени, коли погода тепла.

Обов’язково відвідайте парк Серралвеш і барвисті церкви та собори, щоб насолодитися місцевим шармом. Проведіть трохи часу в Музеї сучасного мистецтва, де ви знайдете оригінальні твори мистецтва з унікальним характером, для по-справжньому приємного досвіду.

Гарного дня та багато яскравих моментів в одному з найкращих туристичних напрямків світу!