Высоко оцененные отели в Порту: 8 крутых локаций для "безудержного" отпуска
Порту, волшебный портовый город, гармонично дополняет западное побережье Португалии яркими цветами и ноткой выразительного харизматичного шарма. Его мощеные узкие улочки, украшенные подлинной архитектурой, уютными кафе и ресторанами, неизменно привлекают туристов всех возрастов. Бархатные пляжи с ослепительно-белым песком и сочные деликатесы португальской кухни помогают посетителям ощутить все преимущества южного отпуска в этом плодородном уголке. Порту служит уютным приютом для роскошных отелей, которые могут похвастаться удивительной кухней и премиальными удобствами. Город имеет стильный вокзал с оригинальными архитектурными элементами и, конечно, замечательное вино, которое предлагается для дегустации в барах с богатым ассортиментом напитков. Лучшие отели Порта отвечают ожиданиям самых взыскательных туристов-гурманов и помогают создать настроение для отпуска с ноткой роскоши.
Находясь здесь, найдите время, чтобы посетить живописную долину Дору с ее изумрудными виноградниками, чтобы погрузиться в магическую атмосферу этого гостеприимного, живописного региона. Не забудьте попробовать сэндвич Франсесинья – великолепное сочетание воздушного хлеба, вяленой ветчины и сыра.
Прибыв в Порт, может быть сложно решить, где остановиться на ночь, чтобы уровень сервиса вдохновлял и поддерживал позитивный настрой туристов. Наша команда подготовила для вас полезный путеводитель с кратким описанием отелей Порту с самыми высокими рейтингами, которые заслуженно получили признание как опытных, так и начинающих путешественников. Давайте погрузимся в их волшебную атмосферу вместе.
Torel Vanguard
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)
Первое шикарное место для проживания в Порту, которое мы хотим вам представить – это экстравагантно названный Torel Vanguard. Этот уютный бутик-отель рассчитан на 42 гостей с высокими требованиями к сервису. Кроме прекрасных удобств, выгодное расположение отеля – еще одно отличительное преимущество:
- Через 5 минут пешком можно добраться до вокзала Сан-Бента.
- Torel Avantgarde удобно расположен недалеко от знаменитого моста Луиша I.
- Гости отеля наслаждаются опьяняющими видами долины реки Дору.
Одна из культовых особенностей отеля – креативно оформленные номера, каждый из которых посвящен известным личностям мирового искусства и культуры. Забронируйте номер Франсиса Бэкона, Чарли Чаплина или Диего Риверы, чтобы впитать мощную энергию славы и харизмы знаменитостей. Окунитесь в просторную ванную с ароматной пеной, и почувствуйте, как повседневные заботы отходят на второй план.
Ориентир стоимости
Стоимость бронирования двухместного номера начинается от £125 за ночь, что достаточно разумно для такого стильного заведения с королевскими удобствами.
Вебсайт : https://www.torelavantgarde.com/
Адрес : Rua da Restauração 336, 4050-501 Порту, Португалия
Телефон : +351 22 011 0082
Casa Gran Cruz
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)
Эксперты по путешествиям неизменно включают Dom Gran Cruz в десятку лучших отелей Порту. Эта дизайнерская гостиница радует гостей роскошным декором и богатой палитрой сочных оттенков, возвышающих гостей на вершину эстетического блаженства.
Вдохновленный яркими цветами португальских вин и десертов, отель украсил номера оттенками от нежно-розового до насыщенного пурпурного. Роскошные спальни с панорамными окнами и элегантной мебелью распределены по четырем этажам заведения. Узорчатые орнаменты и изысканный декор гармонично вписываются в их интерьеры. Понимая, что одной эстетики недостаточно, отель предлагает гастрономические удовольствия в ресторане Casario с привлекательным ассортиментом блюд и напитков. Здесь путешественники чувствуют себя комфортно, как дома, а искусно приготовленные блюда позволяют насладиться полным спектром тонких вкусов и ароматов Португалии.
Шеф-повар ресторана Мигель Кастро Силва черпает вдохновение из лучших традиций местной и международной кухни, радуя гостей безупречным вкусом и изысканной эстетической подачей. Обязательно попробуйте божественного ската, обжаренного в панировочных сухарях с оригинальным пюре из сельдерея и морского окуня с острым рисовым гарниром.
Ориентир стоимости
Для бронирования уютного номера в Casa Gran Cruz не требуется состояние – £140 за ночь будет достаточно.
Вебсайт : https://www.grancruzhouse.pt/
Адрес : Praça da Ribeira, Viela do Buraco 19, 4050-132 Порту, Португалия
Телефон : +351 22 766 2270
The Yeatman, Вила-Нова-де-Гая
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)
Давайте прогуляемся еще одним прекрасным отелем Порту с винной тематикой, пронизывающим его атмосферу. Его благородное название, The Yeatman, знакомо многим путешественникам, предпочитающим романтические заведения с акцентом на безупречный сервис. Преимущества The Yeatman очевидны:
- Отель может похвастаться поразительным винным погребом из 25 000 бутылок изысканных вин.
- Элегантно оформленный спа предлагает гостям изысканный опыт с фирменными процедурами из виноградных косточек.
- Ресторан со звездой Мишлен представляет роскошные кулинарные шедевры с сочными овощами и морепродуктами. Профессиональные шеф-повара используют свежевыловленную рыбу и фермерские продукты для приготовления блюд.
- Широкий выбор напитков из коктейльного меню – также несомненный плюс.
Отель имеет хорошо оборудованный тренажерный зал, хаммам, крытый бассейн и сауну. Ресторан Orangerie с экологичной деревянной отделкой приглашает насладиться тонкими вкусами континентальных завтраков и роскошных буфетов. Копченый лосось и тушеная свинина с овощами – вкусы, которые вы будете помнить еще долго после пребывания.
Удивительно, но воспроизвести блюда с подобными вкусами и ароматами дома почти невозможно, ведь за дело берутся кулинарное мастерство талантливых шеф-поваров ресторана.
Ориентир стоимости
Комфортное пребывание в двухместном номере The Yeatman начинается от £135. Некоторые пакеты предлагают выгодные предложения на проживание с детьми, проживающими бесплатно до 12 лет.
Вебсайт : https://www.the-yeatman-hotel.com/en/
Адрес : Rua do Chupelo (Санта Марина), 345, Вила-Нова-де-Гая, 4400-088, Португалия
Телефон : +351 220 133 128
Intercontinental Porto
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)
Расположенный в самом сердце оживленного района Порту, InterContinental приглашает гостей погрузиться в мир безупречной роскоши и королевских услуг. Расположенный в здании бывшего дворца-монастыря, отель может похвастаться роскошно оформленными номерами. Эта топовая гостиница в Порту не идет на компромиссы по эксклюзивному досугу. Его гостиная, украшенная в привлекательном неоклассическом стиле, имеет роскошные хрустальные люстры Swarovski, стильную мебель с бархатной обивкой и мраморный пол. Фотографии старинных городских пейзажей Порту украшают стены, подчеркивая контраст между современной роскошью и сдержанными архитектурными штрихами прошлых лет города.
Изюминкой бара и комфортной обеденной зоны является художественная ротационная выставка. Хорошо оборудованные номера отеля прекрасно меблированы с оригинальными элементами африканского, американского и азиатского стилей. Креативные композиции из шелка, рафии и камыша, а также воображаемые картины Жоржа Курвала придают интригующей атмосфере.
Специалисты оздоровительного центра стремятся улучшить самочувствие и духовное обновление гостей. Умелая команда массажистов и косметологов творит чудеса во благо путешественников. Бар Das Cardosas приглашает гостей насладиться вином, изысканными коктейлями и живой музыкой, в то время как сытные блюда подаются в Astória с сезонными дегустациями премиальных напитков.
Ориентир стоимости
Двухместные номера с бесплатным Wi-Fi в InterContinental можно забронировать от £167 в низкий сезон и от £315 в пик сезона.
Вебсайт : https://www.ihg.com/
Адрес: Praça da Liberdade 25, 4000-322 Порту, Португалия
Телефон : +351 22 003 5600
Casa da Companhia Porto
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)
В списке 10 лучших отелей Порту оказалась Casa da Companhia, грациозно расположившаяся в шумном торговом районе города.
Регулярно проводятся впечатляющие мероприятия по "открытию огня" бутылки портвейна, позволяющие гостям погрузиться в историческое прошлое заведения и аутентичную культуру портового города. в номерах.
Пейзажи из окон не менее впечатляющие, предлагая виды на пышные зеленые сады и аккуратные городские пейзажи.
Чтобы подкрепить тела путешественников, ресторан предлагает роскошные деликатесы местной и международной кухни. Его терракотовые стены и большие винные полки вызывают подлинное тепло и стимулируют здоровый аппетит.
Ориентир стоимости
Пребывание в этом благословенном уголке не разорит – комфортная ночевка в двухместном номере начинается от £124.
Вебсайт : https://www.ihg.com/
Адрес : R. das Flores 69, 4050-416 Порту, Португалия
Телефон : +351 22 976 1020
Viña Boutique Hotel
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)
В сфере известных отелей Порту Viña Boutique Hotel предстает как оазис в живописной прибрежной зоне Дору. шедеврами португальской, североафриканской и азиатской кухни.
Первое, что радует гостей по прибытии в отель, – это его чудесное расположение.
- Одна часть номеров имеет классические интерьеры.
- Другая часть номеров характеризуется красочными дизайнерскими элементами, вдохновленными Ральфом Лореном, Кристианом Лакруа, Hermès и Kenzo.
Ванные комнаты обладают мраморной отделкой с использованием материалов от известных итальянских и бразильских брендов.
Ориентир стоимости
Стоимость номеров варьируется в зависимости от сезона и составляет от £185 до £255, включая бесплатный завтрак и Wi-Fi.
Вебсайт : https://www.vinhaboutiquehotel.com/
Адрес: R. Fonte da Vinha 383, 4430-487 Вила-Нова-де-Гая, Португалия
Телефон : +351 22 115 4120
Hotel Exmo
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)
Самые популярные отели Порту расположены в речной долине, обогащая пейзажи свежими цветами и тонкими оттенками. искусства и скульптуры придают нотку экстравагантности и португальского шарма интерьерам.
Ориентир стоимости
Размещение в двухместном номере в отеле имеет разумную цену, начиная от £116 за ночь.
Вебсайт : https://oliviahouses.com/
Адрес : Rua do Infante D. Henrique 55-61, 4050-297 Порту, Португалия
Телефон : +351 22 004 6188
Flores Village Hotel & Spa
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 из 5)
Flores Village олицетворяет лучшие черты отелей Порту, Португалия. Это надежное убежище от повседневных забот расположено на улице Руа даш Флореш, знаменитой улице города, выложенной рынками, кафе и ресторанами.
Отель, открытый относительно недавно в 2014 году, искусно подчеркивает благородство архитектурного сооружения XVIII века, в котором он расположен. Благодаря близости к набережной гости могут наслаждаться неспешными прогулками по живописной реке. Благородство внутреннего убранства подчеркивается величественной лестницей и настенными фресками в столовой. Изюминкой отеля является прекрасный спа-центр, который предлагает божественные процедуры, включая винную терапию и массаж шиацу. Гости могут поддерживать форму в современном тренажерном зале и наслаждаться релаксацией в парной и сауне.
Flores Village делает акцент на простоте дизайна с необходимыми удобствами для спокойного отдыха:
- Большие кровати с хрустящим белым бельем и пушистыми подушками обеспечивают королевский отдых.
- Номера наполнены приятным ароматом свежесваренного кофе благодаря кофемашинам.
- В ванных комнатах есть молочно-белый мрамор, пушистые халаты и теплые полотенца для блаженства путешественников.
Винный и тапас-бар Páteo das Flores предлагает отличный гастрономический опыт, где гости могут насладиться вкусными деликатесами португальской кухни в оригинальном кулинарном исполнении.
Гостям подают ежедневные завтраки с богатым ассортиментом пикантных блюд. Кроме того, они получают бесплатный ароматный чай и кофе, соки и вино в уютном лаундже Flores Village.
Ориентир стоимости
Двухместные номера с бесплатным завтраком и Wi-Fi можно забронировать от £109 до £150 в зависимости от сезона.
Вебсайт : https://www.ocahotels.com/
Адрес : R. das Flores 139, 4050-266 Порту, Португалия
Телефон : +351 22 976 9300
Мы составили обзор лучших отелей в Порту, чтобы помочь вам быстро выбрать заведение, соответствующее вашему стилю и настроению. Порту лучше всего посещать весной или осенью, когда погода теплая.
Обязательно посетите парк Серралвеш и красочные церкви и соборы, чтобы насладиться местным шармом. Проведите немного времени в Музее современного искусства, где вы найдете оригинальные произведения искусства с уникальным характером для по-настоящему приятного опыта.
Красивый день и много ярких моментов в одном из лучших туристических направлений мира!