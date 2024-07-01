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ВВП України має бути 642 млрд доларів, щоби жити на рівні Польщі

Сергій ДідковськийСергій Дідковський

ВВП України має бути 642 млрд доларів, щоби жити на рівні Польщі
ВВП України має бути 642 млрд доларів, щоби жити на рівні Польщі

Показники для розрахунків:

Населення України — 30 млн. Приблизно і на жаль.

(один працюючий на одного пенсіонера, памʼятаємо про це)

ВВП на людину в Польщі в 2023 році — 21 400 доларів.

ВВП України в 2023 році — 163 млрд.

Або так:

Україні необхідно досягти середньорічних темпів зростання ВВП приблизно на 15,5%, щоб через 10 років досягти нинішнього рівня ВВП Польщі у 697 мільярдів доларів.

Для досягнення щорічних темпів зростання ВВП на рівні 15,5% Україна потребуватиме приблизно $68,46 млрд прямих іноземних інвестицій на рік. Припускаючи, що ICOR дорівнює 4, а внутрішня норма заощаджень - 20%.

Не кредитів, макродопомоги та донатів.

А саме прямих іноземних інвестицій.

Це — близько 700 млрд за 10 років.

У 2021 році в Україну надійшло близько $7,95 млрд прямих іноземних інвестицій.

В 8,6 разів менше (за рік), ніж потрібно для зростання.

А тепер питання:

Які сектори економіки в Україні здатні "переварити" 700 млрд доларів інвестицій за 10 років?

Які ринки збуту?

(експорт з доданою вартістю)

Це дуууууже приблизні розрахунки, щоби зрозуміти фреймворк, і повернути до реальності.

Джерело:facebook.com

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