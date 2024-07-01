ВВП України має бути 642 млрд доларів, щоби жити на рівні Польщі

Показники для розрахунків:

Населення України — 30 млн. Приблизно і на жаль.

(один працюючий на одного пенсіонера, памʼятаємо про це)

ВВП на людину в Польщі в 2023 році — 21 400 доларів.

ВВП України в 2023 році — 163 млрд.

Або так:

Україні необхідно досягти середньорічних темпів зростання ВВП приблизно на 15,5%, щоб через 10 років досягти нинішнього рівня ВВП Польщі у 697 мільярдів доларів.

Для досягнення щорічних темпів зростання ВВП на рівні 15,5% Україна потребуватиме приблизно $68,46 млрд прямих іноземних інвестицій на рік. Припускаючи, що ICOR дорівнює 4, а внутрішня норма заощаджень - 20%.

Не кредитів, макродопомоги та донатів.

А саме прямих іноземних інвестицій.

Це — близько 700 млрд за 10 років.

У 2021 році в Україну надійшло близько $7,95 млрд прямих іноземних інвестицій.

В 8,6 разів менше (за рік), ніж потрібно для зростання.

А тепер питання:

Які сектори економіки в Україні здатні "переварити" 700 млрд доларів інвестицій за 10 років?

Які ринки збуту?

(експорт з доданою вартістю)

Це дуууууже приблизні розрахунки, щоби зрозуміти фреймворк, і повернути до реальності.