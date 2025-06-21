Зустріч Лукашенка з Келлогом. Ніяким мирним посередником Лукашенко не буде

1. Я не вірю в історії про Лукашенка-миротворця, який ледве що не стане посередником в переговорах РФ-Украіна. Чому? Та тому, що він не може впливати на Путіна. Від слова ніяк. По-друге, Україна відмовиться від такого посередництва після 2022 року. Перелік "чому ні" можу продовжити, але поки достатньо.

2. Читав на днях екзотичну версію, що через Луку Трамп щось хоче передати Сі. Більшої маячні складно вигадати. Але білорусам вона чомусь подобається.

3. Моя версія залишається незмінною. Келлог мав "поміряти температуру" готовності/неготовності Білорусі стати плацдармом для майбутнього теоретичного наступу росіян на Прибалтику/Полтщу/Украіну після навчань Захід 2025. І, напевне, він мав отримати попередження цього не робити.

В цьому контексті я повторю те, що і говорив раніше: Лукашенко на це не піде через позицію Китаю, якому потрібна нормалізація стосунків з ЄС. І ринки ЄС. Напад через Білорусь на Україну і, тим більше, країну ЄС, буде аргументом для погіршення тих самих стосунків і втратою надприбуткового бізнесу.