Все правильно Зеленський сказав – росіяни як народ зараз на повагу не заслуговують

За що шанувати?

Багато росіян образилися на Зеленського за слова про те, що він не поважає не лише Путіна, а й "цей народ". А я не образився. Окремих росіян як особистостей можна і треба шанувати. Наприклад, Олександра Скобова, Олексія Горінова, Михайла Крігера. Але за що зараз шанувати росіян як народ? За те, що дали посадити собі на шию диктатора-виродка? За те, що в основному із задоволенням прийняли його пацанський стиль та сортирну естетику? За те, що в більшості байдуже дивилися, як влада витоптує в багнюку залишки свобод, як від безкарності божеволіє "фюрер" і нахабніть його чекісти? За те, що в масі сиділи біля телевізорів та під пивасик вболівали за "наших" у агресивних війнах проти Чечні, Грузії, Сирії, України? За те, що зараз (за рідкісними винятками) у кращому разі миряться, а часто й підтримують щоденні військові злочини проти українського народу?

А може бути заслуговує на повагу хвалена російська творча інтелігенція - самозакохана, снобістська і жадібна - ще в 90-ті продавалася різним Гусинським і Березовським, а потім в основному оптом куплена владою (деякі зіскочили на якомусь етапі, але було вже пізно)? Чи заслуговують на повагу "прості росіяни", нові мужики Мареї та Іван Денисовичі, які готові тепер повірити в будь-яку телевізійну брехню, а за пару мільйонів – не проти піти вбивати українських сусідів?

А може бути заслуговують на повагу в напівкримінальних чварах багато "вожді" російської політеміграції, що імітують бурхливу діяльність, єдиний результат якої - їхнє власне соціальне і політичне виживання?

Загалом усе правильно Зеленський сказав - росіяни як народ зараз на повагу не заслуговують.

PS. Щодо автора посту, то він як росіянин теж на повагу не претендує. А чи поважати мене в особистій якості – вирішуйте самі.