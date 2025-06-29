Ворог виграє гонку озброєнь. Нам терміново потрібно створити Центр рішень для порятунку України
Шановна громадо і великий бізнес!
Повідомляю вам як людина, яка дотична до процесів і у тилу, і на фронті, і у силу своєї біографії розуміється на обох середовищах на рівні не менше впевненого користувача
Зараз у нас порятунок країни буквально лежить на вулицях!
Підходь і бери.
Пояснюю на прикладах.
Проблема: "Збільшилася кількість шахедів".
Рішення: приватні виробники виробили за своєю ініціативою, низові військові за своєю ініціативою це рішення взяли і по-партизанськи збивають (на жаль, їх поки мало, тому це не масштабно).
Увага, участь держави: приблизно нуль.
Проблема: Ворог вибиває начисто логістику на нуль ФПВ.
Рішення: приватні виробники виробили на своїй ініціативі, низові військові за своєю ініціативою це рішення взяли і використовують. На жаль, цього недорогого працюючого рішення поки мало, а є багато непрацюючих.
Увага, участь держави: приблизно нуль.
Проблема: Ворог працює по нас масово ФПВ на оптоволокні, а ми – по ньому ні
Рішення: приватні виробники виробили на своїй ініціативі, низові військові за своєю ініціативою це рішення взяли і використовують. На жаль, цього недорогого працюючого рішення поки мало.
Увага, участь держави: у розробці і виробництві нуль.
Можна продовжувати, але мені не хочеться далі копіпастити, достатньо.
Я тут не буду розписувати, який графік у росіян. Я просто вам обіцяю, що те, що зараз є у росіян по шахедах у тилу, ФПВ на фронті тощо – це лише вступна стадія. Основна буде такою, що ми згадуватимемо 23 і 24 як роки дуже лайтової, майже непомітної дронової війни.
Нам треба розробляти свої засоби, і то терміново.
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Дуже часто пишуть оці букви "Влада повинна...". Давайте поки без цього. Будь ласка.
Влада у нас є, вона контролює так звану правоохоронну систему, тобто слідчі та оперативні органи, а також суди. Можливо, це і на користь у нинішній ситуації. Гм, так, скоріше на користь.
Але вигравати війну, тобто гонку озброєнь, поки що держава не навчилася. І не знаю, чи вчиться. Бо за три з половиною роки, як кажуть, і ведмедя можна навчити їздити на велосипеді та палити.
Тому я вчергове звертаюся до великого, середнього та малого бізнесу, а також до активних громадян, котрі просто хочуть захистити країну і себе від лих, котрі невпинно винаходять, розробляють і виробляють наші вороги – РФ, Північна Корея, Білорусь, Іран тощо.
Панове, давайте формувати центр рішень по порятунку України.
Нам всього лише треба три компоненти. Перша – це великі гроші. Друга – це інженерна частина (розробники і виробники). Третя – це не тупі військові типу мене, котрі навоювали собі розуміння того, які технологічні розробки потрібні для перемоги у війні.
Ну правда, хіба це багато? У нас є практично все з цього, треба просто, як лінзою, звести в одну точку усе це світло.
P.S. Якщо такий розголос не подіє, я перейду до погроз ;)