ukr
русский
Топ-теми:
ПодіїЕкономікаСуспільствоАстрологія ПодорожіНаука
Блог
Війна в Україні

Ворог виграє гонку озброєнь. Нам терміново потрібно створити Центр рішень для порятунку України

Ігор ЛуценкоІгор Луценко

Ворог виграє гонку озброєнь. Нам терміново потрібно створити Центр рішень для порятунку України
Ворог виграє гонку озброєнь. Нам терміново потрібно створити Центр рішень для порятунку України

Шановна громадо і великий бізнес!

Повідомляю вам як людина, яка дотична до процесів і у тилу, і на фронті, і у силу своєї біографії розуміється на обох середовищах на рівні не менше впевненого користувача

Зараз у нас порятунок країни буквально лежить на вулицях!

Підходь і бери.

Пояснюю на прикладах.

Проблема: "Збільшилася кількість шахедів".

Рішення: приватні виробники виробили за своєю ініціативою, низові військові за своєю ініціативою це рішення взяли і по-партизанськи збивають (на жаль, їх поки мало, тому це не масштабно).

Увага, участь держави: приблизно нуль.

Проблема: Ворог вибиває начисто логістику на нуль ФПВ.

Рішення: приватні виробники виробили на своїй ініціативі, низові військові за своєю ініціативою це рішення взяли і використовують. На жаль, цього недорогого працюючого рішення поки мало, а є багато непрацюючих.

Увага, участь держави: приблизно нуль.

Проблема: Ворог працює по нас масово ФПВ на оптоволокні, а ми – по ньому ні

Рішення: приватні виробники виробили на своїй ініціативі, низові військові за своєю ініціативою це рішення взяли і використовують. На жаль, цього недорогого працюючого рішення поки мало.

Увага, участь держави: у розробці і виробництві нуль.

Можна продовжувати, але мені не хочеться далі копіпастити, достатньо.

Я тут не буду розписувати, який графік у росіян. Я просто вам обіцяю, що те, що зараз є у росіян по шахедах у тилу, ФПВ на фронті тощо – це лише вступна стадія. Основна буде такою, що ми згадуватимемо 23 і 24 як роки дуже лайтової, майже непомітної дронової війни.

Нам треба розробляти свої засоби, і то терміново.

***

Дуже часто пишуть оці букви "Влада повинна...". Давайте поки без цього. Будь ласка.

Влада у нас є, вона контролює так звану правоохоронну систему, тобто слідчі та оперативні органи, а також суди. Можливо, це і на користь у нинішній ситуації. Гм, так, скоріше на користь.

Але вигравати війну, тобто гонку озброєнь, поки що держава не навчилася. І не знаю, чи вчиться. Бо за три з половиною роки, як кажуть, і ведмедя можна навчити їздити на велосипеді та палити.

Тому я вчергове звертаюся до великого, середнього та малого бізнесу, а також до активних громадян, котрі просто хочуть захистити країну і себе від лих, котрі невпинно винаходять, розробляють і виробляють наші вороги – РФ, Північна Корея, Білорусь, Іран тощо.

Панове, давайте формувати центр рішень по порятунку України.

Нам всього лише треба три компоненти. Перша – це великі гроші. Друга – це інженерна частина (розробники і виробники). Третя – це не тупі військові типу мене, котрі навоювали собі розуміння того, які технологічні розробки потрібні для перемоги у війні.

Ну правда, хіба це багато? У нас є практично все з цього, треба просто, як лінзою, звести в одну точку усе це світло.

P.S. Якщо такий розголос не подіє, я перейду до погроз ;)

Джерело:facebook.com

Війна в УкраїніБлоги