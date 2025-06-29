Враг выигрывает гонку вооружений. Нам срочно нужно создать Центр решений для спасения Украины

Уважаемая община и большой бизнес!

Сообщаю вам как человек, который причастен к процессам и в тылу, и на фронте, и в силу своей биографии разбирается в обеих средах на уровне не менее уверенного пользователя

Сейчас спасение страны буквально лежит на улицах!

Подходи и бери.

Объясняю на примерах.

Проблема : "Увеличилось количество шахедов".

Решение : частные производители произвели по своей инициативе, низовые военные по своей инициативе это решение приняли и по-партизански сбивают (к сожалению, их пока мало, поэтому это не масштабно).

Внимание, участие государства: примерно нуль.

Проблема : Враг выбивает начисто логистику на ноль ФПО.

Решение : частные производители произвели по своей инициативе, низовые военные по своей инициативе это решение приняли и используют. К сожалению, этого недорогого работающего решения пока мало, а есть много неработающих.

Внимание, участие государства: примерно нуль.

Проблема : Враг работает по нам массово ФПО на оптоволокне, а мы – по нему нет

Решение : частные производители произвели по своей инициативе, низовые военные по своей инициативе это решение приняли и используют. К сожалению, этого недорогого работающего решения пока мало.

Внимание, участие государства: в разработке и производстве ноль.

Можно продолжать, но мне не хочется дальше копипастить, достаточно.

Я здесь не буду расписывать какой график у россиян. Я просто вам обещаю, что то, что сейчас есть у россиян по шахедам в тылу, ФПО на фронте и т.д. – это только вводная стадия. Основная будет такая, что мы будем вспоминать 23 и 24 как годы очень лайтовой, почти незаметной дроновой войны.

Нам нужно разрабатывать свои средства, и срочно.

***

Очень часто пишут эти буквы "Власть должна…". Давайте пока без этого. Пожалуйста.

Власть у нас есть, они контролируют так называемую правоохранительную систему, то есть следственные и оперативные органы, а также суды. Может, это и на пользу в нынешней ситуации. Гм, да, скорее на пользу.

Но выигрывать войну, то есть гонку вооружений, пока государство не научилось. И не знаю, учится ли. Потому что за три с половиной года, как говорится, и медведя можно научить ездить на велосипеде и курить.

Поэтому я в очередной раз обращаюсь к большому, среднему и малому бизнесу, а также к активным гражданам, которые просто хотят оградить страну и себя от бед, которые постоянно изобретают, разрабатывают и производят наши враги – РФ, Северная Корея, Беларусь, Иран и т.д.

Господа, давайте формировать центр решений по спасению Украины.

Нам всего-то нужно три компонента. Первая – это большие деньги. Вторая – это инженерная часть (разработчики и изготовители). Третья – это не тупые военные типа меня, навевавшие себе понимание того, какие технологические разработки нужны для победы в войне.

Ну, правда, разве это много? У нас есть практически все из этого, надо просто, как линзой, свести в одну точку весь этот свет.

PS Если такая огласка не подействует, я перейду к угрозам ;)