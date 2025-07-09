Відновлено авіамаршрут Маніла–Саппоро цієї зими, що розширює можливості зимових подорожей

Philippine Airlines відновлює прямі рейси з Маніли до Саппоро з 24 листопада 2025 року в рамках свого сезонного зимового розкладу. Мандрівники зможуть скористатися рейсами на цьому маршруті щопонеділка, середи та п’ятниці, з операціями, що триватимуть до 27 березня 2026 року. Рейси вилітатимуть із Маніли о 6:30 ранку та прибуватимуть до Саппоро о 12:15, а зворотні рейси залишатимуть Саппоро о 13:15 і приземлятимуться в Манілі о 18:10, пропонуючи безпересадкове сполучення з північним островом Японії під час найактивнішого зимового туристичного періоду.

Авіакомпанія підтвердила, що цей маршрут стане регулярним сезонним сервісом, доступним щозими з листопада по березень. Основні особливості послуги включають:

Відновлення прямого доступу до аеропорту Саппоро Новий Тітосе

Можливість для пасажирів уникнути пересадкових рейсів через Токіо чи Осаку

Скорочення часу подорожі під час напружених святкових періодів

Розклад, адаптований до пікового зимового попиту

Туристи отримають прямий доступ до деяких із найвизначніших природних пам’яток Хоккайдо. Відвідувачі Джозанкей Онсен можуть розслабитися в цьому історичному гірському містечку з гарячими джерелами, відомому своїми заспокійливими ваннами та засніженим оточенням. Зоопарк Асахіяма є визначною пам’яткою, особливо відомою своїми зимовими прогулянками пінгвінів, які приваблюють сім’ї та любителів дикої природи. Мальовничий канал Отару також приваблює відвідувачів своїм чарівним набережним, який красиво світиться у вечірній час взимку.

Любителі активного відпочинку та снігових видів спорту вважатимуть ці рейси зручними для доступу до кількох ключових напрямків. Лише за кілька годин від Саппоро розташований Niseko United, всесвітньо відомий лижний курорт із трасами, придатними як для початківців, так і для досвідчених лижників. Поблизу Біей розташований Блакитний став Широгане, який приваблює відвідувачів своїми яскравими бірюзовими водами та мальовничим контрастом засніжених дерев. Щозими спокійна краса озера Шікотсу підкреслюється популярним фестивалем льоду, де крижані скульптури та кольорові вогні приваблюють натовпи.

Зимові рейси полегшують доступ до перлин Хоккайдо. Джерело: unsplash

Відновлення маршруту Маніла–Саппоро є важливим кроком для мандрівників, зацікавлених у зимовому туризмі. Воно відкриває легший і швидший доступ до унікальних сезонних пропозицій Хоккайдо, поєднуючи релаксацію, культурні враження та пригоди на природі. Повернення цього маршруту є частиною ширшої ініціативи, спрямованої на надання мандрівникам більшої гнучкості та вибору в умовах зростання попиту на міжнародні подорожі.