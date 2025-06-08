Війна Маска та Трампа на знищення тільки починається. Наступний – Венс

Війна Маска та Трампа на знищення тільки починається. Наразі республіканська верхівка намагається якось погасити скандал, утримати сторони від різких заяв. Але це може дати лише тимчасовий ефект. Вже після суперечки в мережі Маск підтвердив намір створити нову партію та запропонував назвати її "Партією Америки", а Трамп обіцяв розслідувати надання державних субсидій та пільг компаніям Маска. І те, й інше – смертельно небезпечні загрози противнику в цьому конфлікті.

Венс демонстративно солідаризується з Трампом, але не говорить нічого поганого про Маску і, ймовірно, намагається не допустити загострення конфлікту. Нарцистичний психопат Трамп повинен змусити все своє оточення взяти участь у колективному прочуханку зрадника. Однак Венс явно не хоче цього робити. Трамп не пробачить Венсу слова Маска про те, що той має замінити чинного президента.

Таким чином, наступним великим скандалом, найімовірніше, стане конфлікт Трампа та Венса. Конфлікт цей спочатку ймовірний, а тепер став практично неминучий. Трамп ніколи не терпів поряд із собою амбітних публічних політиків, які привертають до себе увагу публіки. Він хоче або всупереч конституції сам балотуватися на наступний термін, або висунути в президенти когось зі своєї жадібної родини. Отже Венса йому потрібно заздалегідь помножити на нуль.

Венс був союзником Маска та ставлеником його партнера, мультимільярдера Тіля. Так що душею, я думаю, він із Маском і зараз, хоча змушений продовжувати присягатися у вірності Трампу. Проте навряд чи це допоможе.

Маск і Венс ще гірші за Трамп, тому що нинішній американський президент може лише збагачуватися і створювати хаос. А Маска і Венса мають свій дуже небезпечний проект технофашистської перебудови.

Проте без паніки. Цей конфлікт не принесе перемоги жодній із сторін. Повстання Маска не буде успішним. Електорат МАГА не зрадить свого кумира, ця секта цілком зав'язана на ватажка, тобто Трампа. Нікого іншого вони не приймуть. Однак створення нової Партії Америки призвело б до втрати республіканцями п'яти-десяти відсотків голосів. Це не принесе Маску великого успіху, але достатньо для нищівної поразки республіканців та перемоги демократів вже на найближчих проміжних виборах.

Скандальний конфлікт Трампа зі своїм близьким соратником і найбільшим спонсором – не якесь ізольоване випадково явище. Це частина хаосу, який занурює США Трамп. Трампа - метушливі, руйнівні, суперечливі дії та перманентні скандали. Закінчитися це може лише епічним провалом – катастрофою для нинішньої адміністрації та Республіканської партії.