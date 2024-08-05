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Смачна закуска з літніх овочів: раз, два і готово
Закуска раз два і готово.
Обожнюю літо за овочі та фрукти.
Саме тому сьогодні підготував для вас дуже смачний рецепт салату.
Інгредієнти:
• Кабачок;
• Помідор;
• Цибуля;
• Олія;
• Мед;
• Улюблені сушені трави;
• Часник;
• Соєвий соус;
• Сік лимона.
Спосіб приготування:
1. Овочі нарізати, як на відео.
2. В окремій мисці змішати олію, мед, трави, соус та сік лимона й вичавити часник. Перемішати.
3. В пакет - слайдер скласти нарізані овочі, залити сумішшю, закрити пакет та гарно перемішати.
4. Відправити в холодильник на кілька годин.
Готово.