Смачна закуска з літніх овочів: раз, два і готово

Закуска раз два і готово.

Обожнюю літо за овочі та фрукти.

Саме тому сьогодні підготував для вас дуже смачний рецепт салату.

Інгредієнти:

• Кабачок;

• Помідор;

• Цибуля;

• Олія;

• Мед;

• Улюблені сушені трави;

• Часник;

• Соєвий соус;

• Сік лимона.

Спосіб приготування:

1. Овочі нарізати, як на відео.

2. В окремій мисці змішати олію, мед, трави, соус та сік лимона й вичавити часник. Перемішати.

3. В пакет - слайдер скласти нарізані овочі, залити сумішшю, закрити пакет та гарно перемішати.

4. Відправити в холодильник на кілька годин.

Готово.