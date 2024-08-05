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Вкусная закуска из летних овощей: раз, два и готово
Закуска раза два и готова.
Обожаю лето за овощи и фрукты.
Именно поэтому сегодня подготовил для вас вкусный рецепт салата.
Ингредиенты:
• Кабачок;
• Помидор;
• Лук;
• Масло;
• Мед;
• Любимые сушеные травы;
• Чеснок;
• Соевый соус;
• Сок лимона.
Способ приготовления:
1. Овощи порезать, как на видео.
2. В отдельной миске смешать масло, мед, травы, соус и сок лимона и выжать чеснок. Перемешать.
3. В пакет – слайдер сложить нарезанные овощи, залить смесью, закрыть пакет и хорошо перемешать.
4. Отправить в холодильник на несколько часов.
Готово.